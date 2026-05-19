PORT MORIEN, NS, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, car ils soutiennent la pêche et le transport, ainsi que les économies locales qui se sont développées en périphérie. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'accorder 957,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, au Programme des ports pour petits bateaux. Ces fonds permettront de financer des travaux de réparation courants et s'ajoutent au budget annuel actuel du programme de Pêches et Océans Canada (MPO), qui s'élève à environ 90 millions de dollars.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et du Commerce intérieur, a attiré l'attention sur cet investissement annoncé dans la Mise à jour économique du printemps pour le Programme des ports pour petits bateaux du MPO.

Le financement permettra au MPO d'effectuer des réparations, des améliorations et des travaux de dragage dans les installations des ports pour petits bateaux de tout le Canada. À cette fin, le port de Port Morien recevra des fonds pour la reconstruction du brise‑lames principal (301). Le port de Port Morien héberge 15 bateaux de pêche commerciale, et la principale pêche est celle du homard.

Les réparations seront réalisées en tenant compte des plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures résistantes aux aléas climatiques et adaptées aux besoins de l'industrie et des communautés.

Alors que le Canada passe de la dépendance économique à la résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local des communautés du Québec pour des générations à venir.

Le Canada que bâtit notre gouvernement est à la fois souverain, prospère et responsable. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citations

« Les ports pour petits bateaux sont l'épine dorsale des communautés côtières au Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement du nouveau gouvernement envers les communautés côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les collectivités qui les entourent dépendent des pêcheurs. Ce financement permettra d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des ports partout au pays, afin que les économies rurales et côtières demeurent fortes et résilientes encore longtemps. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Les ports pour petits bateaux sont au cœur des communautés côtières de la Nouvelle-Écosse et constituent un point de liaison essentiel ainsi qu'un véritable lien vital pour les populations locales et les industries. Investir dans le port de Port Morien, c'est investir dans une infrastructure essentielle qui soutient les moyens de subsistance et renforce l'économie locale, en offrant aux pêcheurs, aux entreprises et aux familles des installations portuaires sécuritaires, fiables et modernes. En investissant près d'un milliard de dollars dans la réparation et l'entretien des ports pour petits bateaux, le gouvernement réaffirme son engagement à protéger et à faire prospérer les communautés côtières d'un océan à l'autre. »

- Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et du Commerce intérieur

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]