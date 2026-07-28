Le gouvernement du Canada soutient le renforcement et la promotion du français en Saskatchewan

Le gouvernement du Canada soutient la vitalité du français en Saskatchewan.

SASKATOON, SK, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Les communautés de langue officielle en situation minoritaire font partie intégrante de l'identité du Canada et contribuent à la vitalité sociale, culturelle et économique du pays. En investissant dans les organismes qui soutiennent ces communautés, le gouvernement du Canada élargit l'accès aux services et offre aux Canadiens et Canadiennes la possibilité de vivre, de travailler et de s'épanouir dans la langue officielle de leur choix.

Aujourd'hui, Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, a annoncé l'octroi d'un financement totalisant plus de 4 millions de dollars à 22 organismes francophones de la Saskatchewan. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Plus de 3,5 millions de dollars appuieront la programmation des organismes, tandis que 544 173 $ seront investis dans des projets communautaires visant à renforcer les organismes francophones qui enrichissent la Saskatchewan. Ce financement permettra d'élargir l'accès aux services essentiels en français dans les communautés vivant en situation minoritaire, ainsi qu'à la culture et aux arts francophones. Ces projets aideront les jeunes francophones à construire leur avenir, permettront aux artistes francophones de faire connaître leur talent, et contribueront à préserver et à mettre en valeur la riche histoire qui continue de façonner la dynamique communauté francophone de la Saskatchewan.

Cet investissement est accordé dans le cadre du volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle. Ce programme du ministère du Patrimoine canadien favorise l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie leur développement.

Citations

« Nos deux langues officielles font partie intégrante de notre identité nationale et sont une grande source de fierté pour la population canadienne. Notre gouvernement investit dans des organismes dont les efforts garantissent la force et la vitalité de nos langues officielles en assurant l'accès à des services essentiels, en mettant en valeur nos arts et notre culture, en stimulant notre économie et en montrant au reste du monde ce que le Canada a de meilleur à offrir. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La langue française est profondément ancrée en Saskatchewan, et la communauté fransaskoise a apporté une contribution extraordinaire à l'histoire de notre province. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'investir dans les associations communautaires qui accomplissent un travail essentiel pour maintenir la vitalité de la langue et de la culture françaises dans les villes et les communautés rurales de toute la province. Nous croyons en leur avenir, et nous serons toujours à leurs côtés. »

- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural)

« La communauté francophone saskatchewanaise est un élément essentiel de l'identité et de l'avenir de la province. Aux quatre coins de la Saskatchewan, les organismes francophones rassemblent les gens, accueillent les nouveaux arrivants, appuient les jeunes et créent des occasions qui permettent aux communautés de s'épanouir en français. Notre gouvernement est fier de soutenir leur travail, car investir dans ces organismes, c'est investir dans des communautés dynamiques, dans la vitalité culturelle et dans une Saskatchewan plus forte pour tout le monde. »

- Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Nous saluons l'engagement continu du gouvernement du Canada envers les communautés francophones en situation minoritaire. Cet appui est essentiel pour permettre à notre organisme de poursuivre sa mission auprès des familles, de renforcer la transmission de la langue française et de contribuer concrètement à la vitalité et à l'épanouissement de la francophonie en Saskatchewan. »

- Bernard Wenga Ntcheping, président, Association des Parents Fransaskois

Les faits en bref

Le volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle offre aux communautés de langue officielle en situation minoritaire l'accès à des services dans leur propre langue. Il finance à la fois des projets et des programmes pluriannuels.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-Promotion-Collaboration représente un investissement de plus de 4,1 milliards de dollars pour la protection et la promotion des langues officielles du Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé par un gouvernement dans le domaine des langues officielles.

Le 22 juin, le gouvernement du Canada a lancé les consultations pancanadiennes de 2026 sur les langues officielles afin de contribuer à définir les lignes directrices de la prochaine stratégie fédérale, qui visera à faire progresser l'égalité réelle entre le français et l'anglais à l'échelle du pays, à soutenir les projets des communautés de langue officielle en situation minoritaire, ainsi qu'à protéger et à promouvoir nos deux langues officielles, en particulier le français, partout au pays.

Liens connexes

Programme Développement des communautés de langue officielle - volet Vie communautaire

Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2026

Document d'information : Le gouvernement du Canada soutient le renforcement et la promotion du français en Saskatchewan

Le financement annoncé aujourd'hui provient des sous-volets Collaboration avec le secteur communautaire et Fonds d'action culturelle communautaire (FACC) du volet Vie communautaire du Programme Développement des communautés de langue officielle du ministère du Patrimoine canadien. Ce volet permet aux communautés de langue officielle en situation minoritaire d'avoir accès à des services dans leur propre langue, et finance à la fois des projets et des programmes pluriannuels.

Projets récipiendaires du Fonds d'action culturelle communautaire

Association des Parents Fransaskois Formation et accompagnement en bande dessinée des jeunes ambassadeurs de la langue française 34 811 $ (2026-2027) 12 000 $ (2027-2028) Éditions de la nouvelle plume Les auteurs de la relève 40 000 $ Les Auvergnois de Ponteix Mémoire vivante : captation intergénérationnelle du patrimoine oral fransaskois 24 000 $ Société canadienne-française de Prince Albert Mémoire vivante - Nos anciens racontent 25 000 $ Société canadienne-française de Prince Albert Échos du pays - Album collectif de la francophonie rurale 24 000 $ Total 159 811 $

Financement de projet régulier

Assemblée communautaire fransaskoise Mobilisation sur la vitalité de la communauté francophone de Bellegarde 74 500 $ (2026-2027) 74 500 $ (2027-2028) Association communautaire fransaskoise de Regina Chœur d'ACFR 15 000 $ (2026-2027) 10 000 $ (2027-2028) Association communautaire fransaskoise de la Trinité Groupe de jeux La Ruche 5 362 $ Association jeunesse fransaskoise Jeux francophones de la Saskatchewan 22 000 $ (2026-2027) 48 000 $ (2027-2028) Association jeunesse fransaskoise Par et pour l'immersion, crée ta culture 20 000 $ (2026-2027) Comité culturel francophone de Debden Programmation 2026-2027 50 000 $ La Troupe du Jour Spectacle estival 10 000 $ (2026-2027) 55 000 $ (2027-2028) Total 384 362 $

Financement de programme

Assemblée communautaire fransaskoise 759 000 $ Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg 100 000 $ Association communautaire fransaskoise de la Trinité 75 000 $ Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw 101 400 $ Association communautaire fransaskoise de Regina 97 500 $ Association des parents fransaskois 225 000 $ Association fransaskoise de Zenon Park 100 500 $ Association jeunesse fransaskoise 267 500 $ Auvergnois de Ponteix 70 200 $ Centre francophone BDS 132 500 $ Centre francophone des Battleford 75 000 $ Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan 87 500 $ Conseil culturel fransaskois 303 750 $ Coopérative des publications fransaskoises 150 000 $ Éditions de la nouvelle plume 93 750 $ Entr'Elles Regroupement Femmes Saskatchewan 93 750 $ FAF - Vitalité 55+ 100 000 $ Fédération des francophones de Saskatoon 175 500 $ La Troupe du Jour 120 000 $ Société canadienne-française de Prince Albert 172 500 $ Société historique de la Saskatchewan 200 000 $ Total 3 500 350 $

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]