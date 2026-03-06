L'équipe paralympique canadienne représentera fièrement notre pays aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, du 6 au 15 mars

MILAN, le 6 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, le monde entier se rassemble pour célébrer l'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre encourageront les athlètes remarquables qui représentent le pays.

Menée par les porte-drapeaux Tyler McGregor (parahockey sur glace) et Natalie Wilkie (ski paranordique), l'équipe paralympique canadienne participe aux Jeux après des années de dévouement, de résilience et détermination pour atteindre l'excellence. Les athlètes paralympiques illustrent la force, le talent et la ténacité. Ces personnes incarnent le sport canadien à son meilleur et, ce faisant, elles sont une source d'inspiration pour toute la population.

Les Jeux paralympiques ont le pouvoir d'unir les communautés et de faire tomber les obstacles. Le Canada prospère grâce à l'inclusion, à l'équité et à l'égalité des chances pour tout le monde. Je remercie le Comité paralympique canadien, le personnel de mission ainsi que les membres des organismes nationaux de sport participants de leur soutien et de leur leadership qui contribuent au succès de l'équipe canadienne aux Jeux.

Aux athlètes d'élite du Canada qui s'élanceront sur la neige et la glace, je tiens à dire que vous vivez maintenant cette étape extraordinaire grâce à votre parcours, à votre détermination et à vos innombrables heures d'entraînement. Pendant les compétitions, sachez que toute la population canadienne vous encouragera fièrement.

À l'aube des Jeux, je souhaite bonne chance à tous les membres de l'équipe paralympique canadienne. Ayez confiance en vous, savourez chaque instant et sachez que votre pays vous accompagne à chaque étape.

J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à écrire un message d'encouragement aux athlètes. Soutenons-les haut et fort!

Allez, Canada! »

SOURCE Patrimoine canadien

Relations avec les médias, Patrimoine canadien