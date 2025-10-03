MISSISSAUGA, ON, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le monde évolue rapidement et cette évolution a de profondes répercussions. Pour relever les défis de notre époque, nous devons bâtir un Canada fort. Pour y arriver, il nous faudra d'abord faire preuve de fermeté, d'ambition et de dynamisme ici, chez nous.

C'est pourquoi le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, a visité la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) afin de mettre en valeur de nouveaux investissements pour les travailleurs et les entreprises les plus touchés par les droits de douane et les perturbations commerciales.

Un programme de recyclage professionnel visant à former les travailleurs : Le gouvernement investira une somme supplémentaire de 450 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail conclues avec les provinces et territoires. Réalisé en partenariat avec les provinces et territoires, cet investissement permettra d'offrir des programmes de formation aux travailleurs touchés par les droits de douane et les fluctuations du marché mondial. Initiative régionale de réponse aux droits de douane : Le gouvernement portera le soutien aux petites et moyennes entreprises à 1 milliard de dollars sur trois ans, en l'assortissant de modalités souples, et fera augmenter les nouvelles contributions non remboursables aux entreprises admissibles qui sont touchées par les droits de douane dans l'ensemble des secteurs concernés. Alliances de la main-d' œuvre et Fonds sectoriel d'investissement dans la main‑d'œuvre : Le gouvernement investira 382 millions de dollars sur cinq ans et 56 millions de dollars par année par la suite afin de relever les défis urgents du marché du travail, de réunir le gouvernement, les employeurs, les syndicats et les organisations de l'industrie pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies adaptées de perfectionnement de la main-d'œuvre, et de stimuler la croissance. Les mesures temporaires de l'assurance-emploi : Le gouvernement prolonge les mesures jusqu'au 11 avril 2026 afin d'assurer la stabilité du revenu des travailleurs, en particulier pour les personnes qui sont les plus vulnérables aux chocs financiers, y compris les mesures suivantes : Annulation de la période d'attente d'une semaine de l'assurance-emploi afin de soutenir 700 000 prestataires supplémentaires. Suspension du traitement des indemnités de départ, ce qui devrait permettre de soutenir près de 175 000 prestataires supplémentaires. Investissement de 1,6 milliard de dollars sur cinq ans pour accorder temporairement aux travailleurs de longue date 20 semaines supplémentaires de soutien du revenu, jusqu'à un maximum de 65 semaines pour soutenir près de 190 000 travailleurs de longue date. Modernisation du Guichet-Emplois et lancement d'une nouvelle plateforme de formation en ligne : Le gouvernement investit 50 millions de dollars sur cinq ans dans une nouvelle plateforme numérique pour la formation et l'emploi qui permettra à la population canadienne de trouver plus rapidement des emplois, des outils, des activités de formation et des ressources

La liste complète des mesures peut être consultée ici.

Ces mesures donneront aux travailleurs les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur et contribueront à la création de la main-d'œuvre la plus forte du G7. Au fur et à mesure que le nouveau gouvernement du Canada entamera ces missions, nous transformerons notre économie pour qu'elle soit résiliente plutôt que dépendante. En soutenant nos travailleurs et nos industries, nous bâtissons un Canada fort.

Citations

« Les travailleurs du Canada sont l'épine dorsale de notre économie et la clé du succès d'un océan à l'autre. En investissant dans les compétences, la formation et les ressources, nous leur donnons les outils nécessaires pour réussir aujourd'hui et la confiance nécessaire pour être des leaders demain. Ensemble, nous bâtissons un Canada fort. »

-- La ministre de l'Emploi et de la Famille et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les travailleurs du Canada font face à une économie mondiale qui évolue rapidement, mais qui offre des possibilités importantes pour notre main-d'œuvre et pour notre pays. Les mesures soulignées aujourd'hui sont un bon exemple de la façon dont nous pouvons mettre en place des investissements stratégiques et judicieux pour aider nos travailleurs à perfectionner leurs compétences et à bâtir un Canada pour l'avenir. »

-- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

« Le travail que la FIOE est en mesure d'accomplir grâce au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical est transformateur. Aujourd'hui, j'ai vu le secrétaire d'État Zerucelli dialoguer avec nos jeunes apprentis, et je ne pourrais pas être plus fier de faire partie de cette initiative. Nous préparons la prochaine génération aux emplois de demain. La visite d'aujourd'hui était spectaculaire. »

- Le directeur adjoint des affaires syndicales, section locale 353 de la FIOE, Nino DiGiandomenico

Faits en bref

Une évaluation récente des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) a montré que, pour chaque dollar investi dans le développement des compétences, 1,54 $ en avantages sociaux a été généré pour chaque personne qui a reçu le soutien d'une EDMT.

Le taux de chômage s'élevait à 7,1 % en août 2025, ce qui indique des défis importants sur le marché du travail en raison des répercussions des droits de douane.

En mars 2025, le gouvernement a mis en place une série de mesures temporaires d'assurance-emploi en réponse aux droits de douane imposés sur les produits canadiens.

Les assouplissements au programme de Travail partagé de l'assurance-emploi annoncés plus tôt cette année pour améliorer l'accès et la durée des ententes dans le cadre du régime d'assurance-emploi demeurent en place jusqu'en mars 2026. La forte participation des employeurs au programme de Travail partagé de l'assurance-emploi engendrée par ces assouplissements a permis d'éviter plus de 12 600 mises à pied, y compris dans le secteur manufacturier durement touché.

Le Guichet-Emplois est la principale source d'information sur les emplois et le marché du travail au Canada, avec plus de 100 000 offres d'emploi annoncées chaque mois, 300 000 employeurs inscrits, près de 15 millions de visualisations des postes affichés par mois et 2 millions de visualisations mensuelles des profils d'emploi.

Document d'information sur les mesures présentées visant à mettre sur pied une main d'œuvre forte et confiante

