Le gouvernement du Canada annonce un appui financier historique pour aider le Panthéon des sports canadiens à préserver et à célébrer l'héritage de nos héros sportifs

GATINEAU, QC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La culture et le patrimoine sont le reflet de ce que nous sommes. En retour, ils façonnent notre identité, nous inspirent un sentiment de fierté nationale, et contribuent à renforcer et à unifier notre pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada déploie des efforts pour protéger notre patrimoine culturel, y compris l'héritage de nos héros sportifs.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé l'octroi d'une aide financière de 10 millions de dollars sur 10 ans, à partir de 2025-2026, au Panthéon des sports canadiens, un musée national dédié à la conservation, à la célébration et à la reconnaissance de l'influence profonde du sport sur l'identité du Canada. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, lors de la 69e remise annuelle des prix de l'Ordre du sport du Panthéon, à Gatineau.

Grâce à ce financement historique, le Panthéon des sports canadiens peut assurer l'avenir de sa programmation à l'intention du public, notamment les prix décernés par l'Ordre du sport, soit la plus importante reconnaissance sportive au Canada. Il peut également préserver l'héritage laissé par les plus grands champions et championnes du pays. De plus, les fonds permettront à toute la population, sans distinction d'origine ou de capacité, d'avoir accès à notre histoire sportive commune et de s'en inspirer.

En outre, le Panthéon des sports canadiens pourra poursuivre son œuvre : honorer, célébrer et partager le riche héritage sportif de notre pays pendant une autre décennie.

Citations

« Le sport a une façon unique de nous rassembler, de nous enseigner d'importantes leçons et de nous aider à célébrer les gens qui ont contribué à façonner le Canada, tant dans le cadre de compétitions qu'en coulisses. L'annonce d'aujourd'hui en est un parfait exemple. Grâce à cet investissement historique, le Panthéon des sports canadiens pourra continuer à préserver notre impressionnante histoire sportive, à partager des récits, à honorer nos champions et à inspirer des générations, afin que tous les Canadiens et Canadiennes puissent continuer à s'y intéresser, à en tirer des enseignements et à s'en inspirer, aujourd'hui et pour les années à venir. »

-- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Le Panthéon des sports canadiens a pour mission d'honorer la contribution des athlètes, des bâtisseurs et des pionniers, de célébrer notre culture sportive unique, et d'inspirer la résilience et la réussite dans tout le pays. Grâce au soutien continu du gouvernement, nous pouvons préserver ce riche patrimoine, élargir l'accès à nos histoires inspirantes et motiver tous les Canadiens et Canadiennes à se considérer comme faisant partie de notre aventure sportive commune. Ensemble, renforçons l'héritage et amplifions l'impact positif de nos héros sportifs sur notre société, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont façonné - et continueront de façonner - l'histoire de notre pays et qui nous unissent grâce au pouvoir transformateur du sport. »

-- Cheryl Bernard, présidente et directrice générale, Panthéon des sports canadiens

Les faits en bref

Fondé en 1955, le Panthéon des sports canadiens est une organisation nationale qui s'est reconvertie en musée numérique. Il a élargi sa portée en rendant ses collections et ses expositions accessibles à la population canadienne par l'entremise de sa plateforme en ligne. Il s'agit du seul musée d'envergure nationale dédié au sport au Canada. Grâce au pouvoir transformateur du sport, le Panthéon conscientise les générations à venir, préserve notre héritage commun et reconnaît les personnes qui ont façonné notre pays, tant sur le terrain de jeu qu'en dehors de celui-ci.

Le Panthéon des sports canadiens a créé l'Ordre du sport en 2019 en guise de programme de reconnaissance national visant à mettre en valeur les exploits des athlètes canadiens et des gens qui ont contribué à bâtir le Canada au moyen du sport.

SOURCE Patrimoine canadien

