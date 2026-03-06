Les commentaires de l'industrie canadienne contribueront à l'élaboration d'une solution souveraine et résiliente de maintien en puissance pour la future flotte de sous-marins du Canada, de façon à créer des possibilités pour notre économie et à offrir une réelle valeur ajoutée à la population canadienne

OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada modernise et accélère l'approvisionnement en matière de défense par l'entremise de l'Agence de l'investissement pour la défense. En simplifiant le processus décisionnel et en centralisant l'expertise, l'Agence accélère la livraison de l'équipement essentiel aux missions des Forces armées canadiennes (FAC).

Le vaste littoral canadien et les responsabilités du pays dans l'Arctique exigent une flotte de sous-marins modernes qui sont dotés d'une grande autonomie et d'une longue endurance et qui sont capables de naviguer sous la glace. Le futur sous-marin canadien de patrouille donnera à la Marine royale canadienne (MRC) la furtivité et la persistance nécessaires pour protéger la sécurité nationale, affirmer la souveraineté dans l'Arctique et soutenir les engagements du Canada en matière de sécurité internationale. Le projet renforcera également les industries nationales de la défense et de la marine, et créera des emplois bien rémunérés partout au pays.

En août 2025, le gouvernement du Canada a désigné deux fournisseurs qualifiés pour le Programme de sous-marins canadiens de patrouille (PSCP) : l'entreprise Thyssen Krupp Marine Systems, soutenue par l'Allemagne et la Norvège, et l'entreprise Hanwha Ocean Co., Ltd., soutenue par la République de Corée. En limitant la concurrence à deux fournisseurs qualifiés, le Canada a devancé l'échéancier du processus d'approvisionnement de plusieurs années, permettant ainsi à la MRC de bénéficier de cette capacité beaucoup plus tôt. En novembre 2025, des instructions relatives aux propositions ont été communiquées aux deux entreprises, avec une date limite fixée au 2 mars 2026. Les deux propositions ont été reçues et sont en cours d'examen. Nous nous attendons à ce qu'une décision soit prise, dès l'été 2026, pour déterminer lequel des deux fournisseurs qualifiés sera choisi comme fournisseur privilégié pour les négociations contractuelles.

Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé que l'Agence de l'investissement pour la défense a lancé une demande de renseignements pour consulter l'industrie canadienne en lien avec le maintien en puissance de la future flotte.

Les commentaires de l'industrie canadienne sont essentiels à l'élaboration d'une approche solide et efficace de maintien en puissance pour les futures capacités sous-marines du Canada. Par l'entremise de cette demande de renseignements, nous sollicitons les commentaires d'entreprises de partout au pays, qu'elles appartiennent au secteur de la défense ou à des secteurs non traditionnels, et quelle que soit leur taille. Compte tenu de l'ampleur et de la nature à long terme des travaux de maintien en puissance, la participation d'entreprises de tous les secteurs et de toutes tailles permet de s'assurer que les entreprises canadiennes sont en mesure d'explorer et de saisir les occasions que ce projet pourrait créer.

Les activités de maintien en puissance de la flotte de sous-marins canadiens de patrouille seront menées au Canada, dans les ports d'attache ou à proximité, et soutenues par une chaîne d'approvisionnement nationale. Ces activités s'inscrivent dans la Stratégie industrielle de défense (SID) du Canada, en maximisant les retombées économiques et en créant des milliers d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés partout au pays.

Grâce à la SID, le Canada renforce sa base industrielle de défense. L'Agence met en œuvre cette approche en mobilisant l'industrie plus tôt dans le processus d'approvisionnement, en favorisant l'innovation et en alignant les achats sur les priorités militaires et industrielles à long terme. Ensemble, l'Agence et la SID réalisent des investissements générationnels qui renforcent l'écosystème de défense du Canada, mettent en place des chaînes d'approvisionnement résilientes et veillent à ce que les FAC disposent des capacités nécessaires pour assurer la sécurité et la souveraineté du Canada.

