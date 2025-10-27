L'aide permettra d'assurer la continuité des soins de santé mentale destinés aux athlètes et aux entraîneuses et entraîneurs

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Lorsque les athlètes et les entraîneuses et entraîneurs sont en bonne santé mentale, ils et elles sont plus susceptibles d'atteindre les plus hauts niveaux sportifs, d'avoir des résultats constants, de poursuivre leur pratique sportive à long terme et de contribuer à la société après leur retraite. C'est pourquoi le nouveau gouvernement du Canada maintient son engagement à contribuer à la santé mentale et au bien-être des athlètes et des entraîneuses et entraîneurs de haut niveau.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé un investissement de 3,11 millions de dollars dans des programmes de santé mentale. Ces fonds permettront de maintenir l'accès aux soins de santé mentale pour les athlètes brevetés et les entraîneuses et entraîneurs des équipes nationales, y compris celles et ceux qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina en février et mars.

Le secrétaire d'État en a fait l'annonce au Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau. Par la suite, le secrétaire d'État van Koeverden s'est joint à Magdeleine Vallières Mill, championne mondiale canadienne de cyclisme sur route, pour visiter le circuit Gilles-Villeneuve. Ce dernier fera partie du parcours des épreuves contre la montre des Championnats du monde sur route de l'UCI, lesquelles se dérouleront en septembre 2026 à Montréal.

L'appui financier annoncé s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 16 millions de dollars prévu dans le budget de 2024 pour soutenir le bien-être des athlètes et des entraîneuses et entraîneurs.

En continuant d'investir à la fois dans les athlètes et les personnes qui les guident et les soutiennent, le gouvernement du Canada aide la communauté sportive de haut niveau à atteindre tout son potentiel, tant sur le terrain que dans la vie en général.

Citations

« En plus de l'entraînement physique, je sais à quel point une bonne santé mentale est importante pour que les athlètes atteignent leur plein potentiel. Ce financement continu permettra aux athlètes et aux entraîneuses et entraîneurs des équipes nationales d'avoir le soutien nécessaire pour rester en forme mentalement pendant qu'ils et elles se préparent à représenter le Canada aux prochaines compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina en 2026. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada (RISOPC) tient à remercier et à féliciter l'honorable Adam van Koeverden et Sport Canada pour les engagements constants envers le bien-être des athlètes et pour avoir réaffirmé son appui en rétablissant un financement de 1,5 million de dollars afin de soutenir les initiatives en santé mentale au sein du système sportif canadien de haut niveau. Cet investissement, réparti à travers le pays par l'entremise du RISOPC, contribuera à renforcer les ressources, à élargir l'accès aux soins et à s'assurer que les athlètes reçoivent le soutien en santé mentale qu'ils méritent. »

- Marc Desjardins, représentant du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada et président-directeur général de l'Institut national du sport du Québec

« Nous sommes heureux de cet appui financier considérable du gouvernement fédéral. Il souligne l'importance de la santé mentale des athlètes dans le cadre du soutien global qui leur est offert. Des programmes comme Plan de match sont essentiels au maintien du succès du Canada dans le sport de haut niveau et pour faire en sorte que le sport au pays soit sécuritaire et inclusif pour tout le monde, à tous les niveaux de compétition. Nous tenons à remercier sincèrement le premier ministre Carney et le secrétaire d'État van Koeverden de leur appui aux athlètes du Canada et de leur détermination commune à utiliser le pouvoir du sport pour bâtir un Canada plus fort. »

- David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général, Comité olympique canadien

« Le soutien en matière de santé mentale est essentiel à un environnement de haute performance sain, centré sur les athlètes et axé sur le bien-être. Pour le Comité paralympique canadien, c'est une priorité. Nous remercions le secrétaire d'État Adam van Koeverden et le gouvernement fédéral de cet investissement important. Il permettra de soutenir les athlètes qui représentent fièrement notre pays sur la scène internationale. De plus, il contribuera grandement à créer un environnement sportif plus sécuritaire et plus inclusif. »

- Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien

Les faits en bref

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a affecté 16 millions de dollars sur 2 ans au Programme de soutien au sport afin de créer un environnement sportif plus sécuritaire et plus accueillant pour les athlètes de niveau amateur, olympique ou paralympique. Les objectifs prioritaires comprenaient les suivants : prévenir et enrayer la maltraitance, soutenir les personnes souffrant de commotions cérébrales et de problèmes de santé mentale, ainsi que promouvoir l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité.

L'affectation de 3,11 millions de dollars pour 2025-2026 sera répartie comme suit :

Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada (RISOPC) : 1,5 million de dollars;

: 1,5 million de dollars; Comité olympique canadien (COC) : 1,46 million de dollars (y compris le financement du programme Plan de match);

Comité paralympique canadien (CPC) : 150 000 $.

Une partie du financement est affectée au programme Plan de match, une collaboration entre le COC, le CPC et le RISOPC. Ce programme privilégie une démarche globale envers le développement des athlètes et de leur bien-être tout au long de leur carrière sportive de haut niveau et par la suite.

Liens connexes

Budget de 2024 : Des communautés plus en santé et en sécurité

Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada (RISOPC)

Comité olympique canadien

Comité paralympique canadien

Plan de match

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Alyson FairDirectrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]