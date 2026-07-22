Avis aux médias - Le secrétaire d'État Belanger soulignera le soutien continu du gouvernement aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfants

Avis aux médias - Le secrétaire d'État Belanger soulignera le soutien continu du gouvernement aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfantsEnglish
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
22 juil, 2026, 12:35 ET
SASKATOON, SK, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, soulignera la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants par le gouvernement du Canada, une mesure qui contribuera à réduire le coût de la vie pour les familles d'un bout à l'autre du pays.
Date : Le jeudi 23 juillet 2026
Heure : 10 h 15 (heure du Centre)
Lieu :
Rosewood Early Learning and Family Centre (Centre de la famille et de la petite enfance Rosewood)
147 Olson Lane West
Saskatoon (Saskatchewan)
Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected].
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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