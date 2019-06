Le réseau Star alliance est nommé meilleure alliance de sociétés aériennes aux World Airline Awards de Skytrax pour une quatrième année d'affilée

En acceptant le prix au 53 e Salon de l'Aéronautique de Paris, Jeffrey Goh, chef de la direction du réseau Star Alliance, a déclaré : « Nous devons cet honneur à l'adhésion et à la fidélité de centaines de millions de clients qui privilégient notre réseau chaque année. Je saisis l'occasion de les en remercier. C'est leur confiance en nos produits et services qui a fait de nous la meilleure alliance de sociétés aériennes dans le monde pour la quatrième année de suite. Voilà qui valide les efforts que nous consacrons à l'innovation et à l'amélioration de leur expérience de voyage. »

M. Goh a aussi rendu hommage « à l'empressement et à l'enthousiasme du personnel du réseau Star Alliance, qui se dévoue sans compter pour rendre les déplacements de nos clients chaque jour plus efficaces, fluides et agréables. Les forces diversifiées des quelque 430 000 fiers employés de nos 28 membres nous permettent d'offrir une expérience de voyage globale inégalée aux passagers. »

Les World Airline Awards ont vu le jour en 1999 afin d'analyser la satisfaction de la clientèle à l'échelle mondiale. L'opinion de voyageurs du monde entier recueillie dans le plus important sondage sur la satisfaction des passagers détermine les lauréats.

Le réseau Star Alliance fut le premier à être sacré meilleure alliance de sociétés aériennes de Skytrax à la création de cette catégorie en 2005.

Des clients représentant plus d'une centaine de nationalités ont participé au dernier sondage et 21,65 millions d'envois admissibles ont été comptabilisés pour établir les résultats; plus de 300 sociétés aériennes y sont répertoriées.

« Nous félicitons le réseau Star Alliance d'avoir remporté le titre de meilleure alliance de sociétés aériennes pour la quatrième année d'affilée; cet exploit remarquable démontre le grand attrait de sa gamme de produits et de services, a souligné Edward Plaisted, de Skytrax. Le réseau Star Alliance a reçu cette distinction convoitée 10 fois depuis 2005 et demeure au premier rang des alliances mondiales de sociétés aériennes. L'autre succès du réseau Star Alliance est d'avoir mérité le prix du meilleur salon d'une alliance de sociétés aériennes, attribué cette année encore au salon Star Alliance de Los Angeles. »

Outre les prix décernés à l'alliance, 15 membres du réseau se sont distingués dans 46 catégories.

La liste complète des prix est publiée à l'adresse suivante :

https://www.worldairlineawards.com/a-z-airline-awards-winners-2019/

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de sociétés aériennes à offrir aux voyageurs internationaux considération, service uniforme et réseau de portée mondiale. De nombreuses distinctions confirment l'acceptation du marché à son égard, notamment le prix du leadership sur le marché, du magazine Air Transport World, et le titre de meilleure alliance de sociétés aériennes attribué par le magazine Business Traveller et par Skytrax. Sont membres du réseau : Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United. Dans l'ensemble, le réseau Star Alliance propose actuellement plus de 19 000 vols quotidiens à destination de plus de 1 300 aéroports dans 194 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondance Juneyao Airlines.

SOURCE Star Alliance

Renseignements: Service de presse du réseau Star Alliance, Téléphone : +49 69 96375 183, Télécopieur : +49 69 96375 683, Adresse électronique :mediarelations@staralliance.com