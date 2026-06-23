Le rôle méconnu des soins vétérinaires : les nouvelles révélations d'une enquête mondiale menée auprès de médecins vétérinaires

Les propriétaires d'animaux pensent peut-être savoir ce qui se passe lors d'une consultation chez le médecin vétérinaire, mais une nouvelle enquête mondiale menée auprès de plus de 1 000 professionnels vétérinaires provenant de 51 pays révèle que les choses sont bien plus complexes qu'il n'y paraît.

Parmi les répondants travaillant avec des espèces particulières, les aspects méconnus comprenaient la détection des problèmes de santé et des douleurs cachées dans le cas des professionnels de la santé vétérinaire oeuvrant auprès des animaux de compagnie (87 %) et les chevaux (60 %), ainsi que la sécurité de la chaîne alimentaire et la surveillance des maladies dans le cas de ceux qui travaillent avec les animaux d'élevage (respectivement 65 % et 62 %).

Boehringer Ingelheim et les associations vétérinaires partenaires mettent en lumière ces constatations pour aider à mieux comprendre le rôle essentiel, mais souvent invisible, des soins vétérinaires.

BURLINGTON, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Boehringer Ingelheim a publié aujourd'hui les résultats d'une nouvelle enquête mondiale mettant en lumière les aspects des soins vétérinaires qui sont souvent méconnus alors qu'ils sont essentiels à la protection des animaux, de la population et de la société.

Grâce aux réponses fournies par 1 046 professionnels de la santé vétérinaire admissibles de 51 pays, l'enquête a permis de cerner trois des aspects les plus importants et les plus sous-estimés des soins vétérinaires. Les résultats pour l'Amérique du Nord ont mis en évidence les mêmes priorités, les trois principales étant les suivantes :

détecter les problèmes de santé et les signes de douleur cachées, une priorité mise en évidence par les professionnels de la santé vétérinaire qui travaillent avec les animaux de compagnie (97 %) et les chevaux (67 %);

protéger la sécurité de la chaîne alimentaire, une priorité mise en évidence par 76 % des professionnels de la santé vétérinaire qui travaillent avec les animaux d'élevage;

mettre en place des programmes de surveillance afin de limiter la propagation des maladies, une priorité mise en évidence par 62 % des professionnels de la santé vétérinaire qui travaillent avec les animaux d'élevage.

Ces constatations soulignent le rôle important que jouent les professionnels de la santé vétérinaire dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse de prendre soin des animaux de compagnie dans plus de la moitié des ménages à l'échelle mondialei ou de protéger les animaux et les produits d'origine animale qui contribuent à nourrir 97 % de la population mondialeii,iii,iv.

« Chaque jour, les professionnels de la santé vétérinaire prennent des décisions dont les répercussions vont bien au-delà des seuls animaux qu'ils traitent et qui touchent tant les personnes qui aiment ces animaux et qui dépendent d'eux que les systèmes alimentaires et de santé publique qui veillent à la santé des communautés, a déclaré Fabio Barone, vice-président, Santé animale, Boehringer Ingelheim Canada. L'enquête Aller au-delà confirme, par des données, ce que le milieu de la santé animale sait depuis longtemps : certaines des contributions les plus essentielles de la médecine vétérinaire s'effectuent dans l'ombre et sont souvent méconnues. »

L'expertise derrière chaque décision prise en toute discrétion par les vétérinaires

Cette expertise invisible commence par des années de formation. La détection des problèmes de santé chez les animaux et la détermination des mesures à prendre reposent sur des connaissances approfondies qui ne sont pas toujours évidentes.

Pour devenir vétérinaire au Canada, il faut généralement compter entre six et huit ans d'études postsecondaires, dont des études de premier cycle ou collégiales et un diplôme de médecine vétérinaire. Les vétérinaires spécialistes peuvent effectuer entre trois et quatre années supplémentaires de formation avancée. En d'autres termes, les décisions qu'ils prennent reposent sur plus d'une décennie de formation et d'expérience clinique pratiquev.

