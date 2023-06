Le salon Star Alliance à Los Angeles reçoit également le prix du Meilleur salon d'une alliance de transporteurs aériens pour la septième année d'affilée

Treize transporteurs membres du réseau remportent 35 récompenses, dont celle de Meilleur transporteur aérien du monde 2023 pour Singapore Airlines

SINGAPOUR, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le réseau Star Alliance a de nouveau remporté le titre de Meilleure alliance mondiale de transporteurs aériens aux prestigieux World Airline Awards de Skytrax de cette année. Le réputé salon Star Alliance à Los Angeles a également reçu le prix du Meilleur salon d'une alliance de transporteurs aériens pour la septième année de suite. Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance, a accepté les prix pendant une cérémonie tenue au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris.

Ravi de ces prix, M. Panagiotoulias a déclaré : « Le réseau Star Alliance est robuste et assure des voyages sans tracas. Nous sommes vraiment heureux que des millions de voyageurs aient reconnu la valeur exceptionnelle que notre alliance offre. Les cieux étant toujours plus achalandés, nous accueillons beaucoup plus de gens qui découvrent l'expérience que représentent le réseau Star Alliance et ses 26 transporteurs membres. »

M. Panagiotoulias a aussi félicité l'équipe et a poursuivi : « Ces prix sont la preuve que la résilience et le travail acharné de chaque employé du réseau Star Alliance et de ses membres, en dépit des difficultés de l'année 2022, ont porté fruit. J'accepte cette distinction en leur nom et je les encourage à s'efforcer de faire encore mieux non seulement cette année, mais aussi dans les années à venir. »

Le réseau aérien Star Alliance, le plus vaste qui soit, s'engage à rehausser l'expérience client au moyen d'une stratégie globale fondée sur la numérisation des déplacements, des privilèges de fidélité inégalés et des innovations à l'avant-garde de l'industrie, comme le modèle de partenariat intermodal avec Deutsche Bahn, le réseau ferroviaire de l'Allemagne, et, récemment, la carte de crédit Star Alliance HSBC, destinée au marché australien.

Le salon Star Alliance de l'aéroport international de Los Angeles est l'un des salons aéroportuaires les mieux cotés et reçoit régulièrement des prix prestigieux. Avec sa terrasse extérieure offrant une vue imprenable, le salon est un plaisir pour les yeux le jour et se transforme en un espace dynamique le soir.

Surnommés les Oscars de l'industrie du transport aérien, les World Airline Awards de Skytrax sont des prix décernés en toute impartialité à la suite de sondages menés auprès des voyageurs internationaux. Cette année, 20,23 millions de répondants admissibles de plus d'une centaine de pays ont été comptabilisés dans les résultats d'un sondage mené de septembre 2022 à mars 2023, accessible dans six grandes langues.

Depuis sa création en 2005, la catégorie de la Meilleure alliance mondiale de transporteurs aériens a été plusieurs fois remportée par le réseau Star Alliance.

Edward Plaisted, chef de la direction de Skytrax, a déclaré : « Nous félicitons le réseau Star Alliance de ses deux prix aux World Airline Awards, soit ceux de la Meilleure alliance mondiale de transporteurs aériens et du Meilleur salon d'une alliance de transporteurs aériens. Le salon Star Alliance de l'aérogare internationale Tom Bradley est depuis longtemps apprécié des clients et sa haute réputation est reconnue. »

Outre les prix reçus par l'Alliance, 13 membres en ont remporté 35 autres cette année, dont celui du Meilleur transporteur aérien du monde pour Singapore Airlines. D'autres distinctions ont été accordées, allant du Meilleur transporteur aérien du monde pour la propreté des cabines et de la Meilleure classe économique supérieure à plusieurs récompenses attribuées aux transporteurs régionaux.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus important et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

Le réseau Star Alliance propose actuellement plus de 16 000 vols quotidiens reliant près de 1 200 aéroports dans 186 pays. Des vols de correspondance sont assurés par les partenaires de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines et THAI Smile Airways.

