La ministre Joly met en valeur les atouts de l'industrie aérospatiale canadienne au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni

FARNBOROUGH, England, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- L'industrie canadienne de l'aérospatiale est reconnue mondialement pour son innovation, ses capacités de calibre international et sa main-d'œuvre hautement qualifiée. Le gouvernement du Canada bâtit l'économie de l'avenir en soutenant l'industrie d'ici, en attirant des investissements et en renforçant le rôle du Canada à titre de partenaire de confiance au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a dirigé la délégation canadienne à l'édition 2026 du Salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni. Elle y a rencontré des dirigeants et des intervenants clés des secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense afin de promouvoir les capacités canadiennes et de favoriser de nouvelles occasions de collaboration.

Au cours du Salon, la ministre Joly a annoncé que le gouvernement du Canada travaillait avec Pratt & Whitney Canada pour appuyer la modernisation du centre d'excellence de l'entreprise en fabrication de moteurs d'aéronefs. Elle a également salué l'annonce de STRIX concernant une cinquième vague de projets dans le cadre de l'Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD), un réseau créé au Salon du Bourget en 2023 grâce à un investissement de 350 millions de dollars du gouvernement du Canada.

Tout au long du Salon, la ministre Joly a mis en valeur les capacités aérospatiales du Canada, échangé avec des partenaires internationaux et souligné les possibilités d'investissement et de collaboration qu'offre l'industrie. La participation du pays au Salon de Farnborough témoigne des efforts concertés du gouvernement du Canada pour soutenir les entreprises, renforcer les partenariats internationaux et promouvoir la croissance économique, l'innovation et les capacités industrielles.

Citations

« Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough a été une occasion importante de présenter le Canada comme un partenaire mondial de confiance en matière d'investissement, d'innovation et de croissance dans le secteur de l'aérospatiale. Alors que les pays et les industries cherchent à établir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus compétitives, le Canada continue de se distinguer par la solidité de sa base industrielle, sa main-d'œuvre de calibre mondial et ses capacités de renommée internationale. Notre gouvernement continuera de collaborer avec l'industrie pour attirer des investissements, créer des emplois bien rémunérés et renforcer la position du Canada comme chef de file du secteur de l'aérospatiale. Nous bâtissons une économie plus forte et veillons à ce que l'expertise canadienne continue de se démarquer sur la scène internationale. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

Le Canada est l'un des principaux fournisseurs de technologies aérospatiales, et les pièces aérospatiales fabriquées au Canada sont utilisées dans presque tous les aéronefs de transport de passagers sur la planète.

L'aérospatiale figure parmi les plus grandes industries exportatrices canadiennes. En 2025, 70 % des recettes totales du secteur étaient attribuables aux exportations, et de ce nombre, 53 % étaient liées à la chaîne d'approvisionnement (et 47 % constituaient des exportations de produits finaux).

Toujours en 2025, le secteur aérospatial a investi plus de 1,8 milliard de dollars en recherche-développement (R-D), ce qui lui a permis de maintenir sa place au premier rang de toutes les industries canadiennes de la fabrication sur le plan des dépenses en R-D.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]