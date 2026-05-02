PRINCE ALBERT, SK, le 2 mai 2026 /CNW/ - Dans le budget de 2025, nous avons détaillé notre plan pour bâtir un Canada fort. Depuis, nous avons agi rapidement pour bâtir les grandes infrastructures, les maisons et les industries qui font croître notre économie et qui créent une prospérité durable; pour donner aux Canadiens les moyens de réussir grâce à des carrières plus enrichissantes et une vie plus abordable; pour protéger nos communautés, nos frontières et notre mode de vie.

Nous avons permis aux Canadiens de faire des économies tangibles, tout en soutenant les principales priorités nationales et en orientant les investissements vers des résultats concrets. Nous maintenons une position budgétaire solide, alors que la Mise à jour économique du printemps de 2026 indique que les déficits projetés sont inférieurs au cours de la durée de la période de projection et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos cibles budgétaires.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 représente la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous. Elle permet de faire le point sur la force de l'économie du Canada, pour que les Canadiens puissent croire en notre plan. Elle contient des allégements ciblés pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle vient aussi renforcer la compétitivité du Canada et sa croissance économique, tout en proposant des investissements visant à favoriser l'essor et la sécurité des communautés partout au Canada.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger a rencontré des citoyens, ainsi que le maire Bill Powalinsky et les conseillers municipaux de Prince Albert pour faire le point sur des investissements clés prévus dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 en appui au sport et aux loisirs communautaires.

Des communautés fortes sont synonymes d'un Canada fort. La Mise à jour économique du printemps de 2026 présente des investissements de 755 millions de dollars pour rendre le sport plus accessible. Les Canadiens seront ainsi mieux en mesure de renforcer leurs liens avec leurs concitoyens, de tirer pleinement parti des infrastructures déjà en place et de celles qui s'y ajouteront, et de soutenir collectivement les athlètes de calibre mondial dont les réalisations sont une source de fierté et d'unité.

Le nouveau gouvernement du Canada transforme notre économie en passant de la dépendance à la résilience. La Mise à jour économique du printemps de 2026 veille à ce que tous les Canadiens puissent contribuer à bâtir un Canada fort et à partager son succès. Parmi les autres principales mesures :

Fonds pour un Canada fort - lancement du premier fonds d'investissement souverain au Canada. Il permettra d'investir dans des entreprises et des projets canadiens stratégiques. La population canadienne profitera de ces grands projets d'intérêt national grâce à la création d'emploi, à la croissance économique et à une sécurité accrue qui en découleront. Le gouvernement est également déterminé à s'assurer que les Canadiens puissent participer au capital de ces projets. Dans ce contexte, l'un des volets importants du Fonds sera un produit d'investissement de détail qui permettra aux Canadiens de profiter des rendements financiers tout en bâtissant ensemble un Canada fort.

- lancement du premier fonds d'investissement souverain au Canada. Il permettra d'investir dans des entreprises et des projets canadiens stratégiques. La population canadienne profitera de ces grands projets d'intérêt national grâce à la création d'emploi, à la croissance économique et à une sécurité accrue qui en découleront. Le gouvernement est également déterminé à s'assurer que les Canadiens puissent participer au capital de ces projets. Dans ce contexte, l'un des volets importants du Fonds sera un produit d'investissement de détail qui permettra aux Canadiens de profiter des rendements financiers tout en bâtissant ensemble un Canada fort. Une Équipe Canada forte - mise en place d'une nouvelle initiative nationale qui vise à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs qualifiés d'ici 2030-2031. Cette initiative crée de nouvelles possibilités pour les Canadiens et attire les travailleurs nécessaires pour construire plus de maisons et réaliser de grands projets, rapidement et à grande échelle.

mise en place d'une nouvelle initiative nationale qui vise à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs qualifiés d'ici 2030-2031. Cette initiative crée de nouvelles possibilités pour les Canadiens et attire les travailleurs nécessaires pour construire plus de maisons et réaliser de grands projets, rapidement et à grande échelle. Bâtir des communautés plus fortes - pour les rendre plus sécuritaires, plus connectées et plus résilientes. Nous construisons plus de logements, renforçons la lutte contre la fraude et la criminalité et finançons les infrastructures essentielles, dont les ports pour petits bateaux qui soutiennent les communautés côtières et les emplois locaux. Nous investissons également pour que les communautés autochtones soient plus saines, plus sûres et plus prospères.

Le Canada que notre nouveau gouvernement bâtit est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. C'est un Canada pour tous, sans distinction, un Canada toujours présent. Nous bâtissons un Canada fort pour tous.

Citations

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 poursuit sur la lancée de notre budget, en combinant des investissements stratégiques à une discipline budgétaire soutenue, afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, et afin d'assurer notre prospérité maintenant tout en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- Le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le sport est au cœur de l'identité canadienne. Qu'il s'agisse de jeux du Nord, de la crosse, du hockey sur glace, du soccer, du curling, du ballon-panier ou des parasports, les communautés se réunissent dans la joie pour applaudir leurs amis et voisins. Je sais ce que le sport a représenté pour moi tout au long de ma vie, et des investissements comme ceux-ci vont contribuer à faire en sorte que les collectivités aux quatre coins de la Saskatchewan disposent de l'infrastructure essentielle à un mode de vie actif et à une vie sociale bien remplie. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

Produits connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093