Des investissements fédéraux appuient le système sportif canadien en Alberta, du terrain de jeu au podium

Le secrétaire d'État van Koeverden a conclu une visite de deux jours à Calgary et à Canmore, où il a rencontré des jeunes, des athlètes inspirants, des entraîneurs, des bénévoles et des dirigeants sportifs, et souligné des investissements fédéraux dans le sport et les loisirs pour l'Alberta.

CALGARY, AB, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- L'Alberta joue un rôle fondamental dans le système sportif canadien, du terrain de jeux jusqu'au podium. Partout dans la province, des programmes communautaires, des projets pilotés par des Autochtones, des centres d'entraînement nationaux et des compétitions internationales offrent à chacun la possibilité de créer des liens, de pratiquer un sport et de viser l'excellence dans ce domaine.

Cette semaine, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a effectué une visite de deux jours à Calgary et à Canmore, où il a rencontré des jeunes, des athlètes inspirants, des entraîneurs, des bénévoles et des dirigeants sportifs, en plus de souligner des investissements fédéraux dans le sport pour l'Alberta.

Les annonces et les engagements suivants soulignent la manière dont les investissements fédéraux soutiennent le système sportif du pays en Alberta.

Construire des espaces de calibre mondial pour pratiquer un sport, s'entraîner et prendre part aux compétitions : Par l'entremise du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, le secrétaire d'État a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 33,6 millions de dollars pour des projets d'infrastructures sportives importantes. À Calgary, ce financement, associé à un investissement de contrepartie du gouvernement de l'Alberta, permettra de soutenir la rénovation et la modernisation de l'Anneau olympique sur le campus de l'Université de Calgary, installation légendaire qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 1988. Le financement fédéral soutiendra également l'amélioration de la piste demi-lune de WinSport, à Calgary, une autre installation phare héritée des Jeux de 1988, afin de veiller à ce qu'elle respecte les normes internationales et puisse accueillir davantage d'événements internationaux. À Kananaskis, l'investissement du gouvernement du Canada permettra d'augmenter la capacité du système d'enneigement artificiel et d'améliorer les mesures de sécurité au Centre national d'entraînement de ski cross Nakiska.

Le secrétaire d'État a également annoncé que Calgary disposera bientôt d'un nouveau terrain de soccer communautaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative nationale de la Fondation Bon départ de Canadian Tire visant à construire jusqu'à 25 terrains à travers le Canada d'ici 2029, grâce à un financement de plus de 2 millions de dollars accordé par le gouvernement du Canada, afin d'aider davantage d'enfants à pratiquer un sport. Des matchs de quartier aux rêves de représenter le Canada sur la scène internationale, ces terrains de soccer communautaires offriront aux enfants et aux jeunes un endroit sécuritaire où jouer, se sentir à leur place et gagner en confiance.

Soutenir les athlètes, de l'entraînement à la scène internationale : Le secrétaire d'État van Koeverden a annoncé une augmentation de 3 millions de dollars du budget du Programme d'aide aux athlètes, ce qui porte son financement annuel à 43 millions de dollars. Cette mesure permettra d'offrir un soutien financier accru aux athlètes de haut niveau afin de les aider à assumer leurs frais de subsistance et d'études, ainsi que les coûts associés à la pratique de leur sport. Ainsi, ils pourront rester concentrés sur leur entraînement et continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de compétitions au Canada et dans le monde entier.

Accueillir le monde en Alberta : Le gouvernement du Canada continue de soutenir l'organisation d'un large éventail de compétitions internationales à travers l'Alberta, notamment des championnats du monde et des coupes du monde. Ces événements offrent aux athlètes canadiens la possibilité de concourir à domicile, favorisent le tourisme et génèrent des retombées économiques pour les communautés hôtes, tout en laissant un héritage durable en Alberta longtemps après la fin des compétitions. Par exemple, l'Alberta accueillera fièrement les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026 à Medicine Hat, en août. L'Alberta se prépare également à accueillir le monde entier à Edmonton et à Red Deer en décembre pour le Championnat mondial junior 2027 de l'IIHF, l'une des traditions des fêtes les plus attendues au Canada et un moment qui rassemble les Canadiens de tout le pays derrière la prochaine génération de talents du hockey.

Soutenir le sport dirigé par les Autochtones en Alberta : Le gouvernement a récemment annoncé le financement de nouveaux projets pilotés par les Autochtones en Alberta dans le cadre du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones. Ces projets communautaires créent des occasions adaptées à la culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis; font progresser les priorités identifiées par les communautés autochtones; et favorisent le bien-être en renforçant les communautés grâce au sport et aux loisirs.

Le sport est le projet par excellence de cohésion nationale. Ces mesures s'appuient sur l'investissement générationnel de 1 milliard de dollars que fait le gouvernement du Canada pour veiller à ce que nous continuions à accueillir des événements de classe mondiale, comme la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, tout en élargissant l'accès au sport, en modernisant les stades, les terrains et les installations récréatives communautaires, et en aidant les athlètes à réussir. Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni.

Citations

« Au cours des deux derniers jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes et les organisations qui font de l'Alberta un moteur du système sportif canadien. Ensemble, les programmes communautaires et ceux menés par les communautés autochtones, les centres d'entraînement de classe mondiale et les événements internationaux offrent aux enfants la possibilité de découvrir le sport, aux communautés de tisser des liens et aux athlètes de viser l'excellence dans cette province. Ces investissements du gouvernement du Canada renforceront le sport à tous les niveaux en Alberta, du terrain de jeu au podium. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

Les faits en bref

Depuis décembre 2025, le soutien fédéral aux événements sportifs internationaux organisés en Alberta comprend les suivants :

La Mise à jour économique du printemps de 2026 a alloué un financement de 755 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, à Patrimoine canadien pour appuyer le système sportif au pays afin de réaliser les objectifs suivants :

Accueillir des événements sportifs et rivaliser avec les meilleurs : 50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement lui-même. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation des populations qui habitent à proximité et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années.

Aider nos athlètes et la prochaine génération à exceller au plus haut niveau : 45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite, pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude de toutes ses recommandations.

Encourager une participation accrue des Canadiens au sport : 660 millions de dollars sur 5 ans et 110 millions de dollars par année par la suite aux organismes de sport, ce qui augmentera un financement qui est resté pratiquement inchangé depuis 2005. Ils pourront ainsi investir dans un système sportif robuste et sécuritaire, et encourager la participation des enfants et des jeunes partout au pays. Nous demanderons aux organismes de sport de collaborer avec des partenaires du secteur privé qui partagent un but commun, celui d'accroître la participation des Canadiens au sport. Et nous attendons de ces organismes de sport qu'ils apportent des modifications à leurs programmes afin qu'ils investissent dans le sport à tous les niveaux.

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Liens connexes

Fonds pour bâtir des collectivités fortes

Programme d'aide aux athlètes

Manifestations internationales unisport -- Programme d'accueil

Sport au service du développement social dans les communautés autochtones

SOURCE Patrimoine canadien

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