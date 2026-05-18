DARTMOUTH, NS, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, sera à Port Mouton, en Nouvelle-Écosse, avec l'honorable Jessica Fancy, députée de South Shore - St. Margarets, pour faire une annonce au sujet des investissements stratégiques dans le Programme des ports pour petits bateaux présentés dans la mise à jour économique du printemps, y compris les améliorations au port pour petits bateaux de Central Port Mouton.

Date : 21 mai 2026

Heure : 9 h 30

Endroit : Port pour petits bateaux de Central Port Mouton, 54, chemin Central Port Mouton Breakwater, Port Mouton, comté de Queens (Nouvelle-Écosse) B1P 2B4

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, région des Maritimes, 902-407-8439, [email protected]