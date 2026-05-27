OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé que le gouvernement du Canada entame des discussions avec l'organisation suédoise Saab sur le rôle de fournisseur privilégié relativement à la capacité d'alerte lointaine et de contrôle aérien par moyens aéroportés (AEW&C).

Dirigé par l'Agence de l'investissement pour la défense (AID), le projet d'AEW&C fournirait à l'Aviation royale canadienne des capacités avancées de commandement, de contrôle et de surveillance par moyens aéroportés pour détecter, suivre et répondre aux menaces à longue portée, y compris dans l'Arctique. Cette capacité renforcerait les contributions du Canada au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) et améliorerait la portée opérationnelle dans les régions éloignées.

Les communications avec Saab sur le rôle de fournisseur privilégié permettront au Canada d'évaluer davantage la solution proposée et ne constituent pas un engagement en matière d'approvisionnement.

L'initiative soutient la Stratégie industrielle de défense du Canada et le cadre CONSTRUIRE-COLLABORER-ACHETER en combinant des capacités de défense avancées avec des retombées économiques pour les Canadiens. La solution GlobalEye proposée par Saab est fondée sur l'avion Bombardier Global 6500 fabriqué au Canada et devrait soutenir la production nationale, les emplois hautement spécialisés, le transfert de technologie et les partenariats avec l'industrie canadienne.

Le projet pourrait générer des possibilités économiques à long terme grâce à des activités d'adaptation d'aéronefs pour des missions nationales, à l'intégration technologique, au perfectionnement de la main-d'œuvre et à la participation potentielle aux chaînes d'approvisionnement mondiales de la défense. Saab devrait collaborer avec Bombardier et d'autres entreprises canadiennes, ce qui contribuera à renforcer les industries de l'aérospatiale et de la défense du Canada tout en renforçant la souveraineté économique et technologique.

L'Agence de l'investissement pour la défense mènera de nouvelles discussions avec Saab dans les semaines à venir afin d'explorer les considérations commerciales, techniques et économiques.

Citations

« Le Canada adopte des mesures importantes pour renforcer ses capacités de défense dans un environnement de sécurité de plus en plus complexe tout en créant des possibilités économiques à long terme pour les Canadiens. Collaborer avec Saab nous permet d'examiner une solution éprouvée qui soutient l'Aviation royale canadienne, s'appuie sur les forces aérospatiales canadiennes, soutient des emplois hautement spécialisés et crée des occasions pour les entreprises canadiennes de participer à la fabrication avancée, à l'intégration pour des missions et aux exportations futures. Cette approche contribue à renforcer à la fois la sécurité du Canada et notre industrie de la défense. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« La modernisation de la défense continentale nécessite des capacités modernes de surveillance et de coordination. Les technologies de détection et de contrôle aéroportées, telles que le GlobalEye, renforceront la capacité des Forces armées canadiennes à surveiller les approches du Canada, à contribuer aux opérations du NORAD et de l'OTAN, et à faire face aux menaces émergentes dans un environnement de sécurité de plus en plus complexe. Elles renforceront également la capacité du Canada à protéger sa souveraineté, en particulier dans l'Arctique et dans l'environnement aérospatial nord-américain. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Cette initiative reflète le type d'approche d'investissement pour la défense dont le Canada a besoin; une approche qui combine une capacité opérationnelle avancée avec une croissance industrielle à long terme sur le territoire national. L'occasion d'élargir l'intégration pour des missions et le travail aérospatial spécialisé au Canada a le potentiel de créer des emplois hautement spécialisés, de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, de renforcer les partenariats avec l'industrie canadienne et de positionner les entreprises canadiennes pour leur permettre de participer aux futurs programmes de défense mondiale. Des investissements de cette nature contribuent à renforcer la capacité industrielle souveraine et le savoir-faire technologique nécessaires pour appuyer la sécurité et la résilience économique du Canada à long terme. »

Doug Guzman

Président-directeur général, Agence de l'investissement pour la défense

Faits en bref

La capacité d'alerte lointaine et de contrôle aérien par moyens aéroportés (AEW&C) fournira à l'Aviation royale canadienne des capacités avancées de surveillance et de commandement aéroportés.

L'AEW&C renforcera la capacité du Canada à détecter et à répondre aux menaces émergentes à longue portée, y compris dans l'Arctique et d'autres régions éloignées.

Le projet renforcera les contributions du Canada au NORAD et améliorera la défense ainsi que la connaissance de la situation dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.

Le fait de retenir Saab comme fournisseur privilégié ne constitue pas un engagement contractuel de la part du gouvernement du Canada.

La plateforme GlobalEye de Saab est fondée sur l'avion canadien Bombardier Global 6500, ce qui offre des occasions de production et d'intégration pour des missions au Canada.

Le projet proposé aiderait à renforcer les secteurs de la fabrication avancée et de la défense du Canada en créant des possibilités pour les entreprises canadiennes, y compris des partenariats avec des leaders établis de l'industrie nationale, tout en renforçant la souveraineté économique et technologique du Canada.

L'initiative devrait soutenir les emplois canadiens hautement spécialisés, favoriser les partenariats industriels et le transfert de technologie, et renforcer les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la fabrication avancée du Canada.

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SOURCE Agence de l’investissement pour la défense

Personnes-ressources : Sofiya Sapeha, Attaché de presse, Bureau de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de l'investissement pour la défense, [email protected]