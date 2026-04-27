OSLO, Norvège, le 27 avril 2026 /CNW/ - Prenant acte de la Déclaration commune sur la coopération en matière de recherche qu'elles ont présentée le 24 mars 2026, à Ottawa, au Canada, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de la Norvège, Mme Sigrun Aasland, ont convenu d'approfondir leur collaboration bilatérale en sciences et en recherche en adoptant un plan ambitieux visant à élaborer un programme de recherche conjoint qui permettra d'enrichir les connaissances en ce qui a trait à l'Arctique. Une feuille de route précisant les domaines d'intérêt prioritaires sera élaborée pour étayer ces travaux qui reposeront sur la confiance mutuelle et des valeurs communes.

À titre de partenaires transatlantiques et arctiques, le Canada et la Norvège appuient une initiative conjointe de recherche axée sur les données climatiques, qui permettra de mettre à profit les résultats des recherches climatiques et de renforcer le partage des données climatiques. Cette initiative permettra aux deux pays d'approfondir leur partenariat et favorisera la prise de décisions fondée sur des données probantes. Cette collaboration élargira les partenariats de recherche centrés sur les données concernant l'Arctique et permettra d'approfondir la compréhension des liens qui existent entre les changements climatiques et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes dans les régions arctiques, notamment au moyen de la modélisation climatique et de la réanalyse de données. Les données recueillies dans les régions arctiques, dont celles sur le climat, seront conservées pour les générations futures et permettront de consolider les partenariats voués à la climatologie et d'affiner la compréhension des changements climatiques, tout particulièrement dans l'Arctique.

Le Canada et la Norvège sont bien placés pour diriger les efforts de recherche relatifs à l'Arctique. La Norvège compte l'un des plus importants dépôts de données sur la biodiversité au monde, tandis que le Canada a développé des pratiques de recherche qui reconnaissent le savoir autochtone comme composante fondamentale pour la cocréation d'innovations dans le domaine de la science et des technologies arctiques.

Reconnaissant que les initiatives conjointes de recherche impliquent la participation de multiples partenaires gouvernementaux et intervenants des deux pays, les ministres ont chargé les représentants de leurs ministères d'élaborer une feuille de route exposant les mesures concrètes à prendre. La tenue de discussions stratégiques et d'ateliers thématiques favorisera la collaboration et l'atteinte d'objectifs communs en ce qui concerne la région de l'Arctique.

Le Canada et la Norvège comprennent l'importance de la sécurité de la recherche comme complément aux initiatives bilatérales déjà en place, et ont ainsi convenu d'exploiter les possibilités de renforcement de la mobilité des connaissances. Ces efforts pourraient notamment permettre d'accroître la mobilité étudiante, d'intensifier la collaboration entre le milieu universitaire et l'industrie, et de faciliter la formation de partenariats axés sur les technologies et les données. Les deux pays pourraient également approfondir leur collaboration en matière de recherche sur l'Arctique de même que leurs liens par l'entremise d'infrastructures de recherche.

Ces mesures guideront la collaboration dans les domaines de la science et de la recherche, et solidifieront la relation bilatérale. En consolidant la collaboration en sciences et en recherche avec des partenaires internationaux de confiance, le Canada et la Norvège stimuleront l'innovation et contribueront à l'élaboration de solutions durables aux défis mondiaux.

Citations

« La sécurité de l'Arctique demeure essentielle aux intérêts nationaux du Canada et à ceux de nos alliés, tandis que l'approfondissement de nos connaissances sur la région ouvrira de nouvelles possibilités économiques à long terme. En renforçant nos liens avec la Norvège dans les domaines des données climatiques, de la sécurité de la recherche et de la mobilité des connaissances, nous faisons progresser la recherche de calibre mondial, protégeons les données critiques et apportons des solutions concrètes à des défis touchant l'ensemble de la planète. Ensemble, nous jetons les bases de l'innovation, de la durabilité et de la prospérité à long terme dans l'Arctique. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada compte des établissements du savoir exceptionnels et des chercheurs de tout premier ordre dans des sphères d'une importance stratégique pour la Norvège, dont la science arctique. Le milieu norvégien de la recherche et de l'enseignement supérieur a donc tout à gagner d'une collaboration plus étroite avec les dynamiques communautés universitaires canadiennes, tant pour approfondir la coopération des chercheurs que pour faciliter la mobilité étudiante d'un pays à l'autre. »

- La ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de la Norvège, Sigrun Aasland

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]