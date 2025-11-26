SHENZHEN, Chine, 26 novembre 2025 /CNW/ - Huawei tiendra son événement de lancement de produits phares « Unfold the Moment » le 11 décembre 2025 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'événement comprendra le dévoilement de produits révolutionnaires comme le téléphone intelligent pliable de nouvelle génération HUAWEI Mate X7, les écouteurs TWS à oreille ouverte HUAWEI FreeClip 2, la montre HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN et le HUAWEI MatePad 11.5 S.

Huawei lance un téléphone pliable phare pour souligner son lancement de produits à Dubaï

« Unfold the Moment » évoque non seulement l'ouverture d'appareils pliables, mais aussi les expériences enrichissantes offertes par des produits novateurs.

Huawei a lancé son premier téléphone pliable, le HUAWEI Mate X en 2019, et depuis sept ans, elle a ouvert la voie en matière de technologie d'écran pliable, stimulant les innovations en matière de conception, de fiabilité et d'expérience utilisateur. Selon un rapport d'International Data Corporation (IDC), l'entreprise détenait 70 % des parts de marché du marché chinois des téléphones pliables au premier semestre de 2025, se classant au premier rang à ce chapitre avec des expéditions de plus de dix millions d'appareils. Le HUAWEI Mate X7 met en valeur une technologie avant-gardiste de double écran pliable, une fiabilité améliorée et une fonction de photographie mobile comparable aux meilleurs téléphones intelligents non pliables.

L'événement de lancement présentera également les écouteurs HUAWEI FreeClip 2, qui perpétuent la tradition d'écouteurs avec coussinage perméable à l'air de la gamme de produits HUAWEI FreeClip, mais avec des améliorations significatives sur le plan de la qualité audio, du confort et de la polyvalence. Cela garantit un son plus clair et une écoute plus confortable tout au long de la journée. La montre HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, qui sera également dévoilée lors de l'événement, est dotée d'une conception de pointe qui fait appel à des matériaux haut de gamme et prend en charge plusieurs fonctions avancées.

Un autre point saillant de l'événement de lancement sera le dévoilement du HUAWEI MatePad 11.5 S, l'aboutissement des prouesses de Huawei dans l'industrie des tablettes depuis 2014, avec un nouvel écran PaperMatte qui est idéal pour le travail et les études en déplacement.

Stimulée par le dévouement envers l'expérience utilisateur, Huawei a continué d'innover, ce qui l'a menée à la pointe de la recherche et du développement et a donné lieu à un flux constant de percées transformatrices. Huawei se réjouit à l'idée de se joindre aux utilisateurs du monde entier lors de l'événement « Unfold the Moment », accueillant et façonnant les possibilités exceptionnelles du monde de demain axé sur la technologie.

