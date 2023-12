FORT ERIE, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Les marchandises qui soutiennent notre économie sont transportées sur de longues distances pour atteindre les marchés mondiaux ou le public consommateur canadien. Des chaînes d'approvisionnement plus solides et résilientes profitent aux consommatrices et consommateurs canadiens, qui ont accès en temps voulu et à un prix abordable aux biens dont ils ont besoin, et aux producteurs canadiens, qui peuvent livrer leurs produits en toute fiabilité.

Aujourd'hui, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, le secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara Centre, Vance Badawey, a annoncé un investissement de plus de 12 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Les six projets financés amélioreront l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement canadienne en réduisant les goulets d'étranglement dans des corridors clés.

Le gouvernement du Canada versera jusqu'à :

5 millions de dollars à la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority pour installer des technologies d'inspection non intrusives pour les véhicules commerciaux, ce qui permettra un traitement plus efficace et une réduction des temps d'attente pour les camions entrant aux États-Unis

4,2 millions de dollars à l'Administration portuaire de St. John's pour le réaménagement des quais 20 Ouest et 21 afin de répondre à la demande croissante de services d'entretien des bateaux de pêche côtière

pour le réaménagement des quais 20 Ouest et 21 afin de répondre à la demande croissante de services d'entretien des bateaux de pêche côtière 2 millions de dollars à BlueNode Inc. pour lancer une plateforme d'intelligence artificielle qui améliorera la visibilité de la chaîne d'approvisionnement dans les ports canadiens et favorisera une plus grande collaboration entre les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement par le biais d'interfaces intermodales

675 000 $ à la province de la Colombie-Britannique pour mener une étude au sujet du pont Moray afin d'améliorer l'efficacité de la circulation des biens et des personnes, d'augmenter la capacité et la fiabilité des réseaux de transport et de commerce et de faire face aux impacts prévus des changements climatiques sur les infrastructures clés

75 000 $ à la Ville de North Bay pour mener une étude de faisabilité afin de déterminer et d'évaluer les options disponibles pour améliorer la capacité du corridor commercial de North Bay

pour mener une étude de faisabilité afin de déterminer et d'évaluer les options disponibles pour améliorer la capacité du corridor commercial de 74 500 $ au programme de développement économique de la ville de Toronto pour évaluer l'état des vieux murs de quai du port de Toronto , ce qui a permis d'élaborer un plan de travail pour réparer et améliorer les murs de quai afin de les rendre conformes aux normes modernes

Cet engagement permanent souligne la volonté de collaborer avec les parties prenantes sur des projets d'infrastructure essentiels afin de remédier aux goulets d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion des transports le long des corridors commerciaux vitaux du Canada.

Citations

« Nous travaillons avec nos partenaires de l'ensemble de nos réseaux de la chaîne d'approvisionnement pour éliminer les goulots d'étranglement et nous assurer que le public consommateur et les producteurs canadiens tirent profit des systèmes de transport efficaces sur lesquels ils comptent. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Nos relations commerciales avec les États-Unis sont cruciales pour renforcer nos performances en matière de commerce international et la prospérité de notre classe moyenne. Ce projet améliorera la fluidité en réduisant les temps d'attente pour les camions qui entrent aux États-Unis depuis le Canada, y compris le réseau multimodal de Niagara qui se trouve à une distance équivalente à une journée de route de plus de 44 % du revenu annuel de l'Amérique du Nord. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara-Centre

« Le port est la raison pour laquelle St-Jean existe. Fondé sur les pêcheries, il demeure l'un des meilleurs ports de pêche au monde. Poursuivre les investissements en infrastructures permettra de veiller à ce que cela demeure le cas. »

L'honorable Seamus O'regan

Ministre du Travail et des Aînés et député de St. John's-Sud-Mount Pearl

« Le projet portant sur le programme d'évaluation préalable à l'arrivée (Pre-Arrival Readiness Evaluation - PARE) est une solution technologique innovante qui vise à accélérer les exportations canadiennes à l'un des postes frontaliers les plus fréquentés du pays. Les envois entrant aux États-Unis seront examinés pendant leur transit, avant qu'ils ne franchissent le pont Peace, ce qui permettra de réduire les retards et les encombrements lors des contrôles douaniers aux États-Unis. »

Tim Clutterbuck

Président, Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'engagement continu du gouvernement fédéral à faire croître l'économie de Halifax. Cet investissement important facilitera l'acquisition et la relocalisation stratégique de grues navire-terre, dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'accueillir de plus grands navires dans le port d'Halifax, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement. »

Andy Fillmore

Député de Halifax

« Le pont Moray relie l'aéroport de Vancouver à la ville de Vancouver et est un maillon essentiel de notre chaîne d'approvisionnement. En investissant pour comprendre comment les changements climatiques pourraient l'affecter et comment nous pourrions rendre le transport encore plus fluide, notre gouvernement prend des mesures pour rendre notre chaîne d'approvisionnement forte et résiliente. »

Wilson Miao

Député de Richmond Centre

« Je suis heureux de constater que la ville de North Bay a reçu 75 000 dollars pour réaliser cette étude de faisabilité visant à renforcer la capacité du corridor commercial de North Bay. Ce financement permettra d'identifier et d'évaluer toutes les options disponibles pour développer davantage et améliorer notre économie locale. Je suis impatient de voir l'impact positif de cette étude sur notre communauté et nos entreprises. »

Anthony Rota

Député de Nipissing, Timiskaming

« Toronto est à proximité de l'eau. La réparation et l'amélioration des murs de quai du Port de Toronto soutiennent le rôle vital de cette infrastructure et l'aident à résister à l'impact des changements climatiques. Je suis ravie que nous fournissions des fonds pour ces travaux importants. »

Julie Dabrusin

Députée de Toronto, Danforth

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans des biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]