Bell achève avec succès la construction de sa première station souveraine au sol destinée au service cellulaire par satellite au Canada

La première station canadienne au sol renforce l'infrastructure de connectivité de Bell et d'AST SpaceMobile en vue du déploiement d'un service cellulaire par satellite partout au Canada.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, consultez la section « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » plus loin dans le présent communiqué de presse.

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Bell Canada (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la construction de sa première station souveraine au sol, située au Québec et destinée au service cellulaire par satellite. Cette étape marque une nouvelle avancée majeure pour permettre à toute la population canadienne de rester connectée. Les essais ont commencé sur le site, qui est relié à la constellation de satellites en pleine expansion d'AST SpaceMobile. Une fois opérationnel, ce site fera partie de l'infrastructure canadienne qui soutiendra le futur service cellulaire par satellite. Il permettra d'intégrer le réseau cellulaire spatial à large bande d'AST SpaceMobile au réseau terrestre de Bell. Ainsi, la clientèle de Bell pourra rester connectée à partir de téléphones intelligents standard dans des zones hors de portée des réseaux sans fil traditionnels.

Bell a mené à bien des essais d'intégration pour de nombreux services, dont ceux de messagerie texte, de connectivité des données, d'appels vocaux et d'appels vidéo. Les tests ont été concluants sur des téléphones intelligents standard à partir de sa station au sol du service cellulaire par satellite. L'entreprise prévoit de tester les services de diffusion en continu, d'Internet des objets (IoT) et d'alertes publiques dans les semaines à venir.

S'appuyant sur les démonstrations réussies menées par Bell et AST SpaceMobile et annoncées l'été dernier, ces essais marquent le passage de la phase d'expérimentation à une infrastructure réseau permanente et constituent une étape importante vers la commercialisation du service cellulaire par satellite.

Les clients de Bell pourront rester connectés lorsqu'ils en ont le plus besoin, qu'ils soient en déplacement, en pleine nature, au travail ou dans des endroits isolés. Ce service devrait également prendre en charge un large éventail de cas d'usage, notamment les interventions d'urgence, la surveillance environnementale, l'exploitation des ressources, la production d'énergie et les transports.

Bell poursuit le développement de l'infrastructure qui permettra d'assurer le fonctionnement du service dans tout le pays, avec la construction de nouvelles stations au sol. Les travaux sont présentement en cours en Ontario, en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ensemble, ces installations permettront d'offrir le service cellulaire partout au pays grâce aux satellites d'AST SpaceMobile. Les installations garantiront aussi que le trafic généré par les clients de Bell transite par une infrastructure située en territoire canadien et que leurs données restent au Canada.

Citation

« Pour offrir les meilleurs réseaux au pays, il faut trouver de nouvelles façons de connecter les clients situés hors de la zone de couverture des réseaux sans fil traditionnels. L'infrastructure satellitaire que nous construisons au sol est conçue pour soutenir une gamme complète de fonctionnalités cellulaires, notamment la messagerie, la connectivité de données, les appels vocaux et la diffusion en continu. Elle contribue ainsi à étendre la connectivité aux régions isolées et mal desservies. Associée au réseau sans fil de classe mondiale de Bell, l'infrastructure permettra aux clients de rester connectés, quel que soit l'endroit où ils vivent, travaillent ou voyagent. »

- Mark McDonald, vice-président exécutif et chef du développement technologique, Bell

« Du point de vue géographique, l'étendue et la diversité du territoire canadien créent un besoin unique d'étendre le réseau cellulaire à large bande au-delà de la portée des infrastructures traditionnelles au sol. L'investissement continu de Bell dans son réseau mobile l'amène à tirer parti de la technologie pionnière d'AST SpaceMobile en matière de réseau cellulaire spatial à large bande. Cette collaboration permet à Bell d'étendre la couverture de son réseau au-delà de la portée des réseaux terrestres traditionnels pour offrir une connectivité fluide sur les téléphones intelligents standard, partout et en tout temps. »

- Chris Ivory, chef des affaires commerciales, AST SpaceMobile

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

À propos d'AST SpaceMobile

AST SpaceMobile construit le premier et unique réseau cellulaire à large bande mondial dans l'espace qui fonctionne directement avec les appareils mobiles standard et non modifiés. Il repose sur notre vaste gamme de produits IP et de brevets et est conçu pour les applications commerciales et gouvernementales. Nos ingénieurs et spatiologues se sont donné pour mission de rendre accessibles les réseaux cellulaires à large bande 4G et 5G depuis l'espace aux six milliards de personnes qui sont aujourd'hui abonnées aux services mobiles à travers le monde. Pour en savoir plus, suivez AST SpaceMobile sur YouTube, X (anciennement Twitter), LinkedIn et Facebook. Regardez cette vidéo pour obtenir un aperçu de la mission de SpaceMobile.

Questions des médias :

Myriam Labelle

[email protected]

Questions des investisseurs :

Kris Somers

[email protected]

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, notamment celles relatives à la station souveraine au sol du service cellulaire par satellite de Bell, y compris les avantages attendus de celle-ci et les projets d'essais à venir; à la croissance de l'infrastructure satellitaire d'AST SpaceMobile; à l'infrastructure souveraine globale du service cellulaire par satellite de Bell et à son plan de déploiement, y compris sa capacité à prendre en charge ce service partout au Canada; ainsi qu'à d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs. Nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent les attentes de Bell à la date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Bell ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, y compris les avantages attendus de l'infrastructure souveraine du service cellulaire par satellite de Bell et de ses plans de déploiement, sont soumises à certains risques et incertitudes et reposent sur certaines hypothèses, notamment, sans s'y limiter, la poursuite de l'exploitation et des performances des réseaux satellites d'AST SpaceMobile, ainsi que le succès du développement, de l'intégration et de l'exploitation des technologies satellites. Par conséquent, rien ne garantit que les avantages attendus de l'infrastructure souveraine du service cellulaire par satellite de Bell seront concrétisés. Consultez le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE Inc. (BCE) daté du 5 mars 2026, le rapport de gestion du premier trimestre de BCE daté du 6 mai 2026 et le communiqué de presse de BCE daté du 7 mai 2026 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certaines déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces documents étant déposés auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

SOURCE Bell Canada (MTL)