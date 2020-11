La vitesse la plus élevée et la latence la plus basse parmi les six fournisseurs de services sans-fil les plus importants au pays

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que ses réseaux sans fil 4G et 5G ont été classés au premier rang par PCMag dans le rapport sur les réseaux mobiles les plus rapides au Canada de 2020, le prestigieux rapport annuel sur la performance des réseaux nationaux.

« Au terme d'essais approfondis au Canada, PCMag.com a conclu que Bell offrait des vitesses de connexion plus rapides et plus fiables dans plus de villes que tout autre fournisseur canadien, a affirmé Dan Costa, rédacteur en chef, PCMag.com. Nos essais démontrent également que les clients de Bell qui font un surclassement à un téléphone 5G bénéficient d'une nette augmentation quant à la performance réseau. »

« L'équipe Bell est fière de se classer une fois de plus en tête du classement de PCMag grâce à ses réseaux 4G et 5G les plus rapides au pays, a déclaré Claire Gillies, présidente de Bell Mobilité. Nos investissements inégalés dans la vitesse, la qualité et la couverture du réseau génèrent des performances exceptionnelles et s'inscrivent dans l'objectif de Bell de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

Dans le cadre de la huitième étude annuelle sur les réseaux mobiles les plus rapides au Canada, les experts en technologies sans fil de PCMag ont parcouru les dix provinces du pays et traversé 20 grandes et petites villes afin d'évaluer la vitesse et la couverture du réseau des six plus importants fournisseurs de services sans fil du Canada. Dans le cadre de son analyse poussée des réseaux 5G et 4G réalisée en septembre et en octobre, PCMag a classé les fournisseurs en fonction d'une moyenne pondérée des vitesses de téléchargement et de téléversement, du temps de connexion et de la fiabilité.

S'appuyant sur le succès de son réseau mobile 4G LTE primé, Bell a lancé son réseau 5G en juin à Montréal, dans la région du Grand Toronto, à Calgary, à Edmonton et à Vancouver. Désormais offerts dans certaines villes, les services 5G seront installés dans plus de 100 centres partout au pays d'ici la fin de l'année. La clientèle hors des zones de couverture 5G est connectée en toute transparence au réseau 4G LTE de Bell, lequel offre des vitesses de transmission de données se classant parmi les plus rapides au monde à plus de 99 % des Canadiens.

Bell offre également la plus grande sélection au pays de téléphones intelligents 5G des principaux fabricants, dont Apple, LG, Motorola et Samsung. Ces téléphones sont mis sur le marché via le réseau de distribution le plus vaste au pays, dont les magasins et les kiosques de Bell et de Virgin Mobile, La Source, les partenaires de vente au détail nationaux, et aussi en ligne sur Bell.ca et VirginMobile.ca. Grâce aux programmes Paiements intelligents Bell et Doux Paiement de Virgin Mobile, la clientèle peut se procurer un nouveau téléphone intelligent pour seulement 0 $ d'acompte dans le cadre des forfaits de deux ans admissibles.

Pour en savoir plus sur le réseau 5G de Bell, visitez Bell.ca/5G.

À propos de PCMag

PCMag est la référence incontournable en matière d'achat de technologies depuis 1982. Le magazine publie chaque année des évaluations indépendantes sur plus de 2 000 produits. Nos rédacteurs et analystes figurent régulièrement comme experts dans les médias. Écrivez à [email protected] pour obtenir leur avis ou planifier une entrevue.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

