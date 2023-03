KITCHENER, ON, le 13 mars 2023 /CNW/ - L'un des objectifs prioritaires du gouvernement du Canada est d'éliminer les obstacles à la pratique du sport parmi les populations sous-représentées afin d'accroître leur participation.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, a souligné l'octroi de 31 886 dollars à 32 organismes de la région de Kitchener-Waterloo pour la prestation d'activités sportives communautaires. Ces fonds sont distribués par des organismes à l'échelle nationale ayant reçu un financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Les activités sportives organisées par les groupes financés qui travaillent sur le terrain, allant du ski au soccer, en passant par le volley-ball et les arts martiaux, contribueront à réduire les obstacles à la participation sportive, en particulier au sein des communautés noires, autochtones, racisées ou 2ELGBTQI+ et auprès des personnes à faibles revenus, des nouveaux arrivants et des personnes handicapées.

Le secrétaire parlementaire van Koeverden a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Citations

« En appuyant le sport communautaire, notre gouvernement réitère son engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus saines. Le sport joue un rôle important quand il est question de gagner en confiance et d'acquérir des compétences de chef de file. Il permet aux gens de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement. Le sport doit donc être accessible à tout le monde; chacun mérite d'avoir la possibilité de pratiquer un sport et une activité physique. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le sport est le catalyseur d'un mode de vie qui apporte la santé et le bonheur. Afin d'avoir un corps et un esprit sains, le sport doit être accessible à tout le monde. Nous nous engageons à soutenir les programmes qui nous aideront à atteindre notre objectif de rendre le système sportif canadien plus inclusif, au profit de tous les Canadiens et Canadiennes. »

-- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« L'initiative Le sport communautaire pour tous du gouvernement du Canada a eu une immense influence sur les organismes de SportJeunesse. Au cours de la dernière année, nous avons élargi notre réseau de sections locales à l'échelle du pays. Nos sections existantes, comme SportJeunesse Kitchener-Waterloo, ont été en mesure d'offrir des subventions à encore plus d'enfants par l'entremise de la vaste gamme d'organismes sportifs dans leur communauté. Grâce à cet important financement, SportJeunesse Canada sera encore mieux outillé pour éliminer les obstacles financiers à la participation au sport afin que tous les enfants puissent jouer. »

- Greg Ingalls, président et chef de la direction, SportJeunesse Canada

« Avec l'appui de Sport Canada, nous poursuivons notre mission : lever les obstacles pour faire en sorte que tous les enfants du Canada aient les mêmes chances de s'épanouir pleinement grâce au sport et au jeu. Comme on l'a vu dans la région de Kitchener-Waterloo, la Fondation Bon départ de Canadian Tire réinvestit dans la force du sport local tout en favorisant un jeu plus accessible et plus inclusif pour tous les enfants. »

- Nadir Patel, président du conseil d'administration, Fondation Bon départ de Canadian Tire

« Le financement accordé dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous a permis aux élèves de 7e et de 8e année de l'école Monsignor Haller de faire du ski alpin pour la première fois. En collaboration avec Chicopee Ski, les élèves recevront gratuitement une leçon, un billet de remontée et la location d'équipement pour la journée. Ainsi, de nombreux élèves nouvellement arrivés auront l'occasion de faire une activité physique à laquelle ils n'auraient probablement pas eu accès autrement. C'est incroyable de voir à quel point des expériences comme celle-ci ont eu un impact sur des milliers de jeunes partout au pays. »

- Melanie Davis, directrice générale et chef de la direction, EPS Canada

« Squash Canada est ravi d'apprendre que l'initiative Le sport communautaire pour tous financera des organismes communautaires de la région de Kitchener-Waterloo. Les fonds de l'ISCT ont été essentiels pour aider les organismes communautaires de tout le pays à offrir des programmes sans obstacle afin de rendre le squash plus inclusif, diversifié et accessible. La région de Kitchener-Waterloo bénéficiera grandement de ce soutien financier. »

--Geoffrey Johnson, directeur du développement du sport, Squash Canada

Les faits en bref

L'Initiative Le sport communautaire pour tous soutient les organismes à l'échelle national pour les aider à mettre en place un sport organisé local plus accessible et à éliminer les obstacles à la participation aux programmes sportifs.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQI+ ainsi que chez les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées. Les projets respecteront les principes suivants :

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants et participantes.

: les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants et participantes. Axés sur les résultats : les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

: les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et respecter les pratiques sportives sécuritaires.

: bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

: la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs; ils peuvent être ouverts à tout le monde et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

: les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs; ils peuvent être ouverts à tout le monde et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et représenter la diversité des régions.

Produits connexes

Liste des projets financés dans la région de Kitchener-Waterloo dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous*

Éducation physique et santé Canada

Éducation physique et santé Canada a alloué 3 000 dollars des fonds reçus de l'initiative Le sport communautaire pour tous à un organisme communautaire de la région de Kitchener-Waterloo :

École primaire catholique Monsignor Haller/Centre de ski de Chicopee

Fondation Bon départ de Canadian Tire

La Fondation Bon départ de Canadian Tire a alloué 4 686 dollars des fonds reçus de l'initiative Le sport communautaire pour tous à un organisme communautaire de la région de Kitchener-Waterloo :

Grands frères et grandes sœurs de la région de Waterloo

Squash Canada

Squash Canada a alloué 2 000 dollars des fonds reçus de l'initiative Le sport communautaire pour tous à un organisme communautaire de la région de Kitchener-Waterloo :

Greystone Racquet Club - Urban Squash

SportJeunesse

SportJeunesse a alloué 22 200 dollars des fonds reçus de l'initiative Le sport communautaire pour tous à 29 organismes communautaires dans la région de Kitchener-Waterloo :

Carousel Dance Centre Cheer Sport Sharks Chicopee Ski & Summer Resort Davenport Dance Project Driftwood Martial Arts Glendon Gymnastics GSM Tennis Club IN.MOTION Dance School Kitchener Karate Academy Kitchener Minor Baseball Association Kitchener Minor Hockey Association Kitchener Soccer Club Kitchener-Waterloo Gymnastics Kitchener-Waterloo House League Baseball K-W Skating Club KW Youth Basketball Association Learn2Master Academy Reach for the Stars Dance Company RED Academy of Soccer Return of the Dragon Martial Arts Revolution Gymnastics Shamuon Generation of Martial Arts Waterloo Minor Hockey Association Waterloo Minor Girls Softball Association Waterloo Minor Soccer Club Waterloo Region Minor Football Waterloo Tennis Club Waterloo Tigers Volleyball Club Wildhawk Basketball

* La liste comprend le financement prévu en date du 28 février 2023 et soumis par les organismes à l'échelle nationale. La liste finale des bénéficiaires peut varier.

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annonce un nouveau financement pour éliminer les obstacles à la participation sportive et favoriser l'inclusion dans le sport au Canada

Liens connexes

Initiative Le sport communautaire pour tous - Programme de soutien au sport

Organismes à l'échelle nationale approuvés aux fins de financement (2022-2023)

Budget de 2022 - 16 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2022-2023, pour soutenir les actions visant à créer un système sportif plus sécuritaire

Budget de 2021 - Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]