Le secrétaire d'État Belanger souligne l'augmentation des versements au titre de l'Allocation canadienne pour enfants en 2026-2027

Près de 134 100 familles de la Saskatchewan profiteront de versements accrus dès ce mois-ci

SASKATOON, SK, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada continue d'améliorer l'abordabilité du coût de la vie pour les familles en bonifiant l'Allocation canadienne pour enfants. Les paiements mensuels non imposables versés au titre de l'Allocation aident les parents à subvenir aux besoins de leur progéniture et donnent aux enfants d'un bout à l'autre du pays un bon départ dans la vie.

Aujourd'hui, au Centre de la famille et de la petite enfance Rosewood de l'organisme Navera Community Connections, le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, a souligné, au nom de la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey, l'aide financière non imposable précieuse que le programme continue d'offrir aux familles.

À compter de ce mois-ci, une famille pourra recevoir jusqu'à 8 157 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans au titre de l'Allocation. Il s'agit d'une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui permettra d'aider les familles à gérer les dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde d'enfants. Rien qu'en Saskatchewan, les montants versés annuellement au titre de l'Allocation s'élèvent à quelque 2 milliards de dollars, au profit d'environ 134 100 familles. Cela vient réduire les pressions financières qui s'exercent sur elles et contribue à la stabilité financière des ménages de partout dans la province.

Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'Allocation vient en aide à environ 3,6 millions de familles s'occupant de 6 millions d'enfants. Elle permet de verser chaque année environ 30 milliards de dollars non imposables aux familles canadiennes. L'Allocation a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et a remis davantage d'argent directement dans les poches des parents qui en avaient le plus besoin.

Citations

« L'Allocation canadienne pour enfants donne aux familles la marge de manœuvre dont elles ont besoin pour s'épanouir. Au cours de la dernière décennie, le programme a amélioré la vie de millions d'enfants et de parents en offrant une aide financière stable et non imposable qui permet de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Grâce à ce programme et à d'autres initiatives clés, nous établissons un avenir juste où chaque famille peut réussir. »

- La secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey

« Tous les parents de la Saskatchewan ont le même désir : offrir à leurs enfants le meilleur départ qui soit dans la vie. L'Allocation canadienne pour enfants procure déjà un allègement en remettant chaque mois dans les poches de plus de 134 000 familles de la Saskatchewan une somme les aidant à subvenir aux besoins des enfants. Ce soutien a été bonifié de sorte que les enfants de tout le pays auront désormais la possibilité de bénéficier du solide départ qu'ils méritent. »

- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel non imposable qui offre un soutien aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants, en fonction de leur revenu de l'année précédente, afin de les aider à assumer les dépenses associées à l'éducation des enfants.

En Saskatchewan, quelque 242 400 enfants bénéficient de l'Allocation, une mesure qui favorise la sécurité financière des foyers et permet d'investir dans l'avenir des enfants.

Le montant reçu au titre de l'Allocation dépend de plusieurs facteurs clés, notamment du nombre d'enfants et de leur âge ainsi que du revenu familial net rajusté de l'année précédente. Pour l'année de versements allant de juillet 2026 à juin 2027, les familles admissibles peuvent recevoir jusqu'à 8 157 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ par enfant de 6 à 17 ans.

L'indexation annuelle prend effet le 1 er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme, qui se déroule chaque année du 1 er juillet au 30 juin.

juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme, qui se déroule chaque année du 1 juillet au 30 juin. De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'Allocation : Elle a aidé les mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts; 85 % des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'Allocation. Elle a aidé les familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux nécessités (anglais), comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave (anglais) d'un tiers chez les familles à faible revenu.



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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]