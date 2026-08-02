Le secrétaire d'État van Koeverden félicite Équipe Canada à l'issue des Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026

Équipe Canada a fièrement représenté notre pays aux Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026.

GATINEAU,QC, le 2 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« Alors que les Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026 tirent à leur fin, je tiens à féliciter chaleureusement tous les membres d'Équipe Canada pour leurs extraordinaires performances.

Tout au long de ces Jeux, les athlètes canadiens ont fait preuve d'un talent, d'une détermination et d'une résilience hors du commun. Ils ont participé avec fierté à des épreuves sportives et parasportives, inspirant au passage les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

Ces exploits n'auraient pas été possibles sans le dévouement des entraîneurs, du personnel de mission, des officiels, des équipes médicales, des bénévoles, des familles et des partisans, qui ont soutenu nos athlètes à chaque étape de leur parcours. Leur engagement et leurs encouragements ont joué un grand rôle dans la réussite de notre équipe.

Merci, Équipe Canada, pour ces souvenirs inoubliables, ces performances inspirantes et la fierté que vous avez fait rejaillir sur notre pays. Vous avez incarné le meilleur du sport canadien et laissé un héritage qui inspirera les futures générations d'athlètes.

Félicitations pour ces Jeux du Commonwealth remarquables. Les Canadiens et Canadiennes de tout le pays célèbrent votre succès et vous accueillent fièrement chez vous. »

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SOURCE Patrimoine canadien

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