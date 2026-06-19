Le secrétaire d'État Fuhr conclut ses visites à Berlin et à Paris pour soutenir et promouvoir l'industrie de la défense du Canada et renforcer la collaboration avec les alliés de l'UE

OTTAWA, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a représenté le gouvernement du Canada à deux grands salons commerciaux internationaux la semaine dernière, à Berlin et à Paris, pour discuter des priorités communes en matière de défense et promouvoir le Canada et les entreprises canadiennes à l'échelle internationale.

Le secrétaire d'État Fuhr a rencontré des homologues des principaux alliés et chefs de file de l'industrie pour faire progresser les relations multilatérales en matière de défense, les partenariats industriels et l'innovation, profitant de l'occasion pour discuter des défis de la politique de sécurité mondiale avec des décideurs et des leaders d'opinion du monde entier.

Le secrétaire d'État Fuhr a également souligné le nouvel Agence de l'investissement pour la défense (AID) du Canada, qui accélère et simplifie les approvisionnements en matière de défense, soutient l'industrie canadienne et favorise la collaboration avec les partenaires internationaux.

En tant qu'alliés de l'OTAN, le Canada et l'Allemagne coopèrent étroitement sur les questions de sécurité et de défense. L'OTAN est la pierre angulaire des politiques de défense du Canada et de l'Allemagne. Au salon aéronautique de Berlin (allemand: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA)), qui s'est tenu à Berlin, le secrétaire d'État Fuhr a rencontré des représentants de l'industrie et du commerce pour discuter des moyens de renforcer l'innovation en matière de défense, de la capacité industrielle et de la sécurité collective, en particulier en ce qui concerne la défense aérienne. Il a également rencontré des partenaires pour discuter de priorités, d'investissements potentiels et d'opportunités pour les entreprises canadiennes et allemandes, et comment ils peuvent améliorer la coopération et les échanges commerciaux.

À l'occasion d'Eurosatory 2026, le salon mondial sur la défense et la sécurité, à Paris, en France, le secrétaire d'État Fuhr a coanimé le dialogue UE-Canada sur l'industrie de la défense avec des représentants de l'industrie et du commerce. Il a aussi représenté le Canada lors de réunions de haut niveau avec ses homologues, y compris la Direction générale de l'armement (DGA) de la France, qui a gracieusement accueilli la délégation canadienne. Au cours de la discussion, il a souligné l'engagement du Canada envers la collaboration et l'intégration plus poussée de la chaîne d'approvisionnement avec ses principaux alliés, et a parlé de l'importance vitale de maintenir un partenariat stratégique solide entre l'UE et le Canada dans un contexte géopolitique en évolue rapide.

Le secrétaire d'État Fuhr a également participé à l'ouverture officielle du Pavillon du Canada à Eurosatory 2026, exprimant son soutien à l'industrie et à l'innovation canadiennes, et la position du Canada en tant que fournisseur fiable de technologies pour nos alliés de l'OTAN. Il a également participé à une réception réunissant des intervenants clés canadiens et français à la Résidence du Canada pour célébrer à la fois Eurosatory et la conférence Vivatech.

Le mandat de l'AID consiste à mobiliser l'industrie, tant au Canada qu'à l'étranger, plus tôt dans le processus d'approvisionnement, à soutenir l'innovation et à harmoniser les stratégies d'approvisionnement avec celles des pays partenaires afin de fournir plus rapidement de nouvelles capacités aux Forces armées canadiennes et à la Garde côtière canadienne. Grâce à ces engagements, le Canada établira des partenariats industriels de défense résilients qui renforceront nos alliances et créeront des occasions pour l'industrie canadienne d'innover et compétitionner à l'échelle mondiale.

Citations

« Le Canada reste déterminé à renforcer sa base industrielle de défense et à renouveler sa relation avec l'industrie canadienne. La participation à ces événements est essentielle pour promouvoir les entreprises canadiennes, établir des partenariats avec d'autres pays et en apprendre davantage sur les nouvelles capacités pertinentes pour les Forces armées canadiennes. Le leadership de l'AID en matière d'approvisionnement sera essentiel pour fournir des contrats efficaces et transparents qui soutiennent les capacités de défense souveraines.»

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

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SOURCE Agence de l’investissement pour la défense

Personnes-ressources : Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]