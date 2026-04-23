OSLO, Norvège, le 22 avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, tiendra une téléconférence avec les représentants des médias à la suite de sa visite en Allemagne et en Norvège.

Date : Le jeudi 23 avril 2026

Heure : 17 h 30 (heure d'Europe centrale), 11 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Téléconférence virtuelle

La séance de questions et réponses, qui se tiendra sur Zoom, est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Les représentants des médias qui n'en sont pas membres sont priés d'envoyer un courriel à l'adresse [email protected] pour demander une accréditation temporaire.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]