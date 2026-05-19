VICTORIA, BC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger nos terres et nos eaux. Les océans du Canada abritent plus de 30 espèces de baleines, qui jouent un rôle essentiel dans la santé de nos océans et revêtent une grande importance culturelle pour les communautés autochtones et côtières. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a réalisé d'importants investissements pour soutenir les efforts de rétablissement et atténuer les répercussions des principales menaces qui pèsent sur les baleines, dont la baleine noire de l'Atlantique Nord, le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent et l'épaulard résident du sud.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous, le gouvernement propose d'investir plus de 258 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler et accroître le financement destiné à la protection des baleines et de leurs habitats. Cet investissement s'appuiera sur le succès de l'initiative de protection des baleines et du Plan de protection des océans. Ces nouveaux fonds permettront de prévenir les collisions avec les navires, d'atténuer le bruit sous-marin, de favoriser la disponibilité des proies, de contrer les risques d'empêtrement et de renforcer la protection des habitats.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés), a souligné les investissements clés annoncés dans la Mise à jour économique du printemps pour protéger les baleines en voie de disparition et leurs habitats.

L'investissement proposé prévoit de consacrer 163,8 millions de dollars à la poursuite des importants travaux réalisés dans le cadre de l'initiative de protection des baleines au cours des cinq prochaines années, ce qui permettra de prendre des mesures exhaustives et immédiates pour protéger les baleines.

Compte tenu de la possible augmentation du trafic maritime sur la côte Ouest, alors que le Canada met en œuvre sa Stratégie de diversification du commerce, la Mise à jour économique du printemps de 2026 propose également d'allouer un financement de 95 millions de dollars sur cinq ans et de 16,5 millions de dollars par année par la suite pour renforcer les mesures de protection destinées plus particulièrement à l'épaulard résident du sud. Ce nouveau financement viendra s'ajouter aux solides mesures de gestion pour 2026 visant à protéger les épaulards résidents du sud.

Ensemble, ces initiatives permettront de maintenir et de renforcer la protection des baleines tout en assurant la fluidité du transport des personnes et des marchandises grâce aux mesures suivantes :

Mise en œuvre et application des mesures de protection des baleines, comme les restrictions liées à la vitesse des navires, les mesures de gestion des pêches et les interventions en cas d'incident lié aux mammifères marins.

Poursuite de la recherche et du financement consacrés aux systèmes de surveillance et de détection des baleines, comme la surveillance acoustique.

Mise en œuvre d'un nouveau programme régional de surveillance et de gestion du bruit dans la mer des Salish.

Renforcement de la collaboration avec l'industrie et les partenaires par l'intermédiaire du programme Amélioration de l'observation et de l'habitat des cétacés (ECHO) dirigé par l'Administration portuaire Vancouver Fraser, ce qui comprend un financement à l'appui du ralentissement des grands navires commerciaux, ainsi que le soutien de la mise au point et de la mise à l'essai de nouvelles approches de réduction du bruit sous-marin.

Collaboration avec B.C. Ferries afin d'accélérer l'adoption de technologies de réduction du bruit, dans le but de réduire jusqu'à 50 % le bruit rayonné sous l'eau par leurs navires dans la mer des Salish, et conclusion d'un accord de conservation en vertu de l'article 11 de la Loi sur les espèces en péril afin de soutenir le rétablissement des espèces de baleines menacées.

afin de soutenir le rétablissement des espèces de baleines menacées. Financement de projets de recherche, de développement et de démonstration visant à réduire le bruit sous-marin produit par les navires.

Maintien et augmentation du financement qui favorise la participation des Autochtones aux projets et aux activités qui servent à lutter contre les effets du bruit sous-marin émis par les navires sur le milieu marin.

Dans le cadre de ces efforts continus, et en vertu de l'arrêté d'urgence de Transports Canada, il sera interdit aux navires de s'approcher à moins de 1 000 mètres des épaulards résidents du sud à compter du 1er juin 2026. Les modifications proposées dans le cadre du Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches visant à augmenter de façon permanente la distance d'approche des épaulards résidents du sud à 1 000 mètres sont actuellement à l'étude.

Le gouvernement fédéral reconnaît que la protection des baleines procure d'importants avantages à l'ensemble de la population canadienne, en garantissant le maintien de l'accès aux marchés et la compétitivité des produits de la mer canadiens, et en favorisant la croissance et la diversification du commerce intérieur associé au transport maritime. Le Canada poursuivra la mise en œuvre d'efforts continus et de mesures à long terme avec l'ensemble de ses partenaires, notamment les Premières Nations, les intervenants, les pêcheurs et les industries maritime et touristique, afin d'appuyer la protection de nos populations de baleines.

Citations

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans le prolongement de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, ce qui assure notre prospérité aujourd'hui et renforce notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires qui soufflent à l'échelle mondiale, avec force, détermination et ambition, pour bâtir une économie canadienne forte et unie, conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Le Canada continuera de prendre des mesures décisives pour protéger ces majestueux mammifères marins. D'un océan à l'autre, ce financement permettra d'assurer la protection continue des espèces de baleines en péril et du milieu marin dans son ensemble. Ainsi, nos eaux resteront prospères, contribuant au bien-être des communautés côtières et à la pérennité des pêches pour les générations à venir. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Pour bâtir un Canada plus fort, il faut renforcer nos chaînes d'approvisionnement et notre infrastructure commerciale, tout en protégeant les écosystèmes marins qui soutiennent nos communautés côtières, dont certaines espèces, comme l'épaulard résident du sud. Grâce à ce financement, nous favorisons la protection à long terme de la vie marine ainsi qu'une économie plus résiliente et plus concurrentielle. »

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les eaux côtières de la Colombie-Britannique et l'emblématique population d'épaulards résidents du sud sont au cœur de l'identité, de l'économie et de la culture de notre province. Alors que le trafic maritime s'intensifie, l'investissement fédéral apporte un soutien essentiel à la protection des baleines et de leurs habitats. Grâce à la collaboration avec les Premières Nations, les communautés côtières et les partenaires de l'industrie, nous veillons à ce que les écosystèmes marins de la Colombie-Britannique demeurent sains, résilients et protégés pour les générations à venir. »

L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés)

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]