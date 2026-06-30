L'Internet de Bell est désigné comme Internet le plus fiable au pays dans le dernier rapport d'Opensignal

• Bell est également reconnue par Opensignal pour la qualité Internet la plus constante et la vitesse de téléversement la plus rapide2

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui que son service Internet a été reconnu comme étant le plus fiable au pays par Opensignal. Il s'agit d'une étape importante pour la population canadienne qui compte sur une connectivité rapide, constante et sûre. Ce prix souligne le leadership de Bell dans l'offre d'une expérience Internet hautement performante sur laquelle le Canada peut compter. Il reflète sa priorité stratégique d'offrir les meilleurs réseaux.

L'Internet le plus fiable au pays. Image d’une femme et logo Bell Bell remporte des prix Opensignal pour l'Internet le plus fiable au pays, la qualité Internet la plus constante et les vitesses de téléversement les plus rapides

En plus d'être reconnu comme le plus fiable au pays, Bell Pure Fibre continue de se démarquer en tant que service Internet le plus rapide au pays3. Il fournit à la clientèle la performance nécessaire pour travailler, regarder du contenu en continu, jouer en ligne et rester connecté sur tous les appareils.

Opensignal a également félicité Bell pour la qualité Internet la plus constante et les vitesses de téléversement les plus rapides au Canada. Ces nominations renforcent la position de Bell comme chef de file en ce qui concerne les indicateurs clés de rendement pertinents pour les consommateurs. Les résultats obtenus témoignent des investissements soutenus dans le réseau de fibre de Bell pour permettre à la population canadienne de rester connectée en toute confiance.

Ces nouvelles distinctions s'appuient sur une analyse indépendante d'Opensignal des performances réelles des services à large bande. Elles renforcent la position de Bell en tant que fournisseur de services Internet le plus primé au Canada. L'entreprise met la barre haute en matière de fiabilité, de constance et de vitesse à l'échelle du pays.

Citation

« Les Canadiens et Canadiennes s'attendent à ce que leur Internet fonctionne, point. Qu'ils travaillent, regardent en continu, jouent ou communiquent avec leurs proches, ils veulent une connexion rapide, stable et sûre. Le fait d'être reconnu par Opensignal comme le fournisseur de l'Internet le plus fiable au Canada témoigne de l'engagement de notre équipe à bâtir les meilleurs réseaux du pays. C'est comme ça que nous offrons la meilleure expérience à nos clients, car, pour nous, tout part d'une connexion. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

« Les prix remportés par Bell en matière de fiabilité, de qualité constante et de vitesse de téléversement témoignent d'un engagement à améliorer l'expérience de large bande fixe pour la population canadienne. La méthode indépendante d'Opensignal le confirme. Les utilisateurs et utilisatrices de services à large bande d'aujourd'hui recherche une offre complète, et Bell comprend ce qui compte le plus pour eux. Nous sommes heureux de souligner ses efforts soutenus pour investir dans un réseau fiable et constant. »

- Shawn Heidel, président, groupe d'expérience réseau chez Opensignal

Pour plus d'informations sur Opensignal, consultez ce rapport en anglais : Canada : rapport sur l'expérience offerte par les services à large bande fixes, juin 2026

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées. 2 Prix Opensignal -- Canada : rapport sur l'expérience offerte par les services à large bande fixes, juin 2026. Résultats tirés d'une analyse indépendante des services à large bande fixes et fondés sur des mesures de performance enregistrées du 1er février au 1er mai 2026. © 2026 Opensignal Limited. 3 Basé sur les données OoklaMD Speedtest IntelligenceMD, 1er semestre 2026. Tous droits réservés.

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SOURCE Bell Canada (MTL)