GATINEAU, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent une chance réelle et juste de réussir. Pourtant, certains travailleurs canadiens qui occupent des emplois à temps partiel, temporaires, à bas salaire ou au salaire minimum ont encore du mal à s'en sortir financièrement.

Compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, le salaire minimum fédéral passera de 16,65 $ à 17,30 $ l'heure le 1er avril 2024. Ce rajustement reflète la hausse de 3,9 % de la moyenne annuelle de l'Indice des prix à la consommation au Canada pour 2023 et suit l'inflation.

Ainsi, environ 30 000 employés dans le secteur privé sous réglementation fédérale bénéficieront de cette augmentation. Les employeurs sont tenus de modifier les renseignements relatifs à la paye en ce sens pour veiller à ce que tous les employés, y compris les stagiaires, reçoivent le bon salaire horaire à compter du 1er avril. Si le salaire minimum provincial ou territorial est plus élevé que le salaire minimum fédéral, les employeurs doivent verser le plus élevé des deux.

Pour obtenir plus d'information, consultez la page Web Salaires, salaire minimum, retenues salariales et recouvrements de salaire ou communiquez avec le Programme du travail au 1-800-641-4049.

« Tout le monde ressent les effets de l'inflation. Les salaires doivent donc suivre l'évolution du coût de la vie. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

