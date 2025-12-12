L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, rencontrera des partenaires clés au Mexique afin de renforcer la coordination en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

MEXICO, le 12 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, sera à Mexico et à Monterrey, au Mexique, du 14 au 17 décembre, afin de faire progresser la collaboration avec les partenaires clés en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 26™. Il prononcera une allocution à l'Ambassade du Canada au Mexique lundi.

Au cours de la visite, le secrétaire d'État participera à une de nombreuses rencontres avec des partenaires responsables de l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et des représentants gouvernementaux au Mexique, notamment son homologue Gabriela Cuevas, représentante du gouvernement fédéral du Mexique pour la Coupe du Monde. Les discussions porteront sur les préparatifs du tournoi, y compris la coordination en matière de sûreté et de sécurité, le transport des partisans et divers aspects liés à la coopération continue.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

ÉVÉNEMENT

Allocution du secrétaire d'État (Sports) pendant un événement qui se tiendra à l'Ambassade du Canada au Mexique

DATE

Le lundi 15 décembre 2025

HEURE

15 h 10

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent suivre la diffusion en direct doivent confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le 15 décembre. Les modalités d'accès à la diffusion en direct seront transmises aux médias qui se sont inscrits.

