Déclaration du ministre Miller à l'occasion du Jour de l'émancipation

Le gouvernement du Canada souligne le Jour de l'émancipation.

OTTAWA, ON, le 1er août 2026 /CNW/ -- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons le Jour de l'émancipation afin de nous rappeler que l'esclavage a existé sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Canada, jusqu'à son abolition officielle le 1er août 1834, avec la Loi sur l'abolition de l'esclavage.

Cette loi a permis l'émancipation de plus de 800 000 personnes d'ascendance africaine qui avaient été réduites en esclavage dans la majeure partie de l'Empire britannique, y compris au Canada, dans les Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Sud. Toutefois, les séquelles de l'esclavage continuent à se faire sentir aujourd'hui.

Notre gouvernement est donc déterminé à travailler étroitement avec les communautés noires pour faire progresser l'équité, lutter contre le racisme envers les personnes noires et éliminer les obstacles systémiques qui freinent l'inclusion sociale et économique.

Il faut aussi souligner que la reconnaissance nationale du Jour de l'émancipation est le fruit de décennies de mobilisation menées par les communautés noires, notamment grâce au leadership de Rosemary Sadlier, ancienne présidente de l'Ontario Black History Society, ainsi qu'à l'engagement du député Majid Jowhari et de la sénatrice Wanda Thomas Bernard, qui ont présenté la motion visant à faire reconnaître officiellement cette journée à l'échelle nationale.

En ce Jour de l'émancipation, j'invite les Canadiens et les Canadiennes à approfondir leurs connaissances sur l'histoire de l'esclavage au Canada et les effets à long terme du racisme envers les personnes noires. Soyons également solidaires des millions de personnes qui à travers le monde, sont encore victimes de formes d'esclavage et d'exploitation. Ensemble, poursuivons nos efforts pour bâtir un Canada uni et fort, où les communautés noires peuvent prospérer, et où aucun compromis n'est fait à l'égard du respect des droits de la personne. »

SOURCE Patrimoine canadien

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