À mesure que les propriétaires d'animaux de compagnie deviennent de plus en plus exigeants quant à la santé et au bien-être de leurs compagnonsvi,vii,viii, le jugement du vétérinaire joue un rôle de plus en plus important à chaque étape des soins, de la prévention et du diagnostic précoce à la prise en charge des maladies complexes. Pourtant, une grande partie de ce travail est invisible pour les propriétaires d'animaux : en Amérique du Nord, 97 % des professionnels de la santé vétérinaire considèrent que la détection des problèmes de santé cachés est l'aspect le plus important de leur rôle, qui est le plus susceptible d'être ignoré.

« Les décisions en matière de diagnostic et de traitement sont fondées sur la formation professionnelle et l'expérience des vétérinaires. C'est grâce à cette partie invisible de leur expertise que les animaux reçoivent des soins précis, efficaces et vitaux, a déclaré le Dr Jim Berry, président de l'Association vétérinaire mondiale des petits animaux. Il est essentiel d'aider les propriétaires d'animaux à prendre pleinement conscience de l'étendue de cette expertise afin d'instaurer un climat de confiance et un partenariat avec leurs équipes vétérinaires, dans le but de préserver la santé de nos animaux à long terme. »

Le pouvoir caché des soins vétérinaires préventifs

Les soins vétérinaires sont, pour l'essentiel, de nature préventive : une intervention rapide et une surveillance attentive permettent de traiter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent et d'alléger la charge émotionnelle et financière à long terme qui pèse sur les propriétaires d'animaux.

Pourtant, dans le cadre de l'enquête, les professionnels de la santé vétérinaire d'Amérique du Nord qui travaillent avec les chevaux ont classé la détection de la douleur cachée et des signes précurseurs subtils de maladie (67 %) et l'utilisation de l'environnement et des antécédents cliniques du cheval pour évaluer les risques (73 %) parmi les aspects les plus importants et les plus méconnus de leur métier.

Concrètement, cela comprend des conseils personnalisés sur l'alimentation du cheval, les soins dentaires et des sabots, la vaccination, la lutte contre les parasites et la gestion de l'écurie, autant d'éléments qui contribuent à réduire le risque de pathologies telles que les coliques, la fourbure et les maladies respiratoires.

« Une grande partie du travail d'un vétérinaire équin passe inaperçue précisément parce qu'il est efficace, explique la Dre Sarah M. Reuss, présidente de l'American Association of Equine Practitioners et gestionnaire technique de la division équine chez Boehringer Ingelheim. C'est grâce à cette expertise que les problèmes peuvent être détectés à un stade précoce, évités d'emblée ou gérés avant qu'ils s'aggravent. »

Des soins vétérinaires qui protègent les systèmes alimentaires et la santé publique

Les soins vétérinaires pour les animaux d'élevage, c'est-à-dire les soins qui protègent les animaux comme les bovins, les porcs et la volaille, ont une incidence directe et mesurable sur les aliments dont la population dépend chaque jour, ce qui représente environ 34 % de l'offre mondiale de protéines alimentairesix.

Ils sont également importants pour la santé publique, car 60 % des maladies infectieuses humaines se propagent entre les animaux et les humainsx et 70 % des maladies émergentes proviennent des animauxxi.

Pourtant, selon les professionnels de la santé vétérinaire d'Amérique du Nord qui travaillent avec les animaux d'élevage, l'importance globale de leur rôle est souvent méconnue. Dans le cadre de l'enquête, la plupart des répondants ont indiqué que la protection de la sécurité de la chaîne alimentaire était l'aspect de leur rôle le plus susceptible d'être ignoré du public (76 %), suivi de près par la surveillance dans le but de limiter la propagation des maladies (62 %).

« Les vétérinaires qui travaillent avec les animaux d'élevage sont les gardiens de notre approvisionnement alimentaire et les premiers remparts contre les maladies transmissibles de l'animal à l'homme; pourtant, ce rôle est rarement visible aux yeux du public qui en dépend le plus, a déclaré Arcangelo Gentile, président de l'Association mondiale de buiatrie. Reconnaître cela n'est pas seulement une question de fierté professionnelle; c'est une nécessité si nous voulons attirer, fidéliser et aider les vétérinaires sur lesquels la sécurité alimentaire mondiale et la santé publique comptent de plus en plus. »

