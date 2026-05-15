DARTMOUTH, NS, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, sera à Camp Cove, en Nouvelle-Écosse, avec l'honorable Chris d'Entremont, député d'Acadie - Annapolis, pour faire une annonce au sujet des investissements stratégiques dans le Programme des ports pour petits bateaux présentés dans la mise à jour économique du printemps, y compris les améliorations au port pour petits bateaux de Camp Cove et Meteghan.

Date : 22 mai 2026

Heure : 11h 00

Endroit : Port pour petits bateaux de Camp Cove, 84 chemin Camp Cove Wharf, comté de Yarmouth (Nouvelle-Écosse)

(Emplacement en cas de pluie: Argyler Lodge and Restaurant, 52 chemin Ye Olde Argyle, Glenwood, N.-É. B0W 1W0)

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, région des Maritimes, 902-407-8439, [email protected]