KIGALI, Rwanda, 6 octobre 2025 /CNW/ - Huawei et le ministère de l'Éducation du Rwanda annoncent l'achèvement de la première phase du projet Smart Education et le lancement du nouveau projet TECH4ALL DigiTruck de Huawei à l'école secondaire Kagarama à Kigali le 3 octobre.

Les deux projets représentent l'engagement du Rwanda envers la transformation numérique du secteur de l'éducation et le perfectionnement des compétences numériques de la population rwandaise.

Étudiants, enseignants et officiels lors de l’événement de lancement (PRNewsfoto/Huawei)

« La célébration commune d'aujourd'hui est plus qu'une simple cérémonie ; elle témoigne de l'engagement inébranlable du Rwanda en faveur d'une éducation inclusive et axée sur la technologie. Ces initiatives renforcent la coopération internationale, promeuvent l'équité numérique et font progresser le développement national durable », déclare Joseph Nsengimana, ministre de l'Éducation au Rwanda

Le projet Smart Education a connecté 1 500 écoles à l'internet haut débit, déployé deux centres de données de pointe et jeté les bases d'un réseau éducatif dédié pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage numériques à l'échelle nationale.

Aligné sur la Vision 2050 et la Stratégie nationale de transformation du Rwanda, ce projet est conçu pour soutenir la transition du Rwanda vers une économie du savoir compétitive à l'échelle mondiale. Dans un avenir proche, les avantages de ce projet seront renforcés afin de combler le fossé numérique et de continuer à fournir aux enseignants et aux élèves des technologies de pointe.

Ce jalon signifie que près de 1,5 million d'élèves au Rwanda, à Kigali ainsi que dans les communautés rurales éloignées, ont maintenant accès à des ressources éducatives de grande qualité sur une base égale.

« Un élève à Kigali peut maintenant partager ses connaissances à distance avec ses camarades à Rusizi. Voici les avantages réels de l'inclusion numérique : effacer les distances, briser les barrières et donner à chaque enfant la chance de rêver plus grand », déclare Jin Jiqing, directeur général de Huawei Technologies Rwanda.

Parallèlement au projet Smart Education, Huawei, le ministère des TIC et de l'Innovation et le ministère de l'Éducation ont lancé le projet DigiTruck pour offrir une formation gratuite et personnalisée sur les compétences numériques aux communautés mal desservies, en mettant l'accent sur les jeunes, les filles et les agriculteurs non scolarisés. Équipé d'ordinateurs portables, d'un accès à internet et d'appareils d'apprentissage numériques, le DigiTruck est une salle de classe mobile alimentée à l'énergie solaire qui peut être conduit dans des communautés éloignées, avec des formateurs spécialisés pour offrir une formation même dans les régions qui n'ont pas accès à internet ou qui n'ont pas d'alimentation électrique.

« Les initiatives comme le DigiTruck représentent plus que la technologie ; elles sont une porte d'entrée vers de nouvelles opportunités, l'autonomisation et l'avenir du Rwanda en tant qu'économie axée sur le savoir », déclare Eraste Rurangwa, secrétaire permanent du ministère des TIC et de l'Innovation au Rwanda.

Aligné sur l'objectif NST2 de former un million de citoyens aux compétences numériques, le DigiTruck voyagera dans les 30 districts du Rwanda avec l'objectif de former 5 000 Rwandais sur une période de trois ans.

À ce jour, les TECH4ALL DigiTrucks de Huawei ont offert une formation à plus de 17 000 personnes dans sept pays sur les compétences numériques telles que l'utilisation d'appareils et de logiciels de bureau, la demande d'emploi en ligne, le démarrage d'une entreprise en ligne, le codage et la robotique.

