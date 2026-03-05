L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), prendra part aux célébrations de la Maison paralympique du Canada et encouragera les athlètes canadiens aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

GATINEAU, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), sera en Italie pour encourager l'équipe paralympique canadienne aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

Le secrétaire d'État van Koeverden prendra part aux célébrations de la Maison paralympique du Canada et encouragera les athlètes canadiens durant les compétitions. Il participera également à des rencontres bilatérales avec ses homologues internationaux et divers partenaires.

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 se déroulent du 6 au 15 mars 2026. Quelque 600 athlètes en provenance d'une cinquantaine de pays y participeront.

Les journalistes qui souhaitent obtenir une entrevue avec le secrétaire d'État sont priés d'en faire la demande par courriel à [email protected], en indiquant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Fair, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]