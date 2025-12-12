Du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, place aux rabais grâce au laissez-passer Un Canada fort

OTTAWA, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - À l'approche des fêtes, un moment pour se rassembler et créer des souvenirs, le gouvernement du Canada annonce le retour du laissez-passer Un Canada fort, du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026.

Le laissez-passer vise à rendre la vie plus abordable aux familles canadiennes et à leur offrir des solutions simples pour faire face aux augmentations du coût de la vie. Grâce au laissez-passer Un Canada fort, les Canadiens et Canadiennes pourront explorer le pays avec leurs proches et profiter d'activités culturelles, historiques ou en plein air gratuitement ou à prix réduit.

Durant cette période, le laissez-passer donnera droit à ce qui suit :

Musées nationaux et Musée des plaines d'Abraham : entrée gratuite pour les enfants de 17 ans ou moins et 50 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans;

: entrée gratuite pour les enfants de 17 ans ou moins et 50 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans; VIA Rail : voyages gratuits pour les enfants de 17 ans ou moins accompagnés d'un adulte, et 25 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans;

: voyages gratuits pour les enfants de 17 ans ou moins accompagnés d'un adulte, et 25 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans; Parcs Canada : entrée gratuite pour tout le monde aux lieux administrés par Parcs Canada, ainsi qu'un rabais de 25 % sur les frais de camping;

: entrée gratuite pour tout le monde aux lieux administrés par Parcs Canada, ainsi qu'un rabais de 25 % sur les frais de camping; Galeries d'art et musées provinciaux et territoriaux participants : entrée gratuite pour les enfants de 17 ans ou moins et 50 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans.

Mesure qui était en vigueur pour la première fois à l'été 2025, le laissez-passer Un Canada fort a eu un impact concret :

hausse de 6,5 % de l'achalandage de VIA Rail;

de l'achalandage de VIA Rail; augmentation de 13 % des visites aux sites de Parcs Canada;

des visites aux sites de Parcs Canada; croissance moyenne de 15 % de la fréquentation des musées nationaux.

Ces résultats montrent que choisir le Canada, c'est appuyer directement nos institutions, nos communautés et notre économie. C'est pourquoi le laissez-passer sera également de retour pour la saison estivale 2026.

En réactivant le laissez-passer pour les fêtes et l'été prochain, le gouvernement du Canada réitère son engagement à rendre la vie des Canadiens et Canadiennes plus abordable, à soutenir les familles, et à mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel qui fait la richesse de notre pays. En cette période festive, le laissez-passer Un Canada fort nous invite à redécouvrir notre pays, ensemble.

Citations

« Après le succès du laissez-passer Un Canada fort cet été, notre gouvernement le réintroduit pour permettre aux familles d'économiser pendant les fêtes et de découvrir les lieux et musées emblématiques qui font la fierté de notre pays. Qu'il s'agisse d'explorer un parc national, de visiter un musée ou de faire une escapade en train, profitons de ce temps festif pour célébrer ce qui fait la force et la beauté du Canada, et pour créer des souvenirs inoubliables avec nos proches! »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le laissez-passer Un Canada fort offre bien plus que l'abordabilité : il rapproche les gens. Je suis fier que VIA Rail contribue à cette mesure qui permet aux Canadiens de voyager en toute sécurité et de découvrir les trésors culturels et naturels qui font la richesse de notre pays. Ce programme donne aux familles l'occasion d'explorer le Canada et de créer des souvenirs qui dureront toute une vie. »

- L'honorable Steven MacKinnon, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre des Transports

« Le laissez-passer Un Canada fort est de retour pour vous aider à rendre vos projets de vacances d'hiver plus abordables. Grâce à l'accès gratuit ou à prix réduit aux parcs nationaux, aux musées et aux trains de VIA Rail, nous aidons les Canadiens et Canadiennes à explorer notre pays, à soutenir les petites entreprises locales et à créer des souvenirs qui dureront toute une vie. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« La nature fait partie intégrante de notre identité en tant que Canadiens. Nos parcs nationaux et nos lieux historiques nous rassemblent et nous permettent de célébrer la beauté de notre nature et d'en apprendre plus sur notre histoire commune. Alors que les communautés de tout le pays se réunissent pour les fêtes, le laissez-passer Un Canada fort nous rappelle que certaines de nos plus grandes joies se trouvent à proximité. En rendant l'exploration de notre pays plus facile et plus abordable, nous aidons les familles canadiennes à créer des souvenirs, à soutenir les communautés locales et à renouer avec les lieux qui caractérisent le Canada. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« La nature occupe une place chère dans notre identité, et les parcs nationaux de Parcs Canada font partie de ce que nous avons de plus précieux. Pour les fêtes, le laissez-passer Un Canada fort invite les Canadiennes et les Canadiens à en profiter pleinement. Nous sommes ravis de rendre ces lieux exceptionnels encore plus accessibles, afin que chacun puisse se reconnecter à la nature. »

- L'honorable Nathalie Provost, Secrétaire d'État (Nature)

« Certains de nos plus beaux souvenirs se créent durant les fêtes. Voilà pourquoi nous facilitons les réunions familiales pendant cette période. Grâce au laissez-passer Un Canada fort, les enfants et les jeunes peuvent voyager en train gratuitement ou à prix réduit pour rendre visite à leurs proches. Les jeunes voyageurs pourront également explorer les parcs, les musées et les sites culturels du Canada afin d'en apprendre plus au sujet de notre vaste pays. »

- L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

Les faits en bref

Le laissez-passer Un Canada fort n'est pas un laissez-passer physique qui doit être acheté, qui requiert une inscription ou qui doit être récupéré. Il suffit de visiter les organismes participants pour bénéficier des avantages.

Les offres du laissez-passer peuvent être utilisées autant de fois que désiré durant la période du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026 inclusivement.

Certains sites ou services ne sont pas ouverts pendant la période hivernale ou ajustent leur horaire pour les fêtes. Renseignez-vous directement auprès d'eux avant de planifier votre visite.

Les musées nationaux du Canada, certains musées et galeries provinciaux et territoriaux, et la Commission des champs de bataille nationaux participent à cette mesure. Ensemble, ces institutions préservent et mettent en valeur l'histoire, l'art, la culture, les sciences et la nature canadiennes. Elles accueillent chaque année des millions de visiteurs et jouent un rôle essentiel dans la transmission de notre patrimoine et de notre identité.

VIA Rail joue un rôle essentiel pour relier les communautés à travers le Canada en offrant un réseau complet de services ferroviaires de transport de passagers. Axée sur le service aux passagers, la société vise à leur offrir une expérience de voyage inégalée.

Les lieux administrés par Parcs Canada sont au cœur de notre identité nationale. Ils nous rapprochent au moyen de récits marquants et de paysages à couper le souffle, et favorisent un attachement commun aux lieux qui ont façonné ce que nous sommes en tant que Canadiennes et Canadiens.

Dans le cadre de son vaste mandat, comprenant 171 lieux historiques nationaux, 48 parcs nationaux, 5 aires marines nationales de conservation et 1 parc urbain national, Parcs Canada fournit des services à plus de 200 endroits au Canada, dans chaque province et territoire, et dans des régions rurales, urbaines et nordiques.

Liens connexes

Laissez-passer Un Canada fort

Choisis le Canada

Mesures pour aider à réduire les coûts

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]