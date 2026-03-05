Le gouvernement du Canada soutient la commémoration du 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726

ESKASONI, NS, le 4 mars 2026 /CNW/ - Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish, annoncera jeudi l'octroi d'un appui financier à deux projets qui visent à souligner le 300e anniversaire de la signature du Traité de paix et d'amitié de 1726. Il en fera l'annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Veuillez noter qu'elle suivra celle de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 5 mars 2026

HEURE :

15 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le jeudi 5 mars. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]