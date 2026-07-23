/R E P R I S E --Avis aux médias - Le secrétaire d'État Belanger soulignera le soutien continu du gouvernement aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfants/

SASKATOON, SK, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, soulignera la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants par le gouvernement du Canada, une mesure qui contribuera à réduire le coût de la vie pour les familles d'un bout à l'autre du pays.

Date : Le jeudi 23 juillet 2026

Heure : 10 h 15 (heure du Centre)

Lieu :

Rosewood Early Learning and Family Centre (Centre de la famille et de la petite enfance Rosewood)

147 Olson Lane West

Saskatoon (Saskatchewan)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]