Citations

« L'envergure du Programme de sous-marins canadiens de patrouille représente une occasion générationnelle de renforcer l'économie et les capacités souveraines du Canada. En mobilisant l'industrie dès le début grâce à cette demande de renseignements, nous veillons à ce que les entreprises canadiennes soient en mesure de diriger le maintien en puissance de cette flotte, d'ancrer les chaînes d'approvisionnement essentielles et de développer les capacités industrielles de pointe dont notre pays a besoin. L'Agence de l'investissement pour la défense continuera de faire progresser ce processus d'approvisionnement afin que la Marine royale canadienne dispose des capacités dont elle a besoin, tout en procurant au Canada des avantages économiques et stratégiques à long terme sur son territoire. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Avec cette demande de renseignements, nous envoyons un message clair : le Canada ne se contentera pas d'acquérir une nouvelle flotte de sous-marins, il développera également la capacité industrielle nécessaire pour la maintenir ici même, au pays. En consultant les entreprises canadiennes dès le début, nous pouvons façonner un modèle de maintien en puissance souverain et résilient qui protège une capacité stratégique essentielle, renforce les chaînes d'approvisionnement d'un océan à l'autre et crée des emplois hautement qualifiés pour les Canadiens. L'objectif est d'assurer notre souveraineté dans l'Arctique, de soutenir nos alliés et de faire des investissements générationnels qui apportent de réelles retombées économiques et en matière de sécurité pour le Canada. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Tirer parti de l'expertise de l'industrie canadienne afin de soutenir notre future flotte de sous-marins constitue un investissement dans la disponibilité opérationnelle de nos forces maritimes, la force de notre main-d'œuvre et la croissance de notre économie. En établissant un cadre de maintien en puissance souverain qui correspond aux besoins de la Marine royale canadienne et aux capacités de l'industrie canadienne, nous renforçons la sécurité et la résilience du Canada pour les générations à venir. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« La souveraineté et la sécurité nationale du Canada sont tributaires d'une base industrielle robuste lui permettant d'avoir une économie résiliente et les moyens de se défendre, ainsi que de créer de bons emplois pour la population canadienne. De concert avec l'industrie, notre gouvernement veille à ce que les gros marchés d'acquisitions en défense produisent un rendement économique maximal au pays et suscitent des possibilités pour les entreprises canadiennes. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Les faits en bref



Le 17 février 2026, le premier ministre a lancé la première SID du Canada visant à transformer nos industries de la défense en accordant la priorité aux fournisseurs et aux matériaux canadiens, en investissant dans l'innovation et la commercialisation canadiennes et en simplifiant le processus d'approvisionnement afin d'offrir aux entreprises une demande constante et prévisible. La Stratégie définit également le soutien en service comme une capacité souveraine.

Le 2 octobre 2025, le premier ministre a annoncé la création de l'Agence de l'investissement pour la défense. Ce nouvel organisme de service spécial a été créé pour renforcer le système d'approvisionnement en matière de défense du Canada. Il s'agit d'une avancée majeure dans la modernisation du processus visant à réinvestir pour reconstruire et réarmer les FAC afin de répondre aux menaces mondiales en constante évolution et de répondre aux besoins opérationnels.

Le PSCP et la demande de renseignements font partie de la première vague d'approvisionnements hautement prioritaires en matière de défense transférés à l'Agence.

L'Agence de l'investissement pour la défense est chargée de moderniser l'approvisionnement en défense du gouvernement du Canada. L'Agence accélère la livraison de l'équipement essentiel aux missions des FAC en centralisant l'expertise et en simplifiant le processus décisionnel.

La flotte actuelle de sous-marins de la MRC demeurera opérationnelle jusqu'au milieu ou à la fin des années 2030. Afin d'assurer une transition harmonieuse d'une classe de sous-marins à l'autre sans rupture de capacité, la MRC doit recevoir la livraison de son premier nouveau sous-marin au plus tard en 2035.

Les sous-marins font partie intégrante d'une flotte équilibrée permettant à la MRC de projeter sa puissance de manière réactive et efficace loin des côtes canadiennes, avec la flexibilité et l'endurance nécessaires pour mener à bien une vaste gamme de missions.

Le PSCP a été lancé en 2021 afin d'éclairer une prise de décision du gouvernement en temps utile concernant le remplacement éventuel de la classe de sous-marins et d'éviter toute rupture dans les capacités sous-marines canadiennes. Le programme vise à acquérir jusqu'à 12 sous-marins à propulsion classique pour la MRC.

