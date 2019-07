Le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord effectuera une visite au Canada

OTTAWA, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, effectuera une visite au Canada du 14 au 16 juillet.

Le 15 juillet, le premier ministre Trudeau et le secrétaire général Stoltenberg participeront à une rencontre bilatérale à la base des Forces canadiennes de Petawawa, en Ontario. Par la suite, le premier ministre et le secrétaire général feront un point de presse conjoint et partageront un repas avec des membres des forces armées.

Durant la visite, les deux dirigeants discuteront d'enjeux mondiaux et des défis auxquels l'OTAN fait face. Le premier ministre Trudeau mettra l'accent sur le fait que les partenaires de l'OTAN doivent travailler ensemble afin de défendre l'ordre international fondé sur des règles, encourager la paix et la sécurité et bâtir un avenir meilleur pour les gens à travers le monde. Il fera également valoir l'engagement inébranlable du Canada à l'égard de l'Alliance. Le Canada est un leader au sein de l'OTAN et dirige notamment le Groupement tactique de la présence avancée renforcée en Lettonie, ainsi que la mission de formation et de renforcement des capacités de l'OTAN en Irak.

Le secrétaire général Stoltenberg se rendra également à Toronto plus tard dans la journée pour prononcer un discours au collège Massey.

Citation

« J'ai hâte de rencontrer le secrétaire général Stoltenberg et de discuter des défis urgents auxquels l'Alliance et ses partenaires font face. Le Canada fait déjà preuve de leadership pour relever ces défis. Cette année, nous célébrons le 70e anniversaire de l'OTAN et plus que jamais, les alliés de l'OTAN doivent travailler ensemble pour défendre l'ordre international fondé sur des règles et bâtir un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La plus récente rencontre entre le premier ministre Trudeau et le secrétaire général Stoltenberg a eu lieu lors du Sommet de l'OTAN à Bruxelles , en juillet 2018. Il s'agit de la troisième visite de M. Stoltenberg au Canada depuis sa nomination au poste de secrétaire général de l'OTAN.

Le Canada est un membre fondateur de l'OTAN. Depuis sa création en 1949, l'OTAN constitue un pilier central de la défense euroatlantique et une pierre angulaire de la politique de défense et de sécurité du Canada.

est un membre fondateur de l'OTAN. Depuis sa création en 1949, l'OTAN constitue un pilier central de la défense euroatlantique et une pierre angulaire de la politique de défense et de sécurité du Canada. Le Canada a toujours contribué activement à la sécurité de l'OTAN et de l' Europe . Il dirige notamment le Groupement tactique de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie et assume le commandement de la mission de l'OTAN en Irak et du 2 e Groupe maritime permanent de l'OTAN. De plus, il apporte un important soutien à l' Ukraine .

Les Forces armées canadiennes sont engagées, agiles, aptes au déploiement et en mesure d'intervenir. Le Canada est fier d'avoir participé à chaque opération de l'OTAN depuis la création de l'Alliance.

