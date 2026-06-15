Le retour de la Table Québec-régions salué par les partenaires municipaux

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Après une absence de 13 ans, la Table Québec-régions (TQR) est relancée par le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque. « On sent un nouveau souffle du gouvernement », soulignent les partenaires municipaux. La première rencontre s'est déroulée le 11 juin dans un enthousiasme général et un esprit de collaboration.

Les représentants provenant de chacune des 17 régions administratives du Québec se sont réunis pour discuter de solutions communes aux enjeux régionaux, mais également propres à leur région. Sur la thématique générale de la décentralisation, ils ont abordé, entre autres, la reconnaissance des gouvernements de proximité en région, les allègements administratifs, la régionalisation de l'immigration, ainsi que le transport collectif.

La TQR est composée de représentants régionaux désignés par les milieux municipaux et joue un rôle-conseil auprès du ministre. Cet outil s'ajoute au Conseil des régions, formé des adjoints gouvernementaux régionaux, afin de permettre au gouvernement d'être, encore plus que jamais, à l'écoute des réalités régionales.

Citation :

« Je suis fier de relancer la Table Québec-régions; les acteurs municipaux ont d'ailleurs manifesté leur grand enthousiasme. Il faut être à l'écoute des instances en place pour mieux faire face aux défis régionaux et s'assurer que les politiques gouvernementales répondent aux réalités territoriales. Notre gouvernement est proactif pour mettre fin aux mesures uniformes et fournir de nouveau à nos régions les outils nécessaires afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. Je suis très heureux de l'action qu'on pose en se redonnant, avec la TQR, une tribune forte et assurément pertinente. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

La TQR regroupe des représentants désignés par les instances de concertation à l'échelle de chaque région administrative, à l'exception de la région du Nord-du-Québec. Pour celle-ci, une personne représentant l'Administration régionale Baie-James, une personne représentant le Gouvernement de la nation crie et une personne représentant l'Administration régionale Kativik y seront déléguées. Pour les régions de Montréal et de Laval, la désignation est faite par la mairesse de Montréal et le maire de Laval. Le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est également invité à y participer. Cette composition vise à assurer une représentation territoriale équilibrée et à favoriser des échanges efficaces.

Rappelons que le gouvernement du Québec a mis en place en avril dernier le Conseil des régions, dont les travaux sont orientés vers l'efficacité, avec une approche claire, ciblée et axée sur des résultats concrets.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]