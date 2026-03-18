Quarante-trois pour cent des propriétaires d'animaux de compagnie déclarent que leur animal a déjà subi des infestations parasitaires, et 75 % se disent favorables à recevoir des consignes plus claires sur la protection antiparasitaire.

Les vétérinaires sont perçus comme la source de conseils la plus fiable concernant la santé des animaux de compagnie.

La campagne « Petits gestes d'amour. Grands moments de la vie. » est lancée à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation aux parasites pour illustrer comment un geste simple, comme la prévention des parasites, peut avoir un grand impact sur le maintien de la santé de nos chats, de nos chiens et de leurs familles.

INGELHEIM, Germany, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Journée mondiale de sensibilisation aux parasites, qui est organisée chaque année le 20 mars, est un rappel important que les parasites comme les puces, les tiques et les vers comptent parmi les menaces les plus courantes pour la santé des animaux de compagnie dans le monde, mais qu'il est facile de les prévenir.

Selon un sondage mondial mené auprès de 6 500 propriétaires d'animaux de compagnie1, la fréquence des infestations parasitaires ne suffit pas à instaurer de bons réflexes. Il devient crucial d'offrir un meilleur accompagnement pédagogique et de simplifier les conseils préventifs pour ancrer durablement les bonnes habitudes chez les propriétaires. Vingt-sept pour cent des personnes interrogées avouent ne connaître que superficiellement, voire pas du tout, les risques parasitaires, et une grande majorité (75 %) affirme qu'elle apprécierait recevoir des conseils de prévention plus explicites. Parallèlement, 43 % des personnes interrogées déclarent que leur animal a déjà subi une infestation parasitaire, un cas sur cinq étant survenu au cours de l'année écoulée. Ces constatations révèlent un décalage majeur entre l'expérience et la compréhension du risque et démontrent qu'il est crucial de renforcer la sensibilisation et de prendre des mesures préventives plus systématiques.

Aux États-Unis seulement, on estime que le ver du cœur est présent chez plus de 1,2 million de chiens2. En Europe, la même maladie s'est propagée dans de nouveaux pays, tandis que dans certaines régions d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, la prévalence du ver du cœur demeure élevée en raison des conditions régionales. Parmi les parasites externes, les tiques sont fréquemment rencontrées chez les animaux de compagnie dans le monde entier. Par exemple, un récent sondage mené en Italie a montré que plus de 47 % des chiens pouvaient en être infestés3, tandis que dans une étude similaire menée dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, jusqu'à 67 % des chiens de compagnie étaient porteurs d'au moins une tique4. Ces parasites hématophages peuvent transmettre des maladies graves, parfois mortelles, telles que la borréliose de Lyme (provoquant des douleurs articulaires et, dans certains cas, des lésions rénales), la babésiose (une infection à protozoaires qui détruit les globules rouges) ou l'ehrlichiose (une infection bactérienne entraînant de la fièvre et des troubles de la coagulation).

Au-delà de l'inconfort et des pathologies qu'ils provoquent chez les animaux, certains parasites peuvent également infester les humains ou leur transmettre des infections. Étant donné que les parasites s'étendent à de nouvelles régions sous l'effet du réchauffement climatique et de l'augmentation des déplacements, la prévention n'a jamais été aussi pertinente.

Les vétérinaires occupent une place prépondérante dans l'évaluation des risques, la prescription d'une protection appropriée et la promotion de soins responsables. Ils demeurent la source d'information la plus fiable en matière de santé animale : 70 % des propriétaires d'animaux les considèrent comme leur principale référence pour obtenir des conseils1. Comme le risque de parasite varie selon le lieu, la saison et le mode de vie, des conseils personnalisés, un suivi régulier et une utilisation responsable des solutions préventives sont essentiels pour protéger les animaux et les personnes.

Boehringer Ingelheim, un leader mondial en santé animale, marque la Journée mondiale de sensibilisation aux parasites avec le lancement de la campagne mondiale « Petits gestes d'amour. Grands moments de la vie. », dont l'objectif est de sensibiliser la population sur la façon dont on peut facilement prévenir les parasites.

« Bien qu'ils soient facilement évitables, les parasites demeurent l'une des menaces les plus courantes à la santé des animaux de compagnie; pourtant, notre récent sondage révèle un décalage marqué entre la sensibilisation et l'action », a déclaré Fabio Barone, vice-président, Santé animale, Boehringer Ingelheim Canada. « Si de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie sont conscients de l'importance de la prévention, celle-ci n'est pas encore ancrée dans une routine de soins systématique. À travers cette campagne, nous encourageons les propriétaires d'animaux à adopter des gestes simples et proactifs pour protéger leurs compagnons. Quelques réflexes simples et essentiels suffisent à protéger la santé de leurs animaux de compagnie et à multiplier les moments heureux et sains ensemble. »

En tant qu'entreprise vouée à l'avancement des soins préventifs, Boehringer Ingelheim continue d'investir dans la recherche, de collaborer étroitement avec les vétérinaires et de soutenir des programmes pédagogiques visant à donner aux propriétaires les moyens de prendre des décisions éclairées. Organisée autour de la Journée mondiale de sensibilisation aux parasites qui marque le début du printemps dans l'hémisphère Nord, sa campagne de sensibilisation coïncide avec une période où l'activité parasitaire commence à s'intensifier dans de nombreuses régions, notamment au Canada. En encourageant des habitudes de soins simples qui préservent la santé des animaux et renforcent le lien qu'ils entretiennent avec leurs propriétaires, cette campagne concrétise les enseignements tirés de notre enquête auprès des consommateurs. Pour en savoir plus, visitez Protéger les animaux de compagnie contre les parasites | Boehringer Ingelheim CA

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim est une compagnie biopharmaceutique axée sur la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au sein de l'industrie, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements novateurs permettant d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines où les besoins médicaux sont les plus criants. Compagnie indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme, intégrant la durabilité dans l'ensemble de ses activités. La compagnie compte plus de 54 500 employés œuvrant dans plus de 130 marchés afin de façonner un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez : https://www.boehringer-ingelheim.com/ca/fr

À propos de Boehringer Ingelheim -- Secteur de la santé Animale

Boehringer Ingelheim propose des innovations de premier plan pour la prévention et le traitement des maladies animales. L'entreprise offre aux vétérinaires, aux propriétaires d'animaux, aux agriculteurs et aux gouvernements une vaste gamme de vaccins, de produits antiparasitaires et de médicaments pour les animaux de compagnie, les chevaux et le bétail. En tant que chef de file en santé animale, Boehringer Ingelheim comprend les liens étroits entre la santé humaine et la santé animale, et s'efforce de faire une différence pour les personnes, les animaux et la société. Apprenez-en davantage à boehringer-ingelheim.com/animal-health. Pour en savoir plus, visitez le site www.boehringer-ingelheim.com/animal-health.

À propos de la Journée mondiale de sensibilisation aux parasites

La Journée mondiale de sensibilisation aux parasites est organisée chaque année le 20 mars pour souligner le risque que posent les parasites pour les animaux de compagnies et les personnes qui les entourent. Les puces, les tiques, les vers et d'autres parasites peuvent causer de l'inconfort et des maladies, parfois mortelles, chez les animaux de compagnie. De plus, certaines infestations parasitaires peuvent également se transmettre à l'humain. Cette journée rassemble des associations vétérinaires, des organismes de santé animale et d'autres groupes afin de sensibiliser le public aux parasites et à l'importance de la prévention. Il est coordonné sur www.parasiteawarenessday.com.

1 Sondage réalisé auprès des propriétaires d'animaux de compagnie : Le sondage a été réalisé auprès de 6 500 propriétaires d'animaux de compagnie au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Türkiye, en Chine, au Japon, au Mexique et au Brésil. Les entrevues ont été menées en ligne par Sapio Research en janvier 2026 au moyen d'une invitation par courriel et d'un sondage en ligne.

2 American Veterinary Medical Association (AVMA). Heartworm incidence climbs despite preventive efforts. (en anglais seulement) Publié le 8 octobre 2024. https://www.avma.org/news/heartworm-incidence-climbs-despite-preventive-efforts

3 Maurelli, M.P., Pepe, P., Colombo, L. et coll. A national survey of Ixodidae ticks on privately owned dogs in Italy. Parasite Vectors. (en anglais seulement) 2018;11:420. https://doi.org/10.1186/s13071-018-2994-2

4 Colella V, Nguyen VL, Tan DY. et coll. Zoonotic Vector-borne Pathogens and Ectoparasites of Dogs and Cats in Eastern and Southeast Asia. (en anglais seulement) Emerg Infect Dis. 2020;26(6):1221-1233. https://doi.org/10.3201/eid2606.191832

SOURCE Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee.

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