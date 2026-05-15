OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé que le gouvernement du Canada avait signé deux modifications à un contrat existant avec Lockheed Martin Corporation pour l'entretien et des mises à niveau visant la flotte d'appareils CC‑130J Hercules.

La première modification, évaluée à 462,5 millions de dollars américains, prolongera le soutien en service de la flotte jusqu'en juin 2029. La deuxième modification, évaluée à environ 684,3 millions de dollars américains, intégrera les mises à niveau du projet 105 de l'Aviation royale canadienne (ARC) à l'ensemble de la flotte.

Grâce à ces modifications, le contrat continuera d'assurer la création et le maintien d'emplois bien rémunérés et hautement spécialisés ainsi que de stimuler la croissance de l'industrie canadienne. Les modifications sont également essentielles pour permettre à l'ARC de poursuivre ses diverses missions, y compris le transport de troupes, le transport aérien tactique et la formation des techniciens d'entretien d'aéronefs, lui permettant ainsi de maintenir ses capacités de transport aérien partout dans le monde.

La modification visant le soutien en service comprend des travaux qui seront principalement réalisés par Lockheed Martin et ses sous-traitants dans diverses installations au Canada et aux États-Unis, y compris à Trenton, en Ontario. Le soutien en service devrait également se poursuivre à l'installation de Cascade Aerospace à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et à l'installation de Standard Aero à Winnipeg, au Manitoba, contribuant annuellement à hauteur de 85 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada et créant ou maintenant 620 emplois canadiens.

Les mises à niveau du projet 105 de l'ARC fourniront aux Forces armées canadiennes (FAC) de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et la sécurité de la gestion de la circulation aérienne. Les mises à jour continues des systèmes de navigation, de communication, de gestion de vol et d'avionique sont essentielles pour assurer la conformité tant dans l'espace aérien civil que militaire. Les mises à niveau du projet 105 de l'ARC soutiendront 525 emplois canadiens et contribueront à hauteur de 70 millions de dollars au PIB du Canada chaque année. De plus, Lockheed Martin veillera à ce que l'industrie canadienne soit un partenaire clé pour l'installation de ces mises à niveau sur les appareils de la flotte canadienne, créant ainsi des avantages supplémentaires au pays.

Depuis 2009, ce contrat positionne l'industrie canadienne favorablement pour saisir les occasions d'exportation. Des entreprises comme Cascade Aerospace ont établi des partenariats avec Lockheed Martin et participent depuis longtemps à ce type de travaux, démontrant ainsi une capacité et une compétitivité de longue date sur les marchés mondiaux. Ce projet renforce les forces existantes et permet au Canada de tirer davantage parti de l'expertise nationale pour créer des avantages au pays, tout en améliorant sa visibilité et sa crédibilité à l'étranger.

Le gouvernement du Canada modernise et améliore l'approvisionnement en matière de défense par l'entremise de la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense (AID). Par la simplification des décisions et la centralisation de l'expertise, l'Agence accélère la livraison de l'équipement essentiel à la mission des FAC.

Le mandat de l'Agence comprend la mobilisation de l'industrie plus tôt dans le processus d'approvisionnement, le soutien à l'innovation et l'alignement des stratégies d'approvisionnement sur celles des pays partenaires afin d'obtenir des résultats plus rapidement.

Grâce à ces efforts, le Canada fait preuve de leadership par la mise en place de partenariats industriels de défense durables qui lui permettent de consolider et de diversifier ses alliances et qui offrent à l'industrie canadienne la possibilité d'innover et d'être concurrentielle à l'échelle mondiale.

Les modifications permettront aux membres des FAC de disposer des outils dont ils ont besoin pour remplir leurs missions et assurer la sécurité de la population canadienne, tout en créant des emplois bien rémunérés et en générant une meilleure valeur économique pour les Canadiens et les Canadiennes.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à appuyer les membres des Forces armées canadiennes. Les modifications au contrat visant la flotte d'appareils CC-130J permettra de faire en sorte que nos militaires disposent de l'équipement de pointe dont ils ont besoin pour faire leur travail et assurer la sécurité de la population canadienne, tout en conservant des emplois hautement spécialisés ici au Canada. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« L'aéronef CC-130J Hercules est un élément essentiel de la flotte de transport des Forces armées canadiennes. Les modifications apportées au contrat aideront à faire en sorte qu'il demeure opérationnel et prêt à l'action pendant de nombreuses années, et soutiendront des emplois spécialisés ainsi que l'expertise industrielle partout au Canada. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Ce contrat assurera le maintien d'emplois hautement spécialisés dans plusieurs régions du Canada, renforcera la base industrielle de défense et générera des retombées économiques concrètes pour les collectivités. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les femmes et les hommes courageux des Forces armées canadiennes disposent des capacités fiables et modernes nécessaires pour défendre la souveraineté de notre pays, soutenir ses alliés et mener à bien leurs missions ici comme à l'étranger. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec



Les faits en bref

Le 20 décembre 2007, le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 1,44 milliard de dollars américains à Lockheed Martin Corporation pour la fabrication de 17 aéronefs CC-130J afin de remplacer sa flotte vieillissante d'appareils CC-130 Hercules de modèle E.

Le soutien en service de la flotte a été ajouté au moyen d'une modification au contrat le 18 décembre 2009.

Un engagement complet à l'égard de la Politique des retombées industrielles et régionales s'applique à la valeur du contrat tant pour le soutien en service de la flotte de CC-130J Hercules que pour les mises à niveau du projet 105 de l'ARC, ce qui garantira de solides avantages économiques équivalents à la valeur des modifications apportées au contrat.

Lockheed Martin Corporation a atteint tous les objectifs à ce jour et est en voie de remplir le reste de ses obligations.

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SOURCE Agence de l’investissement pour la défense

Personnes-ressources: Laurent Blanchard, Conseiller en politiques, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]