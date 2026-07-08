Bell et l'Université de Sherbrooke s'associent pour faire progresser les infrastructures quantiques, de cybersécurité et d'IA de nouvelle génération au Canada

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, veuillez consulter la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives plus loin dans ce communiqué de presse.

L'entente renforce la capacité du pays à développer, à tester et à déployer les technologies de calcul durable de nouvelle génération à grande échelle

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Bell Canada (TSX : BCE) (NYSE : BCE) et l'Université de Sherbrooke (UdeS) ont annoncé aujourd'hui avoir signé un protocole d'entente en vue de collaborer sur des initiatives en matière de technologies quantiques, de cybersécurité post-quantique et d'infrastructure durable de centres de données.

Cette entente témoigne d'un objectif commun de faire progresser les capacités de calcul de nouvelle génération au Canada, en associant l'expertise de Bell en matière de réseau national et d'infrastructure au leadership de l'UdeS dans la recherche en efficacité énergétique, en quantique et en cybersécurité.

Les deux organisations exploreront ensemble les possibilités de développer des environnements de calcul avancé qui combinent le calcul haute performance, les systèmes quantiques et l'infrastructure de données sécurisée. Elles soutiendront l'intégration, les tests et le déploiement à grande échelle de ces technologies émergentes dans des environnements réels.

Relier la puissance de calcul avancée à une infrastructure sécurisée

Cette entente s'appuie sur les efforts continus de Bell pour faire progresser la capacité de calcul souveraine et soutenir le développement et le déploiement de l'IA à grande échelle au Canada grâce au Réseau d'IA tissé de Bell. Ce dernier correspond à une plateforme d'IA complète. Il repose sur le réseau de fibre national de l'entreprise, son infrastructure de centres de données, ses logiciels, ses capacités infonuagiques, ses services d'intégration professionnels avancés et son écosystème de partenaires technologiques canadiens.

Dans le cadre de cette collaboration, Bell et l'UdeS s'associeront également à l'Université Queen's afin d'explorer des approches permettant de relier de manière transparente l'environnement national de calcul haute performance aux capacités quantiques de pointe. Cette initiative permettra de soutenir la recherche canadienne, ainsi que les applications pour les entreprises et le secteur public. Elle contribuera également à garder les données sensibles et les innovations au pays.

Dans le cadre du protocole d'entente, les deux organisations collaboreront sur différents projets :

Cybersécurité post-quantique : une exploration des approches pour préparer les réseaux et les systèmes aux nouvelles normes cryptographiques et à l'évolution des exigences de sécurité ;

une exploration des approches pour préparer les réseaux et les systèmes aux nouvelles normes cryptographiques et à l'évolution des exigences de sécurité ; Modèles de calcul hybrides : une évaluation de l'intégration du calcul haute performance et des technologies quantiques pour soutenir la recherche avancée et les nouveaux cas d'utilisation en affaires ;

une évaluation de l'intégration du calcul haute performance et des technologies quantiques pour soutenir la recherche avancée et les nouveaux cas d'utilisation en affaires ; Infrastructure de centres de données répartis : une évaluation de modèles de centres de données durables, de petite à moyenne taille, optimisés pour la consommation d'énergie locale et la récupération de chaleur ;

une évaluation de modèles de centres de données durables, de petite à moyenne taille, optimisés pour la consommation d'énergie locale et la récupération de chaleur ; Formation de la relève : un élargissement des possibilités de formation pour la communauté étudiante et de recherche appliquée en calcul avancé, cybersécurité et télécommunications.

Soutenir la recherche, l'innovation et la commercialisation au Canada

Cette collaboration vise à faciliter la transition entre la recherche et le déploiement à grande échelle. Elle créera des occasions de tester et d'affiner de nouvelles architectures de calcul dans des environnements d'exploitation, notamment au niveau des approches hybrides quantiques.

Bell travaillera de concert avec l'UdeS pour évaluer comment l'infrastructure, la connectivité et l'accès au marché peuvent soutenir la transition de technologies émergentes des milieux de recherche vers des applications évolutives au sein des entreprises, des gouvernements et des industries.

Cette initiative contribue en outre aux efforts plus vastes visant à renforcer les capacités canadiennes en matière d'infrastructures essentielles, de calcul avancé et de systèmes de données sécurisés.

Citations

« La collaboration avec l'Université de Sherbrooke nous permet d'allier les forces du Canada en matière de recherche et l'infrastructure nécessaire pour intégrer les nouvelles technologies dans un usage concret. En explorant comment le calcul avancé, les réseaux sécurisés et les nouvelles capacités quantiques peuvent fonctionner ensemble, nous contribuons à jeter les bases de la prochaine génération d'IA et d'innovations numériques au pays. »

- Michel Richer, président, IA Bell, Réseau d'IA tissé de Bell : Exploitation et informatique quantique

« L'Université de Sherbrooke se distingue par son expertise en recherche partenariale notamment au niveau des sciences et technologies quantiques, en cybersécurité et dans le domaine de l'innovation énergétique. Ce partenariat avec Bell permet de faire progresser la recherche de haut niveau et d'accélérer l'innovation au bénéfice de toutes nos communautés. Il offre également des occasions uniques de formation pour nos étudiantes et étudiants, qui évolueront au cœur de secteurs stratégiques pour l'avenir durable de notre société. »

- Professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation, aux partenariats, et au développement durable, Université de Sherbrooke

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays 1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

À propos de l'Université de Sherbrooke

Reconnue pour son sens de l'innovation, sa synergie avec les organisations et ses activités de recherche qui répondent aux besoins de la société, l'Université de Sherbrooke est partenaire de premier plan des différents ordres de gouvernement et des instances régionales pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités de recherche partenariales au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation ouverte en collaboration avec les milieux industriels et sociaux.

Relations avec les médias :

Bell Canada

David Marcille

[email protected]

Université de Sherbrooke

Geneviève Lussier

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans ce communiqué sont des déclarations prospectives, y compris les déclarations relatives au protocole d'entente conclu entre Bell et l'UdeS, notamment les avantages qui en sont attendus ; la capacité de cette collaboration à contribuer au développement des infrastructures et des capacités de calcul avancé du Canada ; le partenariat avec l'Université Queen's, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes intrinsèques et s'appuient sur plusieurs hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent de façon importante de nos attentes. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant au rendement ou aux événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le fait de vous fier à l'une ou l'autre de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué décrivent les attentes de Bell en date du présent communiqué et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables, Bell ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué, y compris les avantages attendus du protocole d'entente, sont assujetties à certains risques et incertitudes et reposent sur certaines hypothèses, notamment, sans s'y limiter, la disponibilité et la performance des infrastructures requises ; la capacité d'intégrer avec succès les technologies de calcul haute performance et quantique, ainsi que la capacité de passer de la recherche aux applications commerciales. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune assurance que les avantages attendus du protocole d'entente se réaliseront. Pour obtenir plus de renseignements sur les hypothèses et les risques liés à certaines déclarations prospectives contenues dans ce communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE Inc. (BCE) daté du 5 mars 2026, le rapport de gestion du premier trimestre de BCE daté du 6 mai 2026 et le communiqué de BCE daté du 7 mai 2026 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026, déposés auprès des autorités canadiennes provinciales en valeurs mobilières (accessibles à l'adresse sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (accessible à l'adresse SEC.gov). Ces documents sont également offerts sur le site BCE.ca.

SOURCE Bell Canada (MTL)