DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Huawei a dévoilé aujourd'hui une nouvelle gamme d'appareils novateurs phares lors d'un événement de lancement sur le thème « Unfold the Moment ». Ces produits comprenaient le téléphone mobile HUAWEI Mate X7, les écouteurs HUAWEI FreeClip 2, la montre intelligente HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN et la tablette HUAWEI MatePad 11.5 S.

Guidé par la philosophie de conception qui consiste à repousser les limites, le HUAWEI Mate X7 est un appareil fin, mais de conception durable. Fort de performances puissantes, il est doté d'une imagerie phare pour téléphones intelligents. Le HUAWEI FreeClip 2 prétend établir une nouvelle référence pour des expériences d'écoute à oreille ouverte confortables. La HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN allie une esthétique raffinée à une ingénierie et à des performances avancées, ce qui permet aux utilisateurs de mieux explorer le monde. Le HUAWEI MatePad 11.5 S est conçu pour les créateurs, avec un affichage haute définition apaisant pour les yeux et une expérience créative fluide.

Zhu Ping, président du marketing et des services de vente chez Huawei Consumer Business Group, a déclaré que Huawei continuera de marcher aux côtés des utilisateurs du monde entier, apportant la chaleur à la technologie. « En comprenant les besoins réels des utilisateurs et en y répondant, nous visons à aider les consommateurs du monde entier à utiliser la technologie pour se déployer à chaque instant. Notre objectif est non seulement d'offrir une expérience de produit exceptionnelle, mais aussi de permettre à chaque utilisateur de profiter des moments qui comptent le plus pour lui. »

HUAWEI Mate X7 : Ouvrir un nouveau chapitre

Le Mate X7 s'inspire du concept du « portail spatio-temporel » et d'une tradition de brocart tissé à la lumière vieille de 1 600 ans, largement considérée comme un summum de l'artisanat en soie chinois et faisant partie du patrimoine culturel immatériel national du pays. Le téléphone est doté d'un blanc brocart au fini en nanofibres, ainsi que de deux options de cuir végétalien : le rouge nébuleux et le noir.

Le Mate X7 est également le premier téléphone intelligent pliable et mince de Huawei à avoir le même niveau de capacités d'imagerie qu'un téléphone phare standard. Sa caméra True-to-Color de deuxième génération améliorée offre une précision de couleur améliorée de 43 %, et est complétée par une nouvelle caméra HDR ultra lumineuse, une caméra ultra large et une macro caméra téléphotographique. Prenant en charge jusqu'à 17,5 EV pour une vidéo HDR ultra lumineuse, le Mate X7 capture des détails saisissants avec précision dans des environnements lumineux et à faible luminosité.

Conçu pour la durabilité, l'appareil est alimenté par une architecture pliable ultra fiable exclusive, qui comprend un écran extérieur en verre Kunlun ultra durable Crystal Armor, des charnières de précision avancées, une structure composite ultra résistante à 3 couches et plus encore. Un système de dissipation de chaleur par VC et graphène de 3 550 mm² SuperCool et une batterie de 5 600 mAh garantissent des performances stables et la durée de vie de la batterie toute la journée.

HUAWEI FreeClip 2 : Un énoncé de mode

Les écouteurs HUAWEI FreeClip 2 ont une conception à clip d'oreille qui allie l'innovation à oreille ouverte à l'esthétique moderne, dans le but de redéfinir les produits audio en tant qu'appareils d'écoute et accessoires de mode.

Le FreeClip 2 a été conçu pour être porté toute la journée et présente les couleurs traditionnelles bleu, blanc et noir de l'entreprise, ainsi qu'un fini rose doré qui est tout nouveau pour le marché international. Chaque écouteur ne pèse que 5,1 g, ce qui assure une sensation de confort durable et un ajustement sécuritaire.

Le FreeClip 2 offre un son clair et dynamique et une qualité d'appel dans différents scénarios d'utilisation grâce à ses unités à double entraînement à haute énergie et à son processeur d'IA pour unité de traitement neuronal qui offre dix fois les performances informatiques de la génération précédente. Il est également doté d'une résistance à la poussière et à l'eau IP57 et d'une autonomie totale de 38 heures pour une utilisation sans effort toute la journée, quel que soit l'environnement.

EXCELLENTE CONCEPTION DE LA MONTRE HUAWEI : Élargir vos horizons

La nouvelle montre HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN est offerte dans une nouvelle édition Royal Gold qui comprend un cadre en céramique violet de terres rares de première génération avec or 18K, jumelé à un boîtier en métal liquide à base de zirconium et à un bracelet en alliage de titane violet-or.

La montre offre une gamme de fonctions adaptées aux plongeurs en haute mer, y compris un système innovant à l'épreuve de l'eau et des capacités de communication sous-marine directe par sonar. Elle est également dotée d'une antenne améliorée pour une connectivité tout scénario plus forte, une annulation du bruit alimentée par l'IA pour un appel clair, un positionnement précis rendu possible par le système de positionnement Sunflower de HUAWEI, et des technologies de communication eSIM avancées. Le système TruSense de la montre est également doté de la puissante technologie X-TAP pour un suivi plus précis et plus complet de l'état de santé[1].

HUAWEI MatePad 11.5 S : Inspirer la créativité

La HUAWEI MatePad 11.5 S est une tablette de nouvelle génération conçue pour allier harmonieusement le confort oculaire à une clarté exceptionnelle[2]. L'écran PaperMatte de Huawei répond efficacement aux problèmes de longue date liés à la netteté souvent associée aux écrans mat traditionnels, rendant l'expérience de visionnement de ce nouvel appareil à la fois claire et douce pour les yeux.

Le MatePad 11.5 S est conçu pour une productivité sans papier et est doté d'un stylet M-Pencil Pro et d'un clavier magnétique qui facilitent la transition entre la prise de notes, l'écriture et la création de contenu. L'application préinstallée Huawei Notes offre une vaste gamme de pinceaux, de modèles et de ressources gratuites, et l'application GoPaint est maintenant dotée d'un certain nombre de nouveaux outils d'animation qui aident les idées statiques à prendre vie. Pour les créateurs de vidéos, l'application Wondershare Filmora offre maintenant un soutien par touche de raccourci pour simplifier les flux de travail d'édition, tandis que la suite WPS Office offre des fonctions professionnelles d'édition de documents, de présentations et de traitement de données au niveau du PC.

Huawei a déclaré que le lancement d'aujourd'hui va au-delà d'un simple ensemble de mises à niveau technologiques - il reflète l'engagement durable de l'entreprise à accorder la priorité aux consommateurs. Dans le cadre de la proposition de marque « Now Is Yours », Huawei espère interagir avec les consommateurs ouvertement et sincèrement, et établir des liens interrégionaux et interculturels avec une attitude chaleureuse et inclusive, permettant à un plus grand nombre de personnes dans le monde de partager la joie du progrès technologique.

[1] Ce produit n'est pas un appareil médical et ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement. [2] Ce produit n'est pas un appareil médical et ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement.