Avec le soutien d'associations vétérinaires de premier plan

Au sujet de la campagne Aller au-delà

Aller au-delà est une campagne élaborée par Boehringer Ingelheim, en collaboration avec l'Association vétérinaire mondiale des petits animaux , l'Association mondiale de buiatrie, l'American Association of Equine Practitioners , l'American Association of Swine Veterinarians et d'autres organismes de premier plan... Lancée pour la première fois pour la Journée mondiale vétérinaire 2024, la campagne Aller au-delà met en lumière le pouvoir caché des soins vétérinaires et le rôle essentiel mais souvent invisible des professionnels de la santé vétérinaire. Grâce à de nouvelles données d'enquête et à des contenus mettant en avant de véritables vétérinaires, Aller au-delà entend renforcer la compréhension des soins vétérinaires et de leur importance, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les personnes, les communautés et la société dans son ensemble, tout en aidant les vétérinaires à se sentir reconnus, appréciés et motivés pour continuer à faire ce qu'ils font le mieux.

Dans le cadre de la campagne Aller au-delà de 2026, Boehringer Ingelheim a mené, en mars et en avril 2026, une enquête auprès de 1 046 vétérinaires admissibles provenant de 51 pays. Les résultats en Amérique du Nord s'appuyaient sur les réponses de 175 professionnels vétérinaires admissibles du Canada, des États-Unis, du Mexique et de la République dominicaine.

À propos de Boehringer Ingelheim - Secteur de la santé Animale

Boehringer Ingelheim innove dans la prévention et le traitement des maladies animales. L'entreprise offre aux vétérinaires, aux propriétaires d'animaux, aux agriculteurs et aux gouvernements une vaste gamme de vaccins, de produits antiparasitaires et de médicaments pour les animaux de compagnie, les chevaux et le bétail. En tant que chef de file en santé animale, Boehringer Ingelheim comprend les liens étroits entre la santé humaine et la santé animale et s'efforce de faire une différence pour les personnes, les animaux et la société. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page https://www.boehringer-ingelheim.com/ca/fr/sante-animale.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim est une compagnie biopharmaceutique axée sur la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au sein de l'industrie, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements novateurs permettant d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines où les besoins médicaux sont les plus criants. Compagnie indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme, intégrant la durabilité dans l'ensemble de ses activités. La compagnie compte plus de 54 300 employés œuvrant dans plus de 130 marchés afin de façonner un avenir plus sain et plus durable. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec et il se trouve maintenant à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page https://www.boehringer-ingelheim.com/ca/fr.

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i HealthforAnimals. Global trends in the pet population. Publié en septembre 2022. Consulté en mai 2026. https://healthforanimals.org/reports/pet-care-report/global-trends-in-the-pet-population

ii Ipsos. An exploration into diets around the world. Publié en septembre 2018. Consulté en mai 2026. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-09/an_exploration_into_diets_around_the_world.pdf

iii Ritchie H. et M. Roser. « Vegetarian and vegan diets », Our World in Data. Publié le 20 juillet 2021. Consulté en mai 2026. https://ourworldindata.org/vegetarian-vegan

iv Newport F. « 5% of U.S. adults consider themselves vegetarian. 1% vegan », Gallup. Publié le 23 août 2023. Consulté en mai 2026. https://news.gallup.com/poll/510038/identify-vegetarian-vegan.aspx

v Guichet-Emplois du gouvernement du Canada. Vétérinaire au Canada. Consulté en mai 2026. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/prerequis/4127/ca

vi Organisation mondiale de la santé animale. Bien-être animal. OMSA. Consulté en mai 2026. https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/sante-et-bien-etre-animale/bien-etre-animal/

vii Steinfeld H, Gerber P, Wassenaar T, Castel V, Rosales M et de Haan C. L'ombre portée de l'élevage - impacts environnementaux et options pour leur atténuation. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture; 2006 (pour la version anglaise), 2009 (pour la version française). Version anglaise consultée en mai 2026. https://www.fao.org/4/a0701e/a0701e01.pdf (version française : https://www.fao.org/4/a0701f/a0701f.pdf)

viii https://www.mwiah.com/our-insights/pet-owner-expectations-are-changing

ix Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Plateforme de connaissances sur l'agriculture familiale. Consulté en mai 2026. https://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/1634679/

x Organisation mondiale de la Santé. Une seule santé. Publié le 23 octobre 2023. Consulté en mai 2026. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/one-health

xi Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. La santé animale. Consulté en mai 2026. https://www.fao.org/animal-health/areas-of-work/veterinary-public-health/fr

SOURCE Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee.

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