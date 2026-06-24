Le gouvernement du Canada accorde plus de 17 millions de dollars pour lutter contre les répercussions des changements climatiques sur la santé

VANCOUVER, BC, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les changements climatiques posent un risque considérable et toujours croissant pour la santé et le bien-être de la population canadienne. La fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes sont à la hausse et entraînent des blessures, des pertes humaines ainsi que des répercussions négatives sur la santé mentale.

Aujourd'hui, Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Vancouver Quadra, a annoncé, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, un investissement de plus de 17 millions de dollars dans le cadre du Programme de renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé afin d'appuyer 24 projets conçus par les communautés dans le but de perfectionner les connaissances, les capacités et l'innovation en matière d'adaptation du secteur de la santé canadien aux changements climatiques. Ce programme comprend deux volets :

des systèmes de santé résilients aux changements climatiques et à faibles émissions de carbone (ADAPTATIONSanté) ; et,

la protection des personnes au Canada contre les vagues de chaleur extrême (ADAPTATIONChaleur)

Plusieurs régions du Canada vivent des épisodes de chaleur extrême, souvent appelés « vagues de chaleur ». Dans le cadre du programme ADAPTATIONChaleur, plus de 13 millions de dollars ont été accordés, notamment à l'Université de Colombie-Britannique (UBC) et à l'Autorité provinciale des services de santé de la Colombie-Britannique, qui ont reçu ensemble près de 1,1 million de dollars de financement. Les travaux de recherche de l'UBC portent sur les risques sanitaires complexes encourus par les personnes atteintes de schizophrénie lors d'épisodes de chaleur extrême et d'exposition chronique à la chaleur. Cette recherche permettra d'acquérir des connaissances essentielles sur le rôle de la précarité du logement, de la qualité de l'environnement intérieur et des inégalités sociales dans la vulnérabilité à la chaleur et à d'autres phénomènes liés aux changements climatiques. Les activités de l'Autorité provinciale des services de santé de la Colombie-Britannique contribueront à améliorer les partenariats, la recherche et l'expertise en matière de données afin de mieux comprendre et de mieux répondre aux effets de la chaleur extrême, dont les maladies et les décès liés à la chaleur.

Dans le cadre du programme ADAPTATIONSanté, près de 4 millions de dollars ont été accordés à des organismes de tout le Canada à l'appui de la mise en place de systèmes de santé résilients aux changements climatiques et à faibles émissions de carbone.

Grâce à la mise en place de systèmes de santé résilients aux changements climatiques et au renforcement de l'adaptation aux changements climatiques, le Canada sera mieux disposé à affronter les risques sanitaires liés aux changements climatiques.

CITATIONS

« Les changements climatiques influent déjà sur la santé de la population, qu'il s'agisse de vagues de chaleur extrême ou d'une mauvaise qualité de l'air. Nous collaborons avec des partenaires dans tout le pays afin de raffermir notre système de santé, pour qu'il puisse mieux réagir et protéger les personnes au Canada lorsque ces phénomènes se produisent. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les résidents de Vancouver et de toute la Colombie-Britannique ressentent déjà les effets des changements climatiques, notamment des vagues de chaleur extrêmes plus fréquentes et plus intenses. Cet investissement soutient les chercheurs locaux et les experts de la santé qui mettent au point des solutions concrètes pour mieux comprendre les risques sanitaires liés à la chaleur et consolider notre capacité à protéger les populations vulnérables. Notre collaboration permet de bâtir des communautés plus saines et plus résilientes pour l'avenir. »

Wade Grant

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et Député de Vancouver Quadra

« Les changements climatiques n'affectent pas toutes les personnes de la même manière. En collaborant avec des personnes vivant avec la schizophrénie, ce projet nous aidera à mieux comprendre les liens entre le logement, les environnements intérieurs et la santé en période de chaleur extrême et de fumée causée par les feux de forêt, ainsi que la manière dont nous pouvons mettre en place des réponses plus équitables face à un climat en mutation. »

Liv Yoon

Professeure adjointe, Faculté de kinésiologie, Université de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Les 24 projets sont en cours de réalisation auprès d'organisations réparties dans 10 provinces et territoires, dont des autorités sanitaires, des municipalités, des provinces et des établissements universitaires.

La Stratégie nationale d'adaptation (SNA) du Canada et le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC) définissent le cadre général du gouvernement fédéral en matière d'adaptation aux changements climatiques. Les initiatives ADAPTATIONSanté et ADAPTATIONChaleur sous-tendent les objectifs liés à la santé prévus par la SNA et le PAAGC.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a investi 7,2 millions de dollars par le biais d'ADAPTATIONSanté, en partenariat avec 16 autorités sanitaires réparties dans 11 provinces et territoires.

En 2024, le volet ADAPTATIONChaleur a été lancé dans le cadre de ce programme. À ce titre, 13,3 millions de dollars ont été injectés pour répondre aux risques sanitaires croissants liés aux vagues de chaleur extrême.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,6 milliards de dollars depuis 2015 dans l'adaptation aux changements climatiques. Ce montant tient compte de 2,1 milliards de dollars d'engagements pris depuis l'automne 2022 pour mettre en œuvre la SNA et soutenir d'autres activités liées à l'adaptation.

Documents connexes

Document d'information ADAPTATIONSanté et ADAPTATIONChaleur

Liens connexes

Événements de chaleur extrême

Changements climatiques et santé

Stratégie nationale d'adaptation

SOURCE Gouvernement du Canada

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