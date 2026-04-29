Dans le cadre de l'étude SYNCHRONIZE-1, les participants ont perdu en moyenne jusqu'à 39,2 lb (17,8 kg) par rapport au départ après 76 semaines de traitement par le survodutide, un double agoniste des récepteurs du glucagon/GLP-1 1 .

. L'étude a atteint à la fois les paramètres d'évaluation principaux liés à la perte de poids et le paramètre d'évaluation secondaire clé portant sur le tour de taille, un facteur prédictif du risque cardiométabolique, ce qui montre le potentiel du survodutide pour améliorer la santé métabolique globale 1 .

. Par ailleurs, Boehringer poursuit son vaste programme de recherche et de développement dans le domaine de la santé métabolique en explorant diverses approches pharmaceutiques pour la gestion du poids, notamment des traitements par voie orale.

INGELHEIM, Germany, le 29 avril 2026 /CNW/ - Boehringer Ingelheim a annoncé aujourd'hui les premiers résultats, positifs, de l'étude de phase III SYNCHRONIZE-1, dans le cadre de laquelle le survodutide (BI 456906) a atteint les coparamètres d'évaluation principaux, à la fois sur le plan de l'efficacité et du schéma thérapeutique*†. Les adultes atteints d'obésité ou en surpoids, sans diabète de type 2, traités par le survodutide ont présenté une perte de poids soutenue pouvant atteindre en moyenne 16,6 % après 76 semaines, selon le paramètre d'efficacité, soit une diminution statistiquement significative par rapport aux 3,2 % observés dans le groupe placebo (p<0,0001)1. Ce niveau de perte de poids appuie le potentiel du survodutide comme option thérapeutique cliniquement significative pour les personnes atteintes d'obésité ou en surpoids1. Les données complètes de l'étude de phase III seront présentées lors des prochaines séances scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) en juin 2026.

L'étude a atteint son autre coparamètre d'évaluation principal : jusqu'à 85,1 % des adultes traités par le survodutide ont présenté une perte de poids ≥5 % après 76 semaines de traitement selon le paramètre d'efficacité, comparativement à 38,8 % dans le groupe placebo (p<0,0001)1. Une première analyse indique que la perte de poids observée avec le survodutide était principalement attribuable à une diminution du tissu adipeux, la masse maigre ne représentant qu'une faible proportion du poids total1.

Selon un paramètre d'évaluation secondaire clé, les adultes traités par le survodutide ont présenté une réduction statistiquement significative du tour de taille, un marqueur clinique étroitement lié à la graisse viscérale et au risque cardiométabolique2, après 76 semaines, comparativement à ceux ayant reçu le placebo1. L'excès de graisse viscérale, en particulier autour de l'abdomen, est un facteur connu de dysfonctionnement métabolique et est étroitement lié à une altération de la fonction hépatique3. En tant que double agoniste des récepteurs du glucagon/GLP-14, le survodutide pourrait permettre de traiter l'obésité tout en soutenant la fonction hépatique, un régulateur clé de la santé métabolique1.

« Je trouve encourageantes les données issues de l'étude SYNCHRONIZE-1, qui continuent de montrer le potentiel du survodutide à titre d'option thérapeutique cliniquement significative pour les personnes atteintes d'obésité, déclare le professeur Carel le Roux, M.D., Ph. D., professeur à l'University College de Dublin, en Irlande, et investigateur coordinateur de l'étude à l'échelle mondiale. Il existe un besoin urgent de nouveaux traitements qui ne se limitent pas à la perte de poids, mais qui favorisent une amélioration significative de la santé métabolique. Le double agonisme du survodutide est particulièrement emballant, car il offre une approche prometteuse pour répondre à ce besoin médical important qui n'est pas encore satisfait. »

L'obésité est une maladie métabolique chronique et complexe qui touche de nombreuses façons différentes plus d'une personne sur huit dans le monde et qui peut avoir de graves conséquences à long terme5,6. Elle est étroitement liée à des pathologies graves, notamment les maladies hépatiques, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires7,8. Fait important, jusqu'à une personne atteinte d'obésité sur trois présente un jour une affection hépatique grave appelée « stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique » (metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, ou MASH), qui est caractérisée par une inflammation et des lésions hépatiques9.

« Les premiers résultats de l'étude SYNCHRONIZE-1, publiés aujourd'hui, renforcent notre confiance dans le survodutide en tant que traitement qui pourrait traiter l'obésité et entraîner une perte de poids ciblée pour contribuer au traitement des affections connexes, dont les maladies hépatiques, déclare Shashank Deshpande, président du conseil d'administration et chef de la Division des produits pharmaceutiques pour les humains chez Boehringer Ingelheim. Le survodutide pourrait devenir le premier double agoniste des récepteurs du glucagon/GLP-1 au monde à venir en aide aux personnes atteintes d'obésité et de MASH, qui sont plus d'un milliard. »

L'action d'agoniste des récepteurs du GLP-1 du survodutide diminue l'appétit tout en augmentant la sensation de plénitude et de satiété10, tandis que son action d'agoniste des récepteurs du glucagon agirait directement sur le foie pour réduire la graisse hépatique, réguler la fonction métabolique, résorber l'inflammation et atténuer la fibrose11,12,13.

Comme on pouvait s'y attendre avec les traitements ciblant les récepteurs du GLP-1, les participants à l'étude ont présenté des effets indésirables gastro-intestinaux, les arrêts du traitement ayant été plus fréquents pendant la phase d'augmentation progressive de la dose1. Ces effets indésirables étaient de gravité légère à modérée et de nature temporaire; aucun nouveau problème d'innocuité autre que ce qui est attendu pour la classe des inhibiteurs des récepteurs du GLP-1 n'a été observé.

Le survodutide est un médicament expérimental dont l'utilisation n'a pas encore été approuvée; son efficacité et son innocuité n'ont pas encore été établies. L'étude SYNCHRONIZE-1 fait partie d'un programme mondial complet de phase III sur l'obésité visant à évaluer le survodutide chez les personnes en surpoids ou atteintes d'obésité au sein de sous-populations clés14. D'autres résultats sont attendus au cours de l'année 2026. Le survodutide fait également l'objet de deux études cliniques internationales de phase III, LIVERAGE et LIVERAGE-Cirrhosis, qui visent à évaluer l'efficacité et l'innocuité du survodutide chez les adultes atteints de MASH et présentant une fibrose de stade 2 ou 3, ainsi que chez ceux atteints d'une cirrhose compensée associée à la MASH (fibrose de stade 4)15,16.

Le survodutide est le premier d'une gamme plus vaste de traitements en cours de développement qui sont destinés aux personnes atteintes d'obésité ou d'obésité associée à des troubles de santé métaboliques, plusieurs approches étant actuellement à l'étude. Ces traitements comprennent un peptide agoniste des récepteurs GLP-1, GIP et NPY2 (BI 3034701) expérimental potentiel qui est le premier de sa catégorie et qui passera en phase II au milieu de l'année 2026, ainsi que d'autres approches expérimentales, notamment des options thérapeutiques par voie orale.

Notes aux rédacteurs

À propos de l'obésité et du surpoids

En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids, défini comme un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 255. De ce nombre, plus de 650 millions étaient atteints d'obésité, définie comme un IMC égal ou supérieur à 305. Plus d'un milliard de personnes dans le monde sont aujourd'hui en situation d'obésité (1 personne sur 8), et ce chiffre pourrait plus que doubler par rapport à 2010 d'ici 203017. Le surpoids et l'obésité sont des maladies chroniques complexes associées à une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé générale d'une personne6.

À propos de la MASH

La MASH est une maladie hépatique chronique et évolutive, causée par une accumulation de graisses dans le foie18,19; il s'agit d'une forme plus grave de la maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique20. Aux États-Unis, les cas de MASH devraient augmenter de 63 % entre 2015 et 2030, passant de 16,5 millions à 27,0 millions de cas21. La MASH est étroitement associée aux maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques22,23, et on estime que 34 % des personnes en situation d'obésité en sont atteintes9.

À propos du survodutide (BI 456906)

Le survodutide, un double agoniste des récepteurs du glucagon/GLP-1, active à la fois les récepteurs du glucagon et du GLP-1, qui jouent un rôle central dans le contrôle des fonctions métaboliques11,12,13. Le survodutide est évalué dans le cadre d'un imposant programme de développement clinique de phase III qui comprend les études SYNCHRONIZE, menées chez des personnes atteintes d'obésité ou en surpoids24,25,26,27,28,29, et les études LIVERAGE, menées chez des personnes atteintes de MASH et de fibrose15,16.

Le survodutide pourrait permettre de traiter les adultes atteints de MASH sans cirrhose et ceux présentant une fibrose modérée ou avancée (stade 2 ou 3); il a été reconnu par la FDA des États-Unis, qui lui a accordé :

La désignation d'« évaluation accélérée » en mai 2021 30 ; et

; et La désignation de « traitement révolutionnaire » en septembre 202431.

Le potentiel du survodutide pour le traitement des adultes atteints de MASH et de fibrose a également été reconnu par :

L'Agence européenne des médicaments (EMA), qui lui a accordé le statut PRIME en novembre 2023 32 ;

; Le Center for Drug Evaluation de la National Medical Products Administration (NMPA) de la Chine, qui lui a accordé la désignation de « traitement révolutionnaire » en juin 2024; et

La Food and Drug Administration de Taïwan, qui lui a accordé la désignation de « traitement révolutionnaire » en septembre 2024.

Zealand Pharma a concédé sous licence le survodutide à Boehringer Ingelheim, cette dernière étant entièrement responsable du développement et de la commercialisation du survodutide à l'échelle mondiale. Le survodutide fait partie du portefeuille de recherche et de développement de Boehringer Ingelheim dans les domaines des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.

À propos de l'étude SYNCHRONIZE-1 (NCT06066515)

Il s'agit d'une étude de phase III à double insu et contrôlée par placebo d'une durée de 76 semaines évaluant l'efficacité et l'innocuité du survodutide chez 725 adultes atteint d'obésité ou en surpoids, sans diabète de type 224. Les participants ont reçu une injection hebdomadaire de survodutide à une dose de 3,6 mg ou 6,0 mg, ou un placebo24. Les paramètres d'évaluation principaux de l'étude sont la variation en pourcentage du poids corporel entre le départ et la semaine 76 et l'obtention d'une réduction du poids corporel ≥5 % entre le départ et la semaine 7624.

L'étude compte 31 paramètres d'évaluation secondaires, dont l'obtention d'une perte de poids ≥10 %, ≥15 % et ≥20 %, ainsi que les variations absolues entre le départ et la semaine 76 des données suivantes24 :

Poids corporel

Tour de taille

Tension artérielle

Indice de masse corporelle (IMC)

Hémoglobine glyquée (HbA 1c )

) Cholestérol total

Composition graisseuse du foie

À propos du programme SYNCHRONIZE

Le survodutide fait également l'objet d'une évaluation dans le cadre de trois autres études mondiales de phase III menées auprès de personnes en surpoids ou atteintes d'obésité appartenant à des sous-populations clés.

L'étude SYNCHRONIZE-2 porte sur une sous-population d'adultes atteints de diabète de type 2 25 .

. L'étude SYNCHRONIZE-MASLD porte sur une sous-population d'adultes présentant un diagnostic confirmé ou présumé de MASH 27 .

. L'étude SYNCHRONIZE-CVOT porte sur une sous-population d'adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire ou d'une maladie rénale chronique ou présentant des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire26.

Le survodutide fait également l'objet de deux études cliniques de phase III menées sur le marché :

L'étude SYNCHRONIZE-JP, au Japon, et l'étude SYNCHRONIZE-CN, en Chine, portent sur le survodutide dans des sous-populations de personnes atteintes d'obésité28,29. L'étude SYNCHRONIZE-JP porte sur la variation relative de la composition graisseuse du foie et de la composition corporelle entre le départ et la semaine 76 chez des patients traités par le survodutide par rapport aux patients sous placebo comme paramètre d'évaluation secondaire28.

À propos des études LIVERAGE et LIVERAGE-Cirrhosis

Les études LIVERAGE et LIVERAGE-Cirrhosis sont des études cliniques de phase III mondiales portant sur l'efficacité et l'innocuité du survodutide chez les adultes atteints de MASH et de fibrose de stade 2 ou 3 et chez ceux atteints d'une cirrhose compensée associée à la MASH (fibrose de stade 4), respectivement15,16.

L'étude LIVERAGE portera sur environ 1 800 adultes et l'étude LIVERAGE-Cirrhosis, sur environ 1 590 adultes. Dans chaque étude, les participants feront l'objet d'une répartition aléatoire pour recevoir des injections hebdomadaires de survodutide jusqu'à une dose maximale de 6 mg ou un placebo15,16.

À propos de Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim est une société biopharmaceutique active dans le domaine de la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement du secteur, elle se concentre sur la mise au point de traitements novateurs susceptibles d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Entreprise indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une vision à long terme et enchâsse le développement durable dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Nos quelque 54 300 employés œuvrent dans plus de 130 marchés pour bâtir un avenir plus sain et plus durable. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.boehringer-ingelheim.com/uk (Royaume-Uni et Irlande) ou www.boehringer-ingelheim.com (reste du monde).

Avis sur les publics cibles de Boehringer Ingelheim

Ce communiqué de presse est publié depuis notre siège social à Ingelheim, en Allemagne, et a pour but de fournir des renseignements sur nos activités mondiales. Veuillez noter que les renseignements relatifs au statut d'approbation et aux étiquettes des produits approuvés peuvent varier d'un pays à l'autre, et qu'un communiqué de presse sur ce sujet et spécifique à un pays peut avoir été publié dans les pays où nous exerçons nos activités.

* Le paramètre d'efficacité correspond à l'effet estimé du traitement en supposant que les patients ont suivi le traitement pendant toute la durée de l'étude. Les valeurs p relatives au paramètre d'efficacité sont nominales.

† Le paramètre du schéma thérapeutique correspond à l'effet estimé du traitement, peu importe si le patient suit le traitement ou l'interrompt ou s'il commence d'autres traitements.

RÉFÉRENCES

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SOURCE Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee.

Sara McClelland, Communications, Médias et relations publiques Directrice, Communications, T (905) 631-4713, M (905) 599-2364, [email protected]; Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 5180 South Service Road, Burlington, Ontario, https://www.boehringer-ingelheim.com/ca