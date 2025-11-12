BEIJING, 12 novembre 2025 /CNW/ - Le 11 novembre 2025, Huawei a tenu son sixième forum sur l'innovation et la propriété intellectuelle (PI), au cours duquel l'entreprise a annoncé les lauréats de son prix semestriel récompensant les dix meilleures inventions, le « Top Ten Inventions ». L'événement a réuni des experts en innovation et en propriété intellectuelle du monde entier pour explorer l'importance de l'ouverture et de la protection de la PI pour stimuler l'innovation et le progrès social.

Huawei a tenu son sixième forum sur l’innovation et la propriété intellectuelle (PI) à Beijing (PRNewsfoto/Huawei)

« L'innovation ouverte fait progresser la société et la technologie, et elle fait partie de notre ADN. Nous sommes déterminés à adopter une approche ouverte en matière d'innovation », a déclaré Liuping Song, chef des affaires juridiques de l'entreprise. « Huawei respecte la propriété intellectuelle des autres entreprises et protège la nôtre, notamment les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur et les secrets commerciaux. »

En 2024, les revenus tirés des licences de brevets de Huawei étaient d'environ 630 millions de dollars américains. Les redevances de brevet que Huawei a versées au fil des ans équivalent à près de trois fois le montant des redevances qu'elle a reçues.

Marco Alemán, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a souligné que « Huawei est un utilisateur mondial de premier plan des services mondiaux de PI de l'OMPI et un puissant moteur d'innovation. « Huawei a publié 6 600 demandes en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en 2024, et est le principal utilisateur du système PCT depuis 2014. »

Etienne Sanz de Acedo, chef de la direction de l'Association internationale des marques, a souligné : « En tant qu'actif incorporel, la PI est un langage universel qui traduit l'innovation et la créativité en valeur quantifiable. »

Ningling Wang, présidente désignée de la Licensing Executives Society International, a déclaré qu'elle encourage « les chefs de file de l'industrie, les décideurs politiques, les chercheurs et les entrepreneurs à favoriser la collaboration, à partager les connaissances, à réduire les obstacles et à pratiquer l'octroi responsable de licences. »

Lors du forum, Huawei a dévoilé les innovations qui ont remporté son sixième prix « Top Ten Inventions », couvrant un éventail de domaines d'activité essentiels au développement futur, y compris l'informatique, le système d'exploitation HarmonyOS et le stockage.

Alan Fan, vice-président et chef du service des droits de propriété intellectuelle de Huawei, a souligné qu'en tant que contributeur de premier plan à la technologie dans le secteur des TIC, Huawei partageait ses technologies au moyen de logiciels à source ouverte, de matériel ouvert, de dépôts de brevets, de contributions standard et d'articles universitaires.

En 2024, Huawei a publié 37 000 brevets, établissant un nouveau record pour l'entreprise. De plus, Huawei a soumis plus de 10 000 contributions techniques à des organismes de normalisation et a publié plus de 1 000 articles universitaires. Entre-temps, le code source d'OpenHarmony a augmenté de 10 millions de lignes supplémentaires, avec des soumissions de plus de 8 100 contributeurs communautaires, et openEuler a dépassé les 10 millions d'installations.

À la fin de 2024, dans le domaine des normes cellulaires, plus de 2,7 milliards de dispositifs 5G avaient été autorisés en vertu des brevets de Huawei. Dans le domaine du Wi-Fi, plus de 1,2 milliard d'appareils électroniques grand public ont été autorisés en vertu des brevets de Huawei. Dans le domaine du multimédia, plus de 3,2 milliards d'appareils multimédias ont été autorisés en vertu des brevets de codec vidéo de l'entreprise. Au total, 48 entreprises Fortune Global 500 sont titulaires de licence Huawei, directement ou indirectement.

Heiwai Tang, vice-président associé de l'Université de Hong Kong, a également pris la parole lors du forum, déclarant : « L'innovation est un moteur essentiel de la croissance économique moderne, et son exploitation soutenue repose sur un système de brevets robuste, ouvert et digne de confiance à l'échelle mondiale. Je suis heureux de voir des entreprises comme Huawei adhérer aux normes internationales en matière de PI, qui maximisent la valeur de la PI tout en favorisant un écosystème commercial sain. »

Dans le cadre de ses efforts pour stimuler l'innovation ouverte, Huawei a lancé le site de brevet Chaspark en juin 2024. Il s'agit d'une plateforme gratuite et robuste permettant aux chercheurs du monde entier de rechercher des renseignements sur les brevets, un service qui peut être très coûteux pour les étudiants, les chercheurs individuels et les petites organisations technologiques. L'entreprise a annoncé aujourd'hui d'importantes mises à jour à Chaspark Patent, y compris de nouvelles fonctions comme la recherche sémantique et le générateur de résumé IA.

Parmi les autres conférenciers invités au forum, mentionnons Yali Zhu, directeur général de PatSnap China, Qi Wang, directeur de Clarivate pour l'Asie-Pacifique, Mattia Fogliacco, président de Sisvel, et Laurie Fitzgerald, présidente d'Avanci Vehicle. Ils ont partagé leur propre expérience et leurs pratiques exemplaires en matière d'innovation ouverte.

Liuping Song a conclu en déclarant : « Nous sommes déterminés à créer un environnement qui protège l'innovation et la PI, et à travailler en étroite collaboration avec les partenaires de l'industrie pour promouvoir une protection constructive de la PI. Ces entreprises peuvent ainsi continuer de croître et de se développer ensemble. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820873/Huawei_held_its_sixth_Innovation_and_Intellectual_Property__IP__Forum_in_Beijing.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Courriel : [email protected]