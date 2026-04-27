Sa visite hautement productive était axée sur l'avancement des industries, les investissements et la coopération en recherche

OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a conclu un fructueux voyage en Allemagne et en Norvège qui se traduira par des retombées concrètes pour la population canadienne en renforçant les chaînes de valeur nationales, en suscitant des investissements et des occasions de recherche collaborative, et en créant des emplois.

Lors de l'édition 2026 du salon HANNOVER MESSE, la plus grande foire industrielle au monde, la ministre Joly a eu l'occasion de rencontrer de hauts représentants gouvernementaux, dont la ministre allemande des Affaires économiques et de l'Énergie, Katherina Reiche, et des représentants d'entreprises phares de l'industrie, y compris Siemens, Bayer et Schneider Electric. La ministre en a profité pour promouvoir les industries canadiennes, souligner le fait que le Canada constitue un partenaire international de confiance, et mettre de l'avant les possibilités stratégiques d'investissements étrangers directs au pays. Elle a également annoncé un investissement de 23 millions de dollars en appui à un projet de 70 millions de dollars au titre du Fonds de réponse stratégique, qui permettra à Siemens d'agrandir son Centre mondial de recherche-développement en technologies de fabrication assistée par l'IA pour la production de batteries, établi au Canada. Enfin, la ministre a souligné un investissement de 60 millions de dollars en appui à 14 nouveaux projets soutenus par la Grappe de la fabrication de pointe (NGen). Les projets financés sous ces initiatives seront à l'origine de bons emplois pour des Canadiens, soutiendront l'essor des secteurs de la fabrication de pointe et de la recherche, et étaieront la compétitivité et la résilience de l'économie nationale.

En Norvège, la ministre Joly a échangé avec des représentants gouvernementaux et des chefs de file de l'industrie dans un souci de faire progresser la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de la défense, de l'espace, de la recherche et de la résilience des chaînes d'approvisionnement.

La ministre Joly a conclu son voyage en signant avec la ministre norvégienne de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Sigrun Aasland, une déclaration commune ayant pour but d'approfondir la collaboration bilatérale en sciences et en recherche. Les deux pays suivront un plan ambitieux et une feuille de route connexe pour garantir que les données recueillies au sujet de l'Arctique, dont celles sur le climat, demeurent protégées, tout en étant accessibles. Ainsi, les données relatives à l'Arctique demeureront ouvertes et à la disposition du plein éventail d'utilisateurs, ce qui favorisera une approche collective pour relever des défis mondiaux à l'aide de solutions durables.

Citations

« La concertation avec nos partenaires en Allemagne et en Norvège a mis en évidence le leadership du Canada dans des secteurs transformateurs à l'échelle internationale. Le Canada possède ce que le monde recherche sur les plans des ressources, de la main-d'œuvre et des talents. En tirant parti de nos forces dans les domaines des minéraux critiques, de l'espace, de l'automobile, des technologies innovantes et de la recherche, nous établissons des partenariats résilients et tournés vers l'avenir qui stimulent la croissance économique et garantissent un avenir plus prospère pour le Canada. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

La délégation canadienne à l'édition 2026 du salon HANNOVER MESSE comprenait des entreprises des secteurs de la fabrication de pointe, de la chaîne d'approvisionnement de l'automobile et, pour la première fois, des applications de défense à double usage (civil et militaire). Au cours des deux dernières années, les entreprises canadiennes participant à l'événement HANNOVER MESSE ont suscité plus de 336 millions de dollars en transactions commerciales et en investissements.

En février 2026, le Canada et l'Allemagne ont signé une déclaration d'intention commune qui encadrera leurs collaborations dans des secteurs industriels clés, dont la production d'automobiles et de batteries.

Siemens Canada fait partie intégrante du tissu canadien depuis plus de 113 ans et dispose des technologies nécessaires pour soutenir les priorités nationales, notamment en matière de compétitivité, d'efficacité énergétique et d'atténuation des effets des changements climatiques.

Siemens Canada a établi un centre mondial de recherche-développement dans le domaine des batteries.

Au cours de l'exercice 2025, qui a pris fin le 30 septembre 2025, Siemens Canada a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,3 milliards de dollars. L'entreprise compte quelque 4 600 employés et possède 38 bureaux et installations de production au Canada.

En mars 2026, le Canada et le Royaume de Norvège ont signé une déclaration commune sur la collaboration stratégique, dans laquelle les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération dans les domaines de l'espace, de l'intelligence artificielle, de la numérisation et des minéraux critiques.

Également en mars 2026, la ministre Joly et la ministre norvégienne de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Sigrun Aasland, ont signé une déclaration commune entre le Canada et la Norvège sur la coopération en matière de recherche, dans un souci de renforcer la concertation bilatérale en matière de recherche et d'innovation. Cette déclaration vise tout particulièrement la recherche dans l'Arctique, les études climatiques, les sciences marines, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]