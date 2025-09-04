TORONTO, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois, se rendra en Chine du 6 au 9 septembre 2025 dans le cadre d'une délégation commerciale dirigée par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.

Le secrétaire parlementaire Blois se joindra à la délégation afin de tenir un dialogue constructif avec les représentants chinois sur divers irritants commerciaux et de démontrer la volonté du Canada de soutenir les agriculteurs touchés par les droits de douane de la Chine. Le nouveau gouvernement du Canada entend collaborer avec les provinces, les territoires, les agriculteurs et les entreprises afin de bâtir une seule économie canadienne et d'établir des partenariats commerciaux fiables pour le commerce des produits canadiens de grande qualité.

Nous prenons des mesures afin de protéger les producteurs, les travailleurs et les exportateurs de canola qui travaillent fort, de défendre leur accès équitable aux marchés mondiaux et de protéger les emplois canadiens. À cette fin, le gouvernement annoncera bientôt des mesures supplémentaires pour soutenir les producteurs canadiens.

