Le gouvernement du Canada investit plus de 3,21 millions de dollars pour soutenir l'emploi et la formation professionnelle pour les jeunes des Premières Nations dans le territoire visé par le Traité no 7

CALGARY, AB, le 11 août 2026 /CNW/ -- Une économie canadienne forte dépend d'une chose : la garantie que tout le monde a une chance équitable de réussir et de participer au sein de la population active. Investir dans des solutions menées par la collectivité contribue à éliminer les obstacles à l'emploi, à créer des possibilités pour les générations futures et à renforcer le bien-être des collectivités à travers le pays.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mandy Gull-Masty, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a souligné qu'un investissement fédéral sera accordé à Community Futures Treaty Seven pour offrir des formations personnalisées en emploi et en acquisition de compétences aux jeunes des Premières Nations dans le territoire visé par le Traité no 7.

Dans le cadre du programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada, Community Futures Treaty Seven reçoit plus de 3,2 millions de dollars pour son projet Regional Skills Link.

Ce projet aidera 165 jeunes des Premières Nations à acquérir les compétences, l'expérience et la confiance dont ils ont besoin pour décrocher des emplois enrichissants, maintenir le lien avec leur communauté et créer des possibilités durables pour eux-mêmes et les générations futures.

Ce partenariat entre le gouvernement du Canada et Community Futures Treaty Seven reflète un engagement commun à veiller à ce que les jeunes des Premières Nations, à travers le territoire du Traité 7, aient accès au soutien, acquièrent les compétences et bénéficient des possibilités dont ils ont besoin pour réussir. Cet investissement dans les approches communautaires de développement de la main-d'œuvre fait en sorte que davantage de jeunes pourront se bâtir un avenir solide pour eux-mêmes, leur famille et leur communauté.

Citations

« En travaillant aux côtés de Community Futures Treaty Seven, nous aidons les jeunes des Premières Nations à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin et à saisir les occasions qui leur sont offertes de poursuivre des carrières enrichissantes tout en maintenant le lien avec leur collectivité. Les investissements réalisés ouvrent des portes, renforcent les économies locales et favorisent la prospérité pour les générations à venir. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les organismes comme Community Futures Treaty Seven jouent un rôle important dans le soutien aux jeunes des Premières Nations dans leur acquisition de compétences, d'expérience et de confiance en vue de se bâtir une carrière gratifiante. Cet investissement permettra d'accroître la portée des programmes et services déjà efficaces de Community Futures Treaty Seven afin que davantage de jeunes détiennent les outils nécessaires pour tirer profit des possibilités qui s'offrent à eux. »

- La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mandy Gull-Masty

« Community Futures Treaty Seven œuvre en partenariat avec Emploi et Développement social Canada depuis 2016 dans la mise en œuvre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, offrant ainsi aux jeunes appartenant aux communautés habitant sur le territoire visé par le Traité 7 des compétences essentielles à l'emploi, des occasions de perfectionnement professionnel et une précieuse expérience de travail. Le financement versé dans le cadre de la Stratégie depuis sa mise en place a appuyé la création de 30 possibilités d'emploi en moyenne chaque année pour les jeunes de ces communautés. Cela a permis à des jeunes d'acquérir les compétences, la confiance et l'expérience nécessaires pour contribuer à la population active du Canada. »

- Community Futures Treaty Seven

Faits en bref

Le programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada accorde du financement à des organismes pour qu'ils offrent une gamme d'activités visant à aider les jeunes à optimiser leurs perspectives d'emploi. Le programme soutient une approche souple qui assure une offre de services adaptés aux jeunes afin qu'ils puissent acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver et conserver un emploi de qualité. Les mesures de soutien incluent notamment le mentorat, l'accompagnement, la formation, les services intégrés (comme le soutien aux personnes à charge) et des stages rémunérés.

Dans le cadre du programme de la SECJ, on investit plus de 632 millions de dollars de 2024 à 2028 pour aider au moins 20 000 jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à obtenir un travail valorisant qu'ils pourront occuper longtemps.

Une évaluation du programme de la SECJ a permis de constater que 76 % des participants ayant reçu du soutien à la formation professionnelle et à l'emploi occupaient toujours un emploi l'année suivante. En outre, deux ans après avoir participé au programme, ces personnes gagnaient en moyenne 9 400 $ de plus qu'avant leur participation.

Community Futures Treaty Seven aura également reçu, de 2019 à 2029, plus de 89 millions de dollars dans le cadre du Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones. Ils ont pour mission de diriger, de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de développement de la main-d'œuvre qui correspondent aux besoins et aux priorités de leurs communautés. Community Futures Treaty Seven offre un large éventail de mesures de soutien à l'emploi et à la formation professionnelle, y compris de l'aide au perfectionnement professionnel et de la formation axée sur les compétences, des services intégrés, notamment pour aider à couvrir les frais de subsistance, de l'encadrement et du mentorat, ainsi que des mesures de soutien destinées aux personnes en situation de handicap.

Depuis 2019, Community Futures Treaty Seven, qui est financé en partie par le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones, a accompagné plus de 7 500 participants des Premières Nations, dont plus de 3 500 ont décroché un emploi et plus de 2 800 sont retournés aux études.

Liens connexes

Programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse

Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]