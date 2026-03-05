Le gouvernement du Canada soutient deux projets qui souligneront le 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726

ESKASONI, NS, le 5 mars 2026 /CNW/ - Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui offrent aux Canadiens et Canadiennes des occasions de se rassembler, de célébrer leur culture et de souligner des moments marquants de leur histoire.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish, a annoncé un financement pour deux projets qui permettront d'offrir des activités commémoratives entourant le 300ᵉ anniversaire de la signature du Traité de paix et d'amitié de 1726. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le gouvernement investit une somme de 229 125 $ par l'entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, soit un montant de 79 500 $ au Conseil de bande d'Eskasoni et 149 625 $ au Mi'kmaw Kina'matnewey.

Ce financement permettra d'appuyer des activités qui se tiendront en juin au Lieu historique national du Fort-Anne, à Annapolis Royal, ainsi qu'à Eskasoni en novembre. Parmi celles-ci, mentionnons des spectacles traditionnels et des ateliers éducatifs, grâce auxquels les participants pourront enrichir leur connaissance de la culture mi'kmaq et tisser des liens propices à la réconciliation.

D'autres fonds en appui à des projets liés au Traité de 1726 seront annoncés prochainement. Ceux-ci seront présentés au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Citations

« La commémoration du 300e anniversaire du Traité des communautés mi'kmaq nous offre une occasion précieuse de renforcer le dialogue et d'approfondir notre compréhension commune des traités. En reconnaissant notre histoire collective, ces projets nous unissent et contribuent à la réconciliation. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« En tant que membre de la Nation mi'kmaw, je suis particulièrement honoré de voir notre gouvernement appuyer ces deux projets de commémorations communautaires en Nouvelle-Écosse. Ces initiatives permettent de mettre en valeur l'histoire et la culture de nos communautés et de réaffirmer notre engagement envers la préservation et la transmission de notre patrimoine. »

- Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish

« Le 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726 est une occasion importante de rendre hommage à la relation durable entre les Mi'kmaq et tous ceux qui partagent cette terre. Cette commémoration rassemble les communautés à travers la culture, l'éducation et le dialogue, alors que nous réfléchissons à notre histoire commune et renforçons notre avenir commun. »

- Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur et député de Sydney-Glace Bay

« Nous faisons connaître l'importance du 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié d'une nouvelle manière. Plutôt que de consigner cette histoire sur papier, nous la faisons vivre au moyen d'une pièce de théâtre et d'un enregistrement vidéo. De cette façon, nous nous assurons que la jeune génération comprend l'importance des traités et ce qu'ils signifient pour notre communauté pour être en mesure de transmettre notre histoire. »

- Tom Johnson, directeur général, Conseil de bande d'Eskasoni

« Le Traité de paix et d'amitié de 1726 marque un moment déterminant dans les relations entre les Mi'kmaq et la Couronne. En plus de célébrer l'histoire, la commémoration du Traité renforce la compréhension des relations qui en ont découlé et qui façonnent nos vies encore aujourd'hui. Trois cents ans après sa signature, ce rassemblement invite la population canadienne à mieux comprendre ces relations et à transmettre ces engagements aux générations à venir. »

- Blaire Gould, directrice générale, Mi'kmaw-Kina'matnewey

Les faits en bref

La Première Nation d'Eskasoni est la plus grande communauté autochtone du Canada atlantique, ainsi que la plus grande communauté de langue mi'kmaq au monde. Dirigée par le Conseil de bande d'Eskasoni, elle habite sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

Mi'kmaw-Kina'matnewey (MK) est un organisme éducatif local, autonome et sans but lucratif qui offre des services à 12 communautés de la Nouvelle-Écosse. Il est à l'avant-garde en matière de diplomation, de rétention et de réussite scolaire au pays. Son mandat consiste à promouvoir activement l'excellence en éducation ainsi que les intérêts et les droits des Mi'kmaq et à faciliter le développement de l'apprentissage continu.

Le volet Commémorations communautaires du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux organismes qui soulignent le 100e anniversaire ou l'anniversaire subséquent (par tranches de 25 ans) d'un événement local important.

Liens connexes

Conseil de bande d'Eskasoni

Mi'kmaw Kina'matnewey

Commémorations communautaires - Